Опытные грибники чаще всего ошибаются: как правильно собирать грибы

Вы же не задумываетесь, как нужно правильно срезать яблоко? Эта логика действует и для грибов. Но есть нюансы.

Как правильно собирать грибы - краткая инструкция / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как правильно собирать грибы — срезать ножом или выкручивать руками

В каких случаях при сборе грибов рекомендуется использовать нож

Существует множество споров относительно того, как правильно собирать грибы - срезать, вырывать или выкручивать. На Youtube-канале Classy Flowers раскрыли все нюансы.

Можно ли вырывать грибы с корнем

Гриб - это не растение и не имеет корневой системы в привычном нам понимании. Настоящий гриб состоит из грибницы. В биологии она называется мицелий гриба и расположен или в почве, или в древесине, или в лесной подстилке.

Мицелий – это громадное сплетение гифов, тонких, размерами в микрометры, клеток гриба, растущих только с апикального конца. И в момент подходящих условий вот эта вот биосеть решает, что ей пора образовывать плодовое тело и распространять свои споры, чтобы обновить место обитания и захватить новую территорию. В этот момент пучок гифов, растущих только с апикального конца, начинает хитро закручиваться. Образуется первичный, затем вторичный мицелий, а затем и тело самого гриба, то есть третичный мицелий, и спорообразующая часть гриба гименофор. Это и есть то плодовое тело гриб, которое мы собираем и употребляем в пищу.

Как правильно собирать грибы

"Вы же не задумываетесь, как нужно правильно срезать яблоко? Срывать его?Или ждать, когда оно само отпадёт? Так и для гриба - ему абсолютно всё равно, если его срежут, сорвут или он просто сгниёт. Грибницы, так же как и яблони, всегда останутся там, где и были, абсолютно невредимыми и будут ожидать следующих подходящих условий, чтобы заплодоносить", - рассказала эксперт.

"Но все же, давайте посмотрим с точки зрения гриба, чего же все-таки он хочет. Он хочет, чтобы его съели грызуны, олени, погрызли насекомые, черви, чтобы его растаскали белки по деревьям и как можно дальше. Именно поэтому они растут возле звериных тропинок, по обочинам дорог, вокруг кемпингов. Старые грибники замечают, что грибы как бы тянутся к людям и делают это для того, чтобы люди хоть как-то обратили на них своё внимание. Даже если вы сорвёте его, покрутите его в руках, а затем швырнёте в кусты, это именно то, что ему и надо. Он успеет распространить по ветру миллионы невидимых спор. И если вы собираете грибы и таскаете по лесу весь день в корзинке или в сетке, вы делаете и грибу, и лесу неоценимую услугу", - добавила она.

Почему срезать грибы опасно

Ножки грибов очень часто бывают глубоко зарыты в лесной подстилке или мхе. Даже если вы очень опытный грибник, а по статистике самые глупые ошибки отравления очень часто случаются именно с опытными грибниками, вы можете по ошибке подобрать, опасную бледную поганку и положить ее в корзинку вместо зеленой или желтой сыроежки. Дело в том, что веер на ножке, бородавки на шляпке у поганки могут иногда отсутствовать по многим причинам. Но вот вольва на ножке – очень важный признак, который может сохранить жизнь. А срезая гриб, вы можете ее не заметить.

Чтобы правильно определить наличие вольвы, гриб необходимо аккуратно выкручивать из почвы, а не срезать.

Кроме того, срезая гриб, можно потерять значительную часть сбора. Например, у белых грибов, подосиновиков и других грибов, значительная часть ножки может быть спрятана в субстрате листовой подстилки или мхе. Так что срезая, иногда можно оставить гнить до 50, а у крупных белых грибов и до 100 граммов съедобной ножки в земле.

Когда грибы нужно срезать

Использовать нож нужно в том случае, если вы собираете древесные грибы, потому что мясистые жесткие ножки иногда плотно прикреплены к древесине. Нож поможет избежать ситуации, при которой вы захватите лишний древесный мусор, который потом очень тяжело вымывать из густых и широких пластинок, к примеру, вешенок.

Также нож просто необходим при сборе некоторых полипоров, фруктовиков, которые имеют широкую полоску, ножку или шляпку, сросшуюся с деревом.

Также нужен нож и для сбора чаги.

Некоторые полипоры, такие как гриб рейши или ганодерма, очень легко отделяются от древесной поверхности, а ножу не поддаются из-за своей жёсткой лакированной шляпки. Их ножки лучше всего ломать руками. Иногда крупную чагу люди режут даже пилой.

"Я не большой любитель ножа. В основном я использую нож только для чистки собранных уже грибов (...) Грибы собирают кому как удобно.Кто с ножом, а кто просто выкручивает. И так, и так правильно. Ибо звери, которые едят грибы, ножей не имеют. Не все грибы в лесу собираются. Они гниют, и перегной полезен для почвы. К слову, те, кто приходят в лес без ножа, как правило, собирают грибов больше, чем те, кто с ножом. Природа любит руки, а не ножи. Ножами, топорами и пилами мы губим свою природу", - резюмировала эксперт.

Об источнике: Youtube-канал Classy Flowers На Youtube-канал Classy Flowers подписаны 339 тысяч человек. Автор - флорист из Канады и рассказывает о том, как делать цветочные композиции своими руками, также делится идеями для декорирования и дает советы по садоводству.

