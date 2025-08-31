Название "Украина" впервые прозвучало более 800 лет назад, и его настоящее значение, заложенное предками, совсем не такое, как пытается подать роспропаганда.

О чем идет речь в материале:

Каково происхождение названия Украина

Когда первое упоминание об Украине

Какое значение слова Украина

Название "Украина" появилось в исторических источниках более восьми веков назад, но его истинный смысл и происхождение до сих пор часто искажают. Основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов в видео на YouTube рассказал, что означало это слово для наших предков и почему оно не имеет ничего общего с российской версией "окраины".

"В XII веке мы подходим к самому главному - к названию Украины. Это один из самых распространенных вопросов, который мне задают: почему мы были Русью, а потом стали Украиной? В 1187 году впервые упоминается название Украины", - отметил Галимов.

Когда было первое упоминание об Украине

По словам историка, первое документальное упоминание появилось в киевской летописи, где описывали смерть князя.

"В киевской летописи повествуют о смерти князя, цитирую: плакала по нему вся Украина. Это название имеет славянское происхождение и является синонимом к словам "родина" или "своя земля"", - пояснил Галимов.

Что на самом деле означает название "Украина"

Он отметил, что это не имело никакого отношения к понятию "окраина", которое навязывает кремлевская пропаганда.

"Не в смысле российского "окраина", как любит говорить кремлевская пропаганда, а в смысле "мой родной край", то есть "моя земля"", - подчеркнул он.

Как Русь стала Украиной

В средневековье слово "Русь" использовали в мире для обозначения наших земель. В то же время в быту украинцы могли называть свой край "Украиной".

"Наиболее удачное сравнение для лучшего понимания происхождения нашей Украины я встретил в книге Ярослава Грицака. Он писал, что Украину можно сравнить с Германией. Весь мир называет Украину Germany, когда сами немцы называют ее Дойчланд. В нашем контексте Русь - это как Germany, а Украина - это Дойчланд", - объясняет Галимов.

Как закрепилось название Украина

Переломным стал XVIII век, когда Московское царство присвоило себе название "Русь".

"В XVIII веке, когда Московское царство присвоило себе название Русь, украинцы все чаще стали называть свою территорию Украиной. И именно так во времена Казатчины Украина начинает появляться на международных картах", - рассказал Аким Галимов.

О персоне: Аким Галимов Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

