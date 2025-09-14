Знают единицы: что означает слово Галичина и почему так назвали целый регион

О чем идет речь в материале:
- Почему Галичина так называется
- Что означает слово Галич
- Как называли Галичину
Название Галичина всегда было окутано легендами и догадками, а его истинное происхождение до сих пор вызывает дискуссии среди историков и исследователей. О том, что означает слово Галичина объясняет в видео на YouTube основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов.
Что известно о Галицком княжестве
"Название Галицкое княжество происходит от крупнейшего города и в то время столицы княжества Галича. Первый галицкий детинец, то есть укрепленная крепость, находился чуть южнее современного города Галича, в селе Крылос. Его остатки сохранились и по сей день", - указывает Галимов.
Он добавляет, что это место имеет уникальную атмосферу.
"Мы снимали там много раз, и хочу вам сказать, что это невероятное по своей атмосфере место. Если, друзья, вы еще не успели там побывать, обязательно заезжайте", - добавил он.
Галичина происходит от галлов
Одно из самых распространенных предположений связано с кельтами.
"Согласно ему, название региону дали восточные кельты, которые проживали здесь еще до славян", - рассказывает Галимов.
В начале первого тысячелетия кельты заселяли огромные территории Европы - от современной Украины вплоть до Испании и Британии.
"Одно из их названий - Галы. Помните мультик про Астерикса и Обеликса? Вот они - Галлы, то есть кельты. По себе галы оставили много топонимов. Например, в Испании есть регион Галисия, а у нас, соответственно, Галич и Галицкая земля", - объясняет эксперт.
Смотрите видео о том, какие есть теории происхождения Галичины:
Что означает слово Галичина - почему так назвали Галичину
Впрочем, существует и другая версия, тесно связанная с историей Руси.
"Название Галич происходит от греческого слова галас, что переводится как соль", - отмечает Аким Галимов.
Соль в те времена была не просто продуктом, а настоящим стратегическим ресурсом.
"Действительно, соль стала настоящим белым золотом для Галицкой земли и главным товаром на экспорт еще с конца XI века. В общем, соль в средневековье была стратегически важным товаром, потому что с ее помощью люди хранили пищу - холодильников тогда не было", - отмечает он.
Более того, значение соли прослеживается даже в языковых традициях.
"Один из спонсоров озвучил интересную теорию, что английское слово salary - зарплата - дошло до нас еще со времен Римской империи и означало деньги, выданные солью", - делится продюсер.
О персоне: Аким Галимов
Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.
