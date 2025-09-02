У гимна Украины был второй куплет, о котором почти все забыли - почему его вычеркнули

О чем идет речь в материале:
Украинский гимн "Ще не вмерла Украина" имеет малоизвестные строки, которые исчезли из официального текста по политическим причинам. Об этом напомнил основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов в видео на YouTube.
Почему гимн Украины сократили
По словам Галимова, во втором куплете были строки: "Станем, братья, в бой кровавый, от Сяна до Дона". Именно эти слова в свое время вызвали споры в Верховной Раде, ведь они могли быть расценены как территориальные претензии Украины к Польше.
"Эти строки в свое время вызвали споры в Верховной Раде, потому что могли бы быть расценены как территориальное посягательство украинцев на территорию Польши. Именно поэтому после долгих дискуссий официальным текстом гимна оставили только первый куплет и припев", - пояснил Галимов.
Перемышль - это украинский город?
Исторически город Перемышль (Пшемысль) был пограничной крепостью Руси. Поэтому в обществе часто возникали дискуссии относительно украинских исторических границ.
"Не надо требовать у поляков вернуть Перемышль. Современные цивилизованные люди, в отличие от россиян, живут в современных международно признанных границах", - отмечает Галимов.
Он также подчеркивает, что вопрос старых территорий не стоит поднимать в ХХІ веке.
"Все это в прошлом и Речь Посполитая, и Российская империя с СССР, и государство Русь с Киевом в центре и Рюриковичами во главе", - добавляет он.
Когда впервые спели гимн Украины - где впервые спели гимн Украины
Интересно, что гимн Украины впервые прозвучал именно в Галичине. Ранее считалось, что его исполнил Народный хор 10 марта 1865 года в Перемышле на годовщину смерти Шевченко. Но новые находки в 2025 году доказали другое.
"Буквально недавно, в 2025 году, нашлись свидетельства, что первое исполнение гимна произошло еще раньше - 1 июля 1864 года. Именно тогда в исполнении местного хора торжественно впервые прозвучала песня "Ще не вмерла Украина"", - рассказал Галимов.
Современники вспоминали, что во время исполнения присутствовал перемышльский епископ Тома Полянский.
"С глубокой набожностью он благословил и композитора, и его произведение на слова Павла Чубинского... Эта патриотическая песня словно радуга соединила наднипрянцев с галичанами", - говорится в видео.
О персоне: Аким Галимов
Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.
