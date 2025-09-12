Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Все вернулось после тысяч лет: то, что скрывалось на дне Днепра, удивит многих

Юрий Берендий
12 сентября 2025, 04:09
77
Днепр, который сегодня мы знаем как ряд искусственных водохранилищ, на самом деле был живой рекой с уникальным рельефом и Великим лугом, указывает эколог.
Все вернулось после тысяч лет: то, что скрывалось на дне Днепра, удивит многих
Какая история Днепра - как раньше выглядел Днепр / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

  • Какая история Днепра
  • Как раньше выглядел Днепр
  • Каким был Днепр до водохранилищ

Днепр, который сегодня мы привыкли видеть в виде огромных водохранилищ, на самом деле в досталинские времена был живой рекой с уникальными природными ландшафтами и культурным наследием. Об этом говорится в видео на YouTube основателя проекта "Реальная история" и продюсера 1+1 media Акима Галимова.

Главред выяснил, какой была река Днепр тысячу лет назад.

видео дня

Каким был Днепр раньше - что такое Великий луг

Эколог Вадим Манюк объясняет, что территория, которую мы сейчас видим, имеет глубокую историю.

"На самом деле, вот с географической точки зрения, мы сейчас напрямую на Днепровской возвышенности, холмы. За холмом начинается Большой луг. И за лугом начинается эта огромная причерноморская низменность. Фактически Великий луг, можно так и сказать, что это и дно моря, которое раньше гораздо ближе подступало", - указывает он.

По словам эксперта, этот уникальный ландшафт формировался миллионы лет назад, а сам Днепр протекал именно по тому участку, где условно заканчивалось древнее море.

Смотрите видео о том, как сейчас выглядит Днепр после подрыва Каховской ГЭС:

Какие есть места силы на Днепре

Манюк отмечает, что Великий Луг и днепровские пороги необходимо рассматривать вместе.

"Великий луг, который, собственно, является продолжением другого феномена днепровских порогов, их надо всегда вместе рассматривать. Днепровские пороги и за порогами Луг. Вот эти два объекта, они, безусловно, являются местами силы, потому что здесь происходили знаковые события для большой истории - от киевских времен до современности", - добавляет эколог.

Эти территории играли чрезвычайную роль в жизни украинцев на протяжении веков - здесь селились люди, развивалась торговля и формировались культурные традиции.

Как Днепр превратили в "искусственное море"

Настоящее русло Днепра радикально изменилось в ХХ веке. Советская власть реализовала так называемый "Сталинский план преобразования природы", который предусматривал строительство каскада гидроэлектростанций.

"Для того, чтобы построить Каховскую ГЭС, затопили 90 населенных пунктов, около 34 тысяч человек были принудительно переселены. Это была трагедия для местных общин, чей традиционный уклад жизни навсегда исчез под водой", - отмечает продюсер 1+1 media и основатель проекта "Реальная история" Аким Галимов.

Фактически, большая часть Днепра стала водохранилищем.

"То, что мы называем сейчас Днепром, это в основном водохранилище. Искусственные водоемы, ничего общего с рекой вообще не имеют", - добавляет Манюк.

Каким стал Днепр после подрыва Каховской ГЭС

Подрыв Каховской дамбы в 2023 году стал трагическим событием, но в то же время дал шанс природе восстановиться.

"Здесь живая река. То есть эти песчаные косы, отмели, глубокие протоки между ними. Это все дышит, это живое. Когда весной наводнение, а оно обязательно здесь должно быть, то этот весь песок может полностью покрываться водой... А когда здесь будет наводнение, песок покроется водой, русло обновится, и это даст начало новой жизни, как это и было сотни лет назад. Прошлый год было первое наводнение Нового Великого Луга, то есть первый год после подрыва Каховской дамбы. Здесь было хорошее наводнение, настоящее. И здесь действительно все очень быстро менялось", - рассказывает эколог.

Теперь можно увидеть Днепр почти таким, каким он был тысячи лет назад.

Каким был Днепр тысячи лет назад

Манюк отмечает, что разница между древним Днепром и современным заключается прежде всего в лесах.

"Разница в том, что все же было больше леса, старого леса. Это такая береговая полоса. Основной лес там в низине за островами, там много ниже рельеф, и там лес много гуще", - говорится в видео.

Что нашли на дне Днепра

Эколог отмечает, что глубина Днепра после уничтожения Каховской ГЭС в самых глубоких местах до восьми метров, а в большинстве участков - от полутора до трех метров.

"Здесь формируется луг, Большой луг. Не все понимают слово "луг"", - объясняет Манюк.

По его словам, луг - это низина, поросшая лесом, речная долина, в которой растет лес. Тогда как луг - это молодой травянистый массив, который только формируется.

Большой луг, по словам эколога - это комплексное географическое название, включающее и луга, и леса, и водоемы, и именно здесь видно, как разнообразные луга сохранились в плавнях.

"Уже есть определенное многообразие. Вот щавель морской, очень интересный вид. Вот рядом - другой вид щавеля, он уже засох, не скажу точно. Но другой вид, мы видим, что они разные. Вот смикавец - родственник папируса, кстати. Только этот вид дергателя - это два вида одного рода. Только тот высоченный, там в Египте, на Ниле. Там в Ниле свои плавни имеет, в Днепре свои. И это родственники близкие с папирусом. Очень интересное растение, его в Украине много. Но действительно, в Великом Лугу сейчас выросло очень много, оно восстанавливает свою популяцию. Есть здесь много всего другого", - заключает Манюк, показывая, что Днепр возвращает свою естественную жизнь и рельеф после десятилетий искусственного водохранилища.

Вам также может быть интересно:

О персоне: Аким Галимов

Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

река Днепр История Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
НАТО готовит военный ответ на атаку дронов на Польшу - Bloomberg

НАТО готовит военный ответ на атаку дронов на Польшу - Bloomberg

02:31Мир
Возможно "ошибка": Трамп сделал неожиданное заявление о вторжении дронов РФ в Польшу

Возможно "ошибка": Трамп сделал неожиданное заявление о вторжении дронов РФ в Польшу

01:20Война
Пролетел самолет и прогремел взрыв: на Волыни случайно упала ракета, разрушен дом

Пролетел самолет и прогремел взрыв: на Волыни случайно упала ракета, разрушен дом

01:03Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 12 сентября: Обезьянам помогут, Козам - перемены

Китайский гороскоп на завтра 12 сентября: Обезьянам помогут, Козам - перемены

Карта Deep State онлайн за 11 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на сегодня 12 сентября: Тельцам - финансовое предупреждение, Девам - новое

Гороскоп Таро на сегодня 12 сентября: Тельцам - финансовое предупреждение, Девам - новое

В Сумах прогремели взрывы: есть "прилеты", вспыхнул пожар

В Сумах прогремели взрывы: есть "прилеты", вспыхнул пожар

"Я должна успеть": Пугачева заговорила о смерти при детях

"Я должна успеть": Пугачева заговорила о смерти при детях

Последние новости

06:10

Чем Украина будет помогать Польше?

05:50

Необычный ребус: найдите 3 отличия на картинках с женщиной в офисе за 15 секунд

05:26

Зачем класть лимон с зубной пастой в стиральную машину: необычный лайфхак

04:30

К пяти знакам зодиака придет большая удача 12 сентября: кто среди счастливчиков

04:21

"Это была последняя капля": из-за чего на самом деле учитель убил школьников на Винничине

Что готовит Россия в Донецкой области и чего ждать в других регионах: интервью со СнегиревымЧто готовит Россия в Донецкой области и чего ждать в других регионах: интервью со Снегиревым
04:09

Все вернулось после тысяч лет: то, что скрывалось на дне Днепра, удивит многихВидео

03:40

Важно воспользоваться моментом: четырем знакам зодиака улыбнется удача

02:31

НАТО готовит военный ответ на атаку дронов на Польшу - Bloomberg

02:30

Какие растения нельзя обрезать в сентябре, если хотите увидеть цветы весной: список

Реклама
01:20

Возможно "ошибка": Трамп сделал неожиданное заявление о вторжении дронов РФ в Польшу

01:03

Пролетел самолет и прогремел взрыв: на Волыни случайно упала ракета, разрушен домВидео

00:48

Как легко удалить мутность фар: простой лайфхак для яркого света без химииВидео

11 сентября, четверг
23:56

"Дальнобойный" ответ на обстрелы: Украина получит доступ к новым ракетам

22:56

Ошибка, которая может стоить роз: чего нельзя делать с цветами в сентябреВидео

22:55

Еще один актер-военный погиб на фронте

22:32

"Он должен понять": в Польше жестко обратились к Трампу после атаки дронов РФ

21:33

"Украинский Месси": как юный украинец принес Барселоне первый титул ЧМВидео

21:09

Зеленский встретился с Келлогом в Киеве - раскрыты ключевые темы переговоров

20:47

Почему в отелях люди быстрее засыпают: раскрыты неожиданные секреты

20:35

Влупит +9 и будут лить грозовые дожди: какие регионы накроет холодина

Реклама
20:27

Гуляли под одним зонтом: Арестовича и россиянку Собчак "поймали" в ЛондонеВидео

20:02

Украина и МВФ согласовывают новый пакет: что может измениться в финансировании

19:43

Внесли 20 миллионов залога: экс-глава МСЭК Хмельницкой области Крупа вышла из-под стражи

19:43

Запад продолжает убеждать себя, что "это еще не война" - так было и с Гитлероммнение

19:35

Можно ли каждый день мыть голову: специалист рассказала о распространенной ошибке

19:12

"РФ набралась смелости": в ЕС назвали окончательную дату завершения войны в Украине

19:10

Военные уроки для НАТО: Украина будет учить поляков сбивать дроны - Reuters

18:53

Назван объект, который РФ хотела уничтожить в Польше: он связан с Украиной

18:34

Польша перебрасывает 40 тысяч военных на границу с РФ и Беларусью - что произошло

18:01

Рекордные изменения: украинцам рассказали, что будет с ценами на хлеб до конца года

18:01

"У нас работает мультисистема": Зеленский раскрыл тактику отражения атаки дронов РФ

17:58

Гора сосисок в тесте за 30 минут: разметают за минуту

17:43

Гривна неожиданно потеряла позиции: курс евро и доллара вырастет уже 12 сентября

17:32

Любимый персонаж "Уэнсдей" возвращается: сюрприз для фанатов культовой саги

17:25

Чем отличаются две картинки: за 8 секунд только самый внимательный даст ответ

17:05

В вашу жизнь ворвется счастье: что нужно сделать 12 сентября, приметы

17:04

Штрафа не будет: когда можно остановить авто на пешеходном переходеВидео

16:59

Хитрость советских хозяек: для чего в сахарницу кладут лавровый лист

16:55

Пилот не выжил: на Запорожском направлении разбился украинский Су-27

16:28

РФ запустила крымский сценарий в Польше: какова цель атаки и что это меняет для Украины

Реклама
16:24

"Киев полностью несет ответственность": в Венгрии сделали скандальное заявление

16:01

С ними стоит быть осторожными: рейтинг самых мстительных знаков зодиака

16:00

Охомутала женатого: путинистка Лолита закрутила новый роман

15:59

В Турции Валерию и Пригожина ограбил таксист: путинистов лишили огромной суммы

15:39

Как сложить одежду в шкаф, чтобы защитить от моли: действенный и простой лайфхакВидео

15:07

Лукашенко освободил более 50 политзаключенных: что взамен приготовили США

14:58

Пара приобрела дом и была шокирована находкой в саду: что обнаружили новые хозяева

14:34

Чем отличаются две феи: только самый внимательный найдет отличия за 15 секунд

14:31

Во сколько обошлось сбитие дронов над Польшей: Bild назвал огромную сумму

14:27

"Слезы мешают": Марта Адамчук поделилась, какой совет Тины Кароль ей помогает

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять