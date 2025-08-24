10 слов, которые раздражают филологов: некоторые из них можно очень часто услышать

Вы узнаете:
- Какие 10 слов очень раздражают филологов
- Как их нужно заменить, чтобы не делать ошибок
Ошибки в речи - это не редкая проблема для многих украинцев. Согласитесь, иногда можно делать такие мелкие речевые ошибки, что мы даже не замечаем этого. Но если для нас эти ошибки остаются незаметными и незначительными, то для филологов они "режут уши".
О списке из десяти таких слов рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".
"На 10 месте слово "виключення" – "виключення з правил". Если мы говорим о правилах, то правильным словом будет, конечно, слово "виняток" - "виняток з правил". На 9 месте "гривнів". Слово "гривні" в родительном падеже заканчивается на -нь, нет "гривень". 8 место занимает слово "разОм". Правильно ставить ударение на "а" - "рАзом", а "разОм" - это диалектное слово", - отметила учитель.
На 7 месте - "міроприємство". В украинском языке такого слова нет, а правильно говорить - "захід".
На 6 месте слово "підсказка". В этом слове нет никакой "с", просто "підказка".
На 5 месте слово "випАдок". Правильно говорить "вИпадок" - ударение на первый слог.
4 место - "первий". Правильно говорить "перший".
"И наконец сегодняшняя тройка победителей. На 3 месте слово "листОпад". Только "листопАд". 2 место занимает сочетание "згідно закону". В этой конструкции употребляется только "з" или "із": "згідно із законом", "згідно з наказом", "згідно з", "відповідно до". И наш сегодняшний победитель - "в кінці кінців". Заменяем это "в кінці кінців" на "зрештою" или "врешті решт", - пояснила Светлана Чернышева.
Смотрите видео о 10 словах, которые раздражают филологов:
Как ранее рассказывал Главред, учительница дала ответ, почему нельзя говорить "рани заживають". На самом деле использовать такую фразу неправильно.
Также ранее мы рассказывали, почему нельзя говорить "колега по роботі" - какой серьезной ошибки стоит избегать. На самом деле неправильно использовать такую фразу - нужно заменить ее правильным вариантом.
Вас также может заинтересовать:
- Где три различия между девушками с чемоданами: только самый внимательный разгадает загадку
- Чем отличаются два мужчины: три отличия надо найти за 49 секунд
- Тест на внимательность: где спрятана буква А - ее надо найти всего за 5 секунд
О персоне: Светлана Чернышева
Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.
По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред