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Ужас для царской власти и полиции: как похороны Леси Украинки всколыхнули весь Киев

Юрий Берендий
19 июня 2025, 05:03
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Похороны Леси Украинки превратились в событие, которое собрало тысячи людей и вызвало страх царской полиции перед украинским национальным подъемом.
Ужас для царской власти и полиции: как похороны Леси Украинки всколыхнули весь Киев
Леся Украинка малоизвестные факты - как похороны Леси Украинки всколыхнули Киев / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Когда умерла Леся Украинка и где похоронена
  • Что известно о похоронах Леси Украинки

Похороны Леси Украинки в 1913 году превратились в опасное событие для царской власти - они собрали тысячи людей и едва не стали массовым проукраинским митингом. О малоизвестных фактах из последних дней жизни поэтессы и о попытках советской власти использовать ее имя в своих целях рассказал в видео на YouTube основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов.

Главред выяснил, почему похороны Леси Украинки подняли на уши почти весь Киев.

видео дня

Почему произведения Леси Украинки запрещали

"Леся Украинка большинство своих произведений при жизни издавала на Западе Украины. В Российскую империю эти книги завозили контрабандой - по несколько экземпляров, их передавали из рук в руки, переписывали от руки", - говорит Галимов.

Ситуация изменилась после революции 1905 года, когда отменили Эмский указ. Тогда поэзия Леси Украинки наконец вышла из тени. Ее публиковали популярные украинские журналы и издательства, и имя поэтессы стало известным широкой общественности.

Что известно о последних годах жизни Леси Украинки - где жила Леся Украинка перед смертью

Последние годы жизни Леся провела в Грузии, в городке Сурами, вместе с мужем Климентом Квиткой. Состояние поэтессы ухудшилось, к ней приехали мать и сестра Изидора.

"Леся уже ничего не могла есть, кроме ежевичного мороженого, которое готовила мама", - рассказывает историк.

Детали похорон Леси Украинки

Леся Украинка умерла 1 августа 1913 года в возрасте 42 лет. Тело поэтессы доставили в Киев, где состоялись исторические похороны, которые напугали царскую власть.

"На киевском вокзале встречать поезд собрались тысячи людей. Приехали делегации со всех украинских земель. Царская полиция боялась, что похороны превратятся в украинский митинг. Они запретили любые речи, а похороны сопровождали конные полицейские", - отмечает Галимов, передает 2+2.

Смотрите видео о малоизвестных фактах из биографии Леси Украинки:

Процессия была настолько многочисленной, что полиция вынуждена была остановить движение трамваев на Банковой. Особым моментом стало то, что гроб несли шесть женщин.

"Это был символический знак уважения к выдающейся женщине. Огромная популярность Леси Украинки - именно она объясняет, почему большевики впоследствии пытались "приватизировать" ее фигуру", - объясняет исследователь.

После ее смерти советская пропаганда активно пыталась представить Лесю как сторонницу марксизма.

"Большевики писали, что Леся была "другом революции", но почти все ее родные и друзья стали создателями Украинской Народной Республики", - рассказывает Галимов.

Кем был муж Леси Украинки

Так, ее муж Климент Квитка стал заместителем министра юстиции УНР, а впоследствии был репрессирован и погиб в ГУЛАГе. Подруга Леси, Людмила Старицкая-Черняховская, стала членом Центральной Рады, работала в правительствах УНР, но также была репрессирована и погибла в телячьем вагоне по дороге в Казахстан.

"Об этом в советской Украине не рассказывали. Но мы должны знать свою настоящую историю, знать героев и героинь, которые боролись за Украину", - заключает Аким Галимов.

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Кто такой Аким Галимов

Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

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