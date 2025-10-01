Как сказать на украинском 'изолента': слова, о которых почти никто не знает

Вы узнаете:
- Откуда происходит слово "изолента"
- Как его правильно сказать на украинском
Наверное все видели и использовали клейкую синюю ленту, без которой трудно представить любой ремонт. В народе ее называют "изолента", но на самом деле это калька с русского.
Главред решил разобраться, как на украинском языке сказать "изолента".
Как можно заменить слово "изолента"
Украинский музыкант, журналист Рами Аль Шаер в своем видео рассказал, что это клейкое изобретение человечества все называют неправильно.
По его словам, в украинском языке есть несколько интересных вариантов, которые могут заменить это слово. Однако, не все они закреплены в словарях, то есть являются производными из диалектного языка.
Украинские соответствия, которыми можно заменить слово "изолента":
Одгримка
Мужчина заметил, что это интересное слово, имеет определенную логику, но в то же время противоречивое.
Острумка
Отмечается, что это слово не закреплено ни за одним словарем, но является довольно логичным.
"Оно довольно логично описывает суть, то есть острумить, обшить что-то, изолировать ток", - отметил автор видео.
Изоляционная лента
Рами Аль Шаер заявил, что это самый корректный и понятный вариант, которым следует заменять русское слово "изолента".
Соответствия к слову "изолента" - видео:
@show_rami
Инст: rami_al_shaer ?? (ссылка в шапке)♬ Pieces (Solo Piano Version) - Danilo Stankovic
О персоне: Рами Аль Шаер
Рами Аль Шаер - украинский музыкант, журналист. Фронтмен группы "Бульвар ЛУ" и популяризатор украинского языка. Снимает полезные, познавательные и развлекательные видео в TikTok. На его блог уже подписалось более 114 тысяч пользователей.
