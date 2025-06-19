Ужас для царской власти и полиции: как похороны Леси Украинки всколыхнули весь Киев

Похороны Леси Украинки превратились в событие, которое собрало тысячи людей и вызвало страх царской полиции перед украинским национальным подъемом.

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Леся Украинка малоизвестные факты - как похороны Леси Украинки всколыхнули Киев / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Когда умерла Леся Украинка и где похоронена

Что известно о похоронах Леси Украинки

Похороны Леси Украинки в 1913 году превратились в опасное событие для царской власти - они собрали тысячи людей и едва не стали массовым проукраинским митингом. О малоизвестных фактах из последних дней жизни поэтессы и о попытках советской власти использовать ее имя в своих целях рассказал в видео на YouTube основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов.

Главред выяснил, почему похороны Леси Украинки подняли на уши почти весь Киев.

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Почему произведения Леси Украинки запрещали

"Леся Украинка большинство своих произведений при жизни издавала на Западе Украины. В Российскую империю эти книги завозили контрабандой - по несколько экземпляров, их передавали из рук в руки, переписывали от руки", - говорит Галимов.

Ситуация изменилась после революции 1905 года, когда отменили Эмский указ. Тогда поэзия Леси Украинки наконец вышла из тени. Ее публиковали популярные украинские журналы и издательства, и имя поэтессы стало известным широкой общественности.

Что известно о последних годах жизни Леси Украинки - где жила Леся Украинка перед смертью

Последние годы жизни Леся провела в Грузии, в городке Сурами, вместе с мужем Климентом Квиткой. Состояние поэтессы ухудшилось, к ней приехали мать и сестра Изидора.

"Леся уже ничего не могла есть, кроме ежевичного мороженого, которое готовила мама", - рассказывает историк.

Детали похорон Леси Украинки

Леся Украинка умерла 1 августа 1913 года в возрасте 42 лет. Тело поэтессы доставили в Киев, где состоялись исторические похороны, которые напугали царскую власть.

"На киевском вокзале встречать поезд собрались тысячи людей. Приехали делегации со всех украинских земель. Царская полиция боялась, что похороны превратятся в украинский митинг. Они запретили любые речи, а похороны сопровождали конные полицейские", - отмечает Галимов, передает 2+2.

Смотрите видео о малоизвестных фактах из биографии Леси Украинки:

Процессия была настолько многочисленной, что полиция вынуждена была остановить движение трамваев на Банковой. Особым моментом стало то, что гроб несли шесть женщин.

"Это был символический знак уважения к выдающейся женщине. Огромная популярность Леси Украинки - именно она объясняет, почему большевики впоследствии пытались "приватизировать" ее фигуру", - объясняет исследователь.

После ее смерти советская пропаганда активно пыталась представить Лесю как сторонницу марксизма.

"Большевики писали, что Леся была "другом революции", но почти все ее родные и друзья стали создателями Украинской Народной Республики", - рассказывает Галимов.

Кем был муж Леси Украинки

Так, ее муж Климент Квитка стал заместителем министра юстиции УНР, а впоследствии был репрессирован и погиб в ГУЛАГе. Подруга Леси, Людмила Старицкая-Черняховская, стала членом Центральной Рады, работала в правительствах УНР, но также была репрессирована и погибла в телячьем вагоне по дороге в Казахстан.

"Об этом в советской Украине не рассказывали. Но мы должны знать свою настоящую историю, знать героев и героинь, которые боролись за Украину", - заключает Аким Галимов.

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Кто такой Аким Галимов Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

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