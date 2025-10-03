Укр
Читать на украинском
Как сказать "душніла" на украинском: языковед назвала неожиданные варианты

Анна Косик
3 октября 2025, 15:39
Многие сленговые слова появились совсем недавно, поэтому далеко не все понимают, например, кто такой "душніла".
Какие есть украинские соответствия слова "душніла" / Колаж: Главред, фото: скриншоты из видео

В современном разговорном сленге появилось немало новых слов, среди которых и "душніла". Его даже использовал украинский боксер Александр Усик во время пресс-конференции после победы в бою с Тайсоном Фьюри.

Несмотря на то, что фраза украинского спортсмена стала мемом, далеко не все до сих пор понимают значение этого молодежного слова, а еще меньше людей используют его украинские аналоги. Однако Главред узнал, что означает слово "душніла", а также, какие соответствия в украинском языке можно использовать для его замены.

Об этом в TikTok рассказала репетитор по украинскому языку и литературе Оксана Николаевна.

Какое значение имеет сленговое слово

"Душніла" - это человек, который постоянно занудно что-то объясняет, читает морали, или поучает других и в общем портит легкость разговора. Часто современные подростки могут использовать его в таком контексте:

"Та не будь душнилою, дай уже спокій!"

Какими синонимами можно заменить слово "душніла"

Языковед и блогер Оксана Николаевна говорит, что официального перевода слова "душніла" нет, но в Сети пользователи уже предложили несколько соответствий.

Например, слово "душніла" предлагают заменить на "нудій", "нудило", "придирок", "скиглій", "нудик", "нудяр", "зануда", чи "нудьгар".

Ранее Главред писал, что найден красивый вариант, как правильно сказать "гроздь" на украинском в значении скопления ягод, например - винограда, или калины.

Накануне также стало известно, как сказать на украинском "изолента" с помощью слов, о которых почти никто не знает.

О персоне: Оксана Николаевна

Оксана Николаевна - репетитор по украинскому языку и литературе, блогер под ником litera.zno, которая в соцсетях публикует видео об особенностях и интересных фактах об украинском языке. В TikTok на страницу Оксаны Николаевны подписались более 235 тысяч пользователей.

украинский язык
