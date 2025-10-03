Как сказать "душніла" на украинском: языковед назвала неожиданные варианты

Многие сленговые слова появились совсем недавно, поэтому далеко не все понимают, например, кто такой "душніла".

https://glavred.info/life/kak-skazat-dushnila-na-ukrainskom-yazykoved-nazvala-neozhidannye-varianty-10703582.html Ссылка скопирована

Какие есть украинские соответствия слова "душніла" / Колаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Что означает слово "душніла"

Какими украинскими словами можно заменить слово "душніла"

В современном разговорном сленге появилось немало новых слов, среди которых и "душніла". Его даже использовал украинский боксер Александр Усик во время пресс-конференции после победы в бою с Тайсоном Фьюри.

Несмотря на то, что фраза украинского спортсмена стала мемом, далеко не все до сих пор понимают значение этого молодежного слова, а еще меньше людей используют его украинские аналоги. Однако Главред узнал, что означает слово "душніла", а также, какие соответствия в украинском языке можно использовать для его замены.

видео дня

Об этом в TikTok рассказала репетитор по украинскому языку и литературе Оксана Николаевна.

Какое значение имеет сленговое слово

"Душніла" - это человек, который постоянно занудно что-то объясняет, читает морали, или поучает других и в общем портит легкость разговора. Часто современные подростки могут использовать его в таком контексте:

"Та не будь душнилою, дай уже спокій!"

Какими синонимами можно заменить слово "душніла"

Языковед и блогер Оксана Николаевна говорит, что официального перевода слова "душніла" нет, но в Сети пользователи уже предложили несколько соответствий.

Например, слово "душніла" предлагают заменить на "нудій", "нудило", "придирок", "скиглій", "нудик", "нудяр", "зануда", чи "нудьгар".

Смотрите видео с объяснением репетиторки:

Ранее Главред писал, что найден красивый вариант, как правильно сказать "гроздь" на украинском в значении скопления ягод, например - винограда, или калины.

Накануне также стало известно, как сказать на украинском "изолента" с помощью слов, о которых почти никто не знает.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Оксана Николаевна Оксана Николаевна - репетитор по украинскому языку и литературе, блогер под ником litera.zno, которая в соцсетях публикует видео об особенностях и интересных фактах об украинском языке. В TikTok на страницу Оксаны Николаевны подписались более 235 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред