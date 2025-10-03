Как сказать "душніла" на украинском: языковед назвала неожиданные варианты

Вы узнаете:
- Что означает слово "душніла"
- Какими украинскими словами можно заменить слово "душніла"
В современном разговорном сленге появилось немало новых слов, среди которых и "душніла". Его даже использовал украинский боксер Александр Усик во время пресс-конференции после победы в бою с Тайсоном Фьюри.
Несмотря на то, что фраза украинского спортсмена стала мемом, далеко не все до сих пор понимают значение этого молодежного слова, а еще меньше людей используют его украинские аналоги. Однако Главред узнал, что означает слово "душніла", а также, какие соответствия в украинском языке можно использовать для его замены.
Об этом в TikTok рассказала репетитор по украинскому языку и литературе Оксана Николаевна.
Какое значение имеет сленговое слово
"Душніла" - это человек, который постоянно занудно что-то объясняет, читает морали, или поучает других и в общем портит легкость разговора. Часто современные подростки могут использовать его в таком контексте:
"Та не будь душнилою, дай уже спокій!"
Какими синонимами можно заменить слово "душніла"
Языковед и блогер Оксана Николаевна говорит, что официального перевода слова "душніла" нет, но в Сети пользователи уже предложили несколько соответствий.
Например, слово "душніла" предлагают заменить на "нудій", "нудило", "придирок", "скиглій", "нудик", "нудяр", "зануда", чи "нудьгар".
Смотрите видео с объяснением репетиторки:
Ранее Главред писал, что найден красивый вариант, как правильно сказать "гроздь" на украинском в значении скопления ягод, например - винограда, или калины.
Накануне также стало известно, как сказать на украинском "изолента" с помощью слов, о которых почти никто не знает.
О персоне: Оксана Николаевна
Оксана Николаевна - репетитор по украинскому языку и литературе, блогер под ником litera.zno, которая в соцсетях публикует видео об особенностях и интересных фактах об украинском языке. В TikTok на страницу Оксаны Николаевны подписались более 235 тысяч пользователей.
