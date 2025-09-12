Что скрывала Леся Украинка: правда, которую не расскажут в школе

От любви к революционной борьбе. Леся Украинка предстает как феминистка, националистка и свободная женщина.

https://glavred.info/culture/chto-skryvala-lesya-ukrainka-pravda-kotoruyu-ne-rasskazhut-v-shkole-10697579.html Ссылка скопирована

Кем была Леся Украинка? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Кто такая Леся Украинка

Гражданская позиция Леси Украинки

Была ли Леся Украинка замужем

Леся Украинка - фигура, окутанная школьными мифами и советскими клише. Десятилетиями нам навязывали образ больной, хрупкой девушки, лишенной радостей жизни. Однако за этими стереотипами скрывается необыкновенная личность - сильная духом, отважная, несгибаемая националистка и феминистка, которая бросала вызов и империи, и собственной судьбе. Главред расскажет более подробно.

Жизнь вне шаблонов

Как рассказывают на канале "История для взрослых", родилась Леся в 1871 году в семье Косачей-Драгомановых. Настоящее имя - Лариса Косач. Она имела редкое в то время преимущество - украиноязычную среду, ведь тогда действовали Валуевский циркуляр и Эмский указ, запрещавшие украинский язык. Ее мать, писательница Елена Пчилка, приложила много усилий, чтобы дочь получила основательное образование. Леся свободно владела десятком языков, что позволило ей читать мировую литературу в оригинале и обогащать собственное творчество.

видео дня

Отец, Петр Косач, был высокопоставленным чиновником и обеспечил финансовую стабильность семьи. Благодаря этому Леся могла посвятить себя литературе и не думать о заработке, что было недоступно для большинства писателей того времени.

Национальная позиция и политический вызов

Леся Украинка - не только талантливая писательница, но и активный борец за украинскую идентичность. Ее произведения пронизаны духом неповиновения - настоящий вызов российскому империализму.

Ее драма "Боярыня " - о коварной ассимиляции украинской элиты Москвой - была запрещена цензурой. Брошюра "Наша жизнь под московскими царями" также попала под репрессии, а советская власть со временем уничтожила ее тираж. Это свидетельствует о том, что и царская, и советская власть видели в Лесе опасную идеологиню, которая последовательно отстаивала независимость Украины.

Кроме того, Леся была членом тайной Украинской социал-демократической организации, что подчеркивает ее активную гражданскую позицию.

Видео о Лесе Украинке можно посмотреть здесь:

Личная жизнь: страсть, дружба и тайный брак

В школьной программе почти ничего не говорится о личной жизни Леси, сводя ее к истории ее болезни. На самом деле она была страстной и эмоциональной женщиной.

Ее сердце принадлежало белорусскому революционеру Сергею Мержинскому, которого она любила, хотя чувства остались неразделенными. Менее известен факт ее очень близких, а возможно и романтических отношений с писательницей Ольгой Кобылянской. Их переписка настолько интимная, что многие исследователи называют ее даже "эротической", хотя обе имели чувства и к мужчинам.

Самым большим вызовом для семьи стал тайный брак Леси с Климентом Квиткой, который был младше ее на девять лет. Родители не одобряли этого союза, считая, что Квитка недостоин ее. Однако в 1907 году Леся тайно обвенчалась с ним, и они жили вместе до ее смерти в 1913 году. Именно Климент приложил огромные усилия для сохранения ее наследия, за что впоследствии был репрессирован советской властью.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: "История для взрослых" YouTube-канал "История для взрослых" - это украинский образовательный проект, имеющий более 380 тысяч подписчиков. Канал специализируется на неочевидных и малоизвестных исторических фактах, которые помогают лучше понять прошлое, настоящее и будущее Украины. Видео охватывают широкий спектр тем - от древней истории до событий, связанных с российско-украинской войной.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред