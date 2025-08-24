10 слов, которые раздражают филологов: некоторые из них можно очень часто услышать

Некоторые ошибки в своей речи мы можем даже не замечать.

10 слов, которые раздражают филологов/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин с видео

Вы узнаете:

Какие 10 слов очень раздражают филологов

Как их нужно заменить, чтобы не делать ошибок

Ошибки в речи - это не редкая проблема для многих украинцев. Согласитесь, иногда можно делать такие мелкие речевые ошибки, что мы даже не замечаем этого. Но если для нас эти ошибки остаются незаметными и незначительными, то для филологов они "режут уши".

О списке из десяти таких слов рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".

"На 10 месте слово "виключення" – "виключення з правил". Если мы говорим о правилах, то правильным словом будет, конечно, слово "виняток" - "виняток з правил". На 9 месте "гривнів". Слово "гривні" в родительном падеже заканчивается на -нь, нет "гривень". 8 место занимает слово "разОм". Правильно ставить ударение на "а" - "рАзом", а "разОм" - это диалектное слово", - отметила учитель.

На 7 месте - "міроприємство". В украинском языке такого слова нет, а правильно говорить - "захід".

На 6 месте слово "підсказка". В этом слове нет никакой "с", просто "підказка".

На 5 месте слово "випАдок". Правильно говорить "вИпадок" - ударение на первый слог.

4 место - "первий". Правильно говорить "перший".

"И наконец сегодняшняя тройка победителей. На 3 месте слово "листОпад". Только "листопАд". 2 место занимает сочетание "згідно закону". В этой конструкции употребляется только "з" или "із": "згідно із законом", "згідно з наказом", "згідно з", "відповідно до". И наш сегодняшний победитель - "в кінці кінців". Заменяем это "в кінці кінців" на "зрештою" или "врешті решт", - пояснила Светлана Чернышева.

О персоне: Светлана Чернышева Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube. По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

