Все вернулось после тысяч лет: то, что скрывалось на дне Днепра, удивит многих

Днепр, который сегодня мы знаем как ряд искусственных водохранилищ, на самом деле был живой рекой с уникальным рельефом и Великим лугом, указывает эколог.

Днепр, который сегодня мы привыкли видеть в виде огромных водохранилищ, на самом деле в досталинские времена был живой рекой с уникальными природными ландшафтами и культурным наследием. Об этом говорится в видео на YouTube основателя проекта "Реальная история" и продюсера 1+1 media Акима Галимова.

Главред выяснил, какой была река Днепр тысячу лет назад.

Каким был Днепр раньше - что такое Великий луг

Эколог Вадим Манюк объясняет, что территория, которую мы сейчас видим, имеет глубокую историю.

"На самом деле, вот с географической точки зрения, мы сейчас напрямую на Днепровской возвышенности, холмы. За холмом начинается Большой луг. И за лугом начинается эта огромная причерноморская низменность. Фактически Великий луг, можно так и сказать, что это и дно моря, которое раньше гораздо ближе подступало", - указывает он.

По словам эксперта, этот уникальный ландшафт формировался миллионы лет назад, а сам Днепр протекал именно по тому участку, где условно заканчивалось древнее море.

Смотрите видео о том, как сейчас выглядит Днепр после подрыва Каховской ГЭС:

Какие есть места силы на Днепре

Манюк отмечает, что Великий Луг и днепровские пороги необходимо рассматривать вместе.

"Великий луг, который, собственно, является продолжением другого феномена днепровских порогов, их надо всегда вместе рассматривать. Днепровские пороги и за порогами Луг. Вот эти два объекта, они, безусловно, являются местами силы, потому что здесь происходили знаковые события для большой истории - от киевских времен до современности", - добавляет эколог.

Эти территории играли чрезвычайную роль в жизни украинцев на протяжении веков - здесь селились люди, развивалась торговля и формировались культурные традиции.

Как Днепр превратили в "искусственное море"

Настоящее русло Днепра радикально изменилось в ХХ веке. Советская власть реализовала так называемый "Сталинский план преобразования природы", который предусматривал строительство каскада гидроэлектростанций.

"Для того, чтобы построить Каховскую ГЭС, затопили 90 населенных пунктов, около 34 тысяч человек были принудительно переселены. Это была трагедия для местных общин, чей традиционный уклад жизни навсегда исчез под водой", - отмечает продюсер 1+1 media и основатель проекта "Реальная история" Аким Галимов.

Фактически, большая часть Днепра стала водохранилищем.

"То, что мы называем сейчас Днепром, это в основном водохранилище. Искусственные водоемы, ничего общего с рекой вообще не имеют", - добавляет Манюк.

Каким стал Днепр после подрыва Каховской ГЭС

Подрыв Каховской дамбы в 2023 году стал трагическим событием, но в то же время дал шанс природе восстановиться.

"Здесь живая река. То есть эти песчаные косы, отмели, глубокие протоки между ними. Это все дышит, это живое. Когда весной наводнение, а оно обязательно здесь должно быть, то этот весь песок может полностью покрываться водой... А когда здесь будет наводнение, песок покроется водой, русло обновится, и это даст начало новой жизни, как это и было сотни лет назад. Прошлый год было первое наводнение Нового Великого Луга, то есть первый год после подрыва Каховской дамбы. Здесь было хорошее наводнение, настоящее. И здесь действительно все очень быстро менялось", - рассказывает эколог.

Теперь можно увидеть Днепр почти таким, каким он был тысячи лет назад.

Каким был Днепр тысячи лет назад

Манюк отмечает, что разница между древним Днепром и современным заключается прежде всего в лесах.

"Разница в том, что все же было больше леса, старого леса. Это такая береговая полоса. Основной лес там в низине за островами, там много ниже рельеф, и там лес много гуще", - говорится в видео.

Что нашли на дне Днепра

Эколог отмечает, что глубина Днепра после уничтожения Каховской ГЭС в самых глубоких местах до восьми метров, а в большинстве участков - от полутора до трех метров.

"Здесь формируется луг, Большой луг. Не все понимают слово "луг"", - объясняет Манюк.

По его словам, луг - это низина, поросшая лесом, речная долина, в которой растет лес. Тогда как луг - это молодой травянистый массив, который только формируется.

Большой луг, по словам эколога - это комплексное географическое название, включающее и луга, и леса, и водоемы, и именно здесь видно, как разнообразные луга сохранились в плавнях.

"Уже есть определенное многообразие. Вот щавель морской, очень интересный вид. Вот рядом - другой вид щавеля, он уже засох, не скажу точно. Но другой вид, мы видим, что они разные. Вот смикавец - родственник папируса, кстати. Только этот вид дергателя - это два вида одного рода. Только тот высоченный, там в Египте, на Ниле. Там в Ниле свои плавни имеет, в Днепре свои. И это родственники близкие с папирусом. Очень интересное растение, его в Украине много. Но действительно, в Великом Лугу сейчас выросло очень много, оно восстанавливает свою популяцию. Есть здесь много всего другого", - заключает Манюк, показывая, что Днепр возвращает свою естественную жизнь и рельеф после десятилетий искусственного водохранилища.

О персоне: Аким Галимов Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

