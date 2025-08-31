Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Что значит название "Украина" и кто впервые его придумал - раскрыт секрет

Юрий Берендий
31 августа 2025, 09:42
226
Название "Украина" впервые прозвучало более 800 лет назад, и его настоящее значение, заложенное предками, совсем не такое, как пытается подать роспропаганда.
Что значит название 'Украина' и кто впервые его придумал - раскрыт секрет
Что на самом деле означает название Украина - кто впервые придумал название Украина / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Каково происхождение названия Украина
  • Когда первое упоминание об Украине
  • Какое значение слова Украина

Название "Украина" появилось в исторических источниках более восьми веков назад, но его истинный смысл и происхождение до сих пор часто искажают. Основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов в видео на YouTube рассказал, что означало это слово для наших предков и почему оно не имеет ничего общего с российской версией "окраины".

"В XII веке мы подходим к самому главному - к названию Украины. Это один из самых распространенных вопросов, который мне задают: почему мы были Русью, а потом стали Украиной? В 1187 году впервые упоминается название Украины", - отметил Галимов.

видео дня

Когда было первое упоминание об Украине

По словам историка, первое документальное упоминание появилось в киевской летописи, где описывали смерть князя.

"В киевской летописи повествуют о смерти князя, цитирую: плакала по нему вся Украина. Это название имеет славянское происхождение и является синонимом к словам "родина" или "своя земля"", - пояснил Галимов.

Смотрите видео о значении слова Украина:

Что на самом деле означает название "Украина"

Он отметил, что это не имело никакого отношения к понятию "окраина", которое навязывает кремлевская пропаганда.

"Не в смысле российского "окраина", как любит говорить кремлевская пропаганда, а в смысле "мой родной край", то есть "моя земля"", - подчеркнул он.

Как Русь стала Украиной

В средневековье слово "Русь" использовали в мире для обозначения наших земель. В то же время в быту украинцы могли называть свой край "Украиной".

"Наиболее удачное сравнение для лучшего понимания происхождения нашей Украины я встретил в книге Ярослава Грицака. Он писал, что Украину можно сравнить с Германией. Весь мир называет Украину Germany, когда сами немцы называют ее Дойчланд. В нашем контексте Русь - это как Germany, а Украина - это Дойчланд", - объясняет Галимов.

Как закрепилось название Украина

Переломным стал XVIII век, когда Московское царство присвоило себе название "Русь".

"В XVIII веке, когда Московское царство присвоило себе название Русь, украинцы все чаще стали называть свою территорию Украиной. И именно так во времена Казатчины Украина начинает появляться на международных картах", - рассказал Аким Галимов.

Вам также может быть интересно:

О персоне: Аким Галимов

Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

История Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Провал летнего наступления РФ: в Генштабе разнесли заявления Герасимова

Провал летнего наступления РФ: в Генштабе разнесли заявления Герасимова

11:43Война
Россия может усилить удары по Украине в ближайшие недели: подробности

Россия может усилить удары по Украине в ближайшие недели: подробности

10:38Война
РФ атаковала Черноморск: повреждена энергетическая инфраструктура, детали

РФ атаковала Черноморск: повреждена энергетическая инфраструктура, детали

09:04Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Весам - подарок, Скорпионам - работа, Стрельцам - кража

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Весам - подарок, Скорпионам - работа, Стрельцам - кража

"Вернулись к нашей матери" предательница Повалий окончательно показала позицию

"Вернулись к нашей матери" предательница Повалий окончательно показала позицию

Звезды обещают деньги и бонусы: какие ТОП-4 знака зодиака разбогатеют уже скоро

Звезды обещают деньги и бонусы: какие ТОП-4 знака зодиака разбогатеют уже скоро

Войска РФ обходят один из самых укрепленных городов: боец ВСУ сделал заявление

Войска РФ обходят один из самых укрепленных городов: боец ВСУ сделал заявление

Тайна веков раскрыта - вот, почему именно Киев выбрали центром Древней Руси

Тайна веков раскрыта - вот, почему именно Киев выбрали центром Древней Руси

Последние новости

11:51

"Это плохая болезнь": 37-летний Соломка сделал признание о своей непригодности к службе

11:43

Провал летнего наступления РФ: в Генштабе разнесли заявления Герасимова

10:43

Спят ли рыбы ночью: ученые раскрыли тайну подводных жителей

10:38

Россия может усилить удары по Украине в ближайшие недели: подробности

10:38

Любовный гороскоп на неделю с 1 по 7 сентября

Предпосылок для завершения войны в Украине нет – ФесенкоПредпосылок для завершения войны в Украине нет – Фесенко
09:59

Дружественный огонь по своим: оккупанты устроили стрельбу на Херсонщине

09:42

Что значит название "Украина" и кто впервые его придумал - раскрыт секретВидео

09:26

Гороскоп на неделю с 1 по 7 сентября: Девам - скандал, Водолеям - большая покупка

09:13

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 31 августа (обновляется)

Реклама
09:04

РФ атаковала Черноморск: повреждена энергетическая инфраструктура, деталиВидео

08:55

У Путина начали кампанию против Украины: в США раскрыли детали

08:39

Карта Deep State онлайн за 31 августа: что происходит на фронте (обновляется)

07:50

Войска РФ обходят один из самых укрепленных городов: боец ВСУ сделал заявление

06:10

Когда закончится война: что затеяла Россиямнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с портнихой за 31 секунду

05:31

Как убрать брызги масла во время жарки: лайфхаки, которые изменят жизнь навсегда

04:35

Что означает "тютілька в тютільку": немногие украинцы знают правильный ответВидео

03:30

Как приготовить настоящую домашнюю сметану: кулинар поделился легким рецептомВидео

02:36

Гороскоп на завтра 1 сентября: Львам - неожиданное вознаграждение, Козерогам - риск

01:13

Школьная головоломка "сорвала мозг" математикам: найдите число за 15 секунд

Реклама
00:19

Летнее наступление РФ с треском провалилось: в ВСУ рассказали о фиаско орды Путина

30 августа, суббота
23:19

Зачем наши бабушки вешали ковры на стены - раскрыта темная сторона роскоши СССРВидео

22:51

"Джесси в надежных руках": собаку, потерявшую хозяина после обстрела Киева, приютили

22:16

"Возможно, мы что-то сделаем": Трамп заговорил о гарантиях безопасности для Украины

21:38

Вода универсальный растворитель - почему не все вещества растворяются

21:27

"Россиян отбросили": силы обороны освободили село Мирное возле Купянска

21:24

Галкин показал молодую и счастливую Пугачеву: как она выглядит

21:18

Логотип Ferrari означает не то, что думает большинство: в чем секрет "гарцующего коня"

20:31

WBO требует от Усика срочно пройти медосмотр: в скандале замешана Дорофеева

20:23

Непогода возвращается: названы области, где будут грозовые дожди

19:48

Трамп внезапно усомнился в возможности двусторонней встречи Путина и Зеленского

19:43

В Одесской области в ДТП попал мэр города Рени: его мать погибла

19:24

Запад отправит в Украину меньше иностранных военных из-за Путина - СМИ

19:15

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Весам - подарок, Скорпионам - работа, Стрельцам - кражаВидео

19:10

Голый король в Белом домемнение

18:42

Ребрик показала взрослую дочку-красотку в день рождения

18:20

Кипарисы, церковь и озеро: росСМИ показали особняк Януковича в Сочи

17:50

Владельцев жилья в Украине начнут штрафовать на круглую сумму: в чем причина

17:39

Популярный миф опровергнут - что будет с человеком, если съесть косточки арбузаВидео

17:24

Убийство Андрея Парубия было тщательно подготовлено - новые детали преступленияВидео

Реклама
17:16

Делает женщина: в сети раскрыли большой секрет Агутина и Варум

17:10

"Будем сидеть и наблюдать": Трамп хочет выйти из переговоров по Украине - Axios

17:04

Когда лень готовить: рецепт вкусного ужина за 15 минут

16:52

"Неправильный выбор": Королева поставила точку в отношениях с невесткой

16:52

Самый популярный вид мяса в Украине внезапно подешевел - какие цены на рынке

16:31

Лишь Эйнштейн справится за 5 секунд: крутой ребус, где нужно найти тайное число

16:09

Звезды обещают деньги и бонусы: какие ТОП-4 знака зодиака разбогатеют уже скоро

16:06

Польша депортировала 15 украинцев: в чем причина

16:02

Украинские военные загнали врага в ловушку: оккупантов окружили и уничтожают

16:02

"Вернулись к нашей матери" предательница Повалий окончательно показала позицию

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять