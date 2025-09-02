Укр
У гимна Украины был второй куплет, о котором почти все забыли - почему его вычеркнули

Юрий Берендий
2 сентября 2025, 05:37
В украинском гимне изначально был второй куплет со строками "от Сяна до Дона", но его вычеркнули из-за политических споров, указывает Галимов.
Украинский гимн "Ще не вмерла Украина" имеет малоизвестные строки, которые исчезли из официального текста по политическим причинам. Об этом напомнил основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов в видео на YouTube.

Почему гимн Украины сократили

По словам Галимова, во втором куплете были строки: "Станем, братья, в бой кровавый, от Сяна до Дона". Именно эти слова в свое время вызвали споры в Верховной Раде, ведь они могли быть расценены как территориальные претензии Украины к Польше.

"Эти строки в свое время вызвали споры в Верховной Раде, потому что могли бы быть расценены как территориальное посягательство украинцев на территорию Польши. Именно поэтому после долгих дискуссий официальным текстом гимна оставили только первый куплет и припев", - пояснил Галимов.

Смотрите видео о том, почему вырезали слова из гимна Украины:

Перемышль - это украинский город?

Исторически город Перемышль (Пшемысль) был пограничной крепостью Руси. Поэтому в обществе часто возникали дискуссии относительно украинских исторических границ.

"Не надо требовать у поляков вернуть Перемышль. Современные цивилизованные люди, в отличие от россиян, живут в современных международно признанных границах", - отмечает Галимов.

Он также подчеркивает, что вопрос старых территорий не стоит поднимать в ХХІ веке.

"Все это в прошлом и Речь Посполитая, и Российская империя с СССР, и государство Русь с Киевом в центре и Рюриковичами во главе", - добавляет он.

Когда впервые спели гимн Украины - где впервые спели гимн Украины

Интересно, что гимн Украины впервые прозвучал именно в Галичине. Ранее считалось, что его исполнил Народный хор 10 марта 1865 года в Перемышле на годовщину смерти Шевченко. Но новые находки в 2025 году доказали другое.

"Буквально недавно, в 2025 году, нашлись свидетельства, что первое исполнение гимна произошло еще раньше - 1 июля 1864 года. Именно тогда в исполнении местного хора торжественно впервые прозвучала песня "Ще не вмерла Украина"", - рассказал Галимов.

Современники вспоминали, что во время исполнения присутствовал перемышльский епископ Тома Полянский.

"С глубокой набожностью он благословил и композитора, и его произведение на слова Павла Чубинского... Эта патриотическая песня словно радуга соединила наднипрянцев с галичанами", - говорится в видео.

О персоне: Аким Галимов

Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

17:56

Часть студентов может потерять отсрочку от мобилизации - законопроект уже в Раде

17:52

Что нельзя делать 2 сентября: строгие запреты, которые нельзя нарушать

17:37

После слухов о беременности: муж MamaRika заговорил про второго ребенка

17:15

"Мне нравятся сплетни": Тина Кароль рассказала, какие мужчины в ее вкусе

17:07

"Он теряет мастерство": в МИД Украины ответили на выдумки Путина о войне

16:49

Популярный жест мотоциклистов озадачивает водителей: что он означает

16:38

Идеальное ленивое блюдо на ужин: рецепт проще простого

