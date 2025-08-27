Около тысячи лет назад решение одного правителя не только изменило веру и политику Руси, но и определило европейский путь развития Украины на века.

История Украины - как один правитель Украины полностью изменил ее будущее

В истории Украины есть фигуры, чьи решения навсегда определяли путь государства. Одним из таких правителей стал Владимир Великий - именно он в 988 году сделал шаг, который кардинально изменил судьбу страны. Об этом в рамках YouTube проекта "Реальная история" рассказал основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов.

"Один из самых больших вкладов в историю нашей страны делает Владимир Великий. В 988 году он делает христианство официальной религией Руси и массово крестит киевлян", - рассказал Аким Галимов, - передает 2+2.

Какой правитель крестил Русь

Этот шаг имел значение не только в духовной, но и в культурной и политической плоскости.

"Вера в единого Бога делала украинские земли частью европейской цивилизации. Но больше всего христианство стимулировало развитие наук, ведь именно среди чинцев на тот момент развивалась письменность", - объясняет Галимов.

После крещения Киев стал одним из крупнейших центров Европы, войдя в десятку крупнейших городов континента. Именно при Владимире в столице появились первые золотые монеты с княжеским знаком - Тризубом, который впоследствии стал национальным символом Украины.

Что сделал Ярослав Мудрый для Руси - чем прославился князь Ярослав Мудрый

После Владимира власть получил его сын Ярослав Мудрый, который сумел поднять государство на новый уровень.

"При правлении Ярослава Мудрого Русь достигает пика своего могущества", - отмечает Аким Галимов.

Князь не только возвел Софиевский собор и Золотые ворота, но и открыл школы, основал первую библиотеку и составил первое украинское законодательство - Русскую правду.

Особое внимание Ярослав уделял международным отношениям. Династические браки его детей связали Русь с самыми влиятельными династиями Европы.

"Его дочери становятся женами королей Франции, Англии, Венгрии, Норвегии и Польши. Всего с семьей Ярослава Мудрого связано около 60% королевских семей Европы", - говорит Галимов.

Когда Украина выбрала сторону Европы

Решение Владимира Великого и дипломатические шаги Ярослава Мудрого заложили основы европейского пути развития Украины.

"Таким образом князь выбрал европейский вектор развития и укрепил престиж Руси в глазах всего мира", - подытожил Аким Галимов.

О персоне: Аким Галимов Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

