Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Опытные грибники чаще всего ошибаются: как правильно собирать грибы

Анна Ярославская
4 октября 2025, 03:30
7
Вы же не задумываетесь, как нужно правильно срезать яблоко? Эта логика действует и для грибов. Но есть нюансы.
Грибы
Как правильно собирать грибы - краткая инструкция / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Как правильно собирать грибы — срезать ножом или выкручивать руками
  • В каких случаях при сборе грибов рекомендуется использовать нож

Существует множество споров относительно того, как правильно собирать грибы - срезать, вырывать или выкручивать. На Youtube-канале Classy Flowers раскрыли все нюансы.

К слову, опытные грибники знают богатые грибами места, однако для новичков найти их - тот еще квест. Но существует несколько правил, которые помогут с этим. Детальнее читайте в материале: "Начинают вылезать": эксперт поделился секретами, где и как искать грибы в лесу.

видео дня

Можно ли вырывать грибы с корнем

Гриб - это не растение и не имеет корневой системы в привычном нам понимании. Настоящий гриб состоит из грибницы. В биологии она называется мицелий гриба и расположен или в почве, или в древесине, или в лесной подстилке.

Мицелий – это громадное сплетение гифов, тонких, размерами в микрометры, клеток гриба, растущих только с апикального конца. И в момент подходящих условий вот эта вот биосеть решает, что ей пора образовывать плодовое тело и распространять свои споры, чтобы обновить место обитания и захватить новую территорию. В этот момент пучок гифов, растущих только с апикального конца, начинает хитро закручиваться. Образуется первичный, затем вторичный мицелий, а затем и тело самого гриба, то есть третичный мицелий, и спорообразующая часть гриба гименофор. Это и есть то плодовое тело гриб, которое мы собираем и употребляем в пищу.

Как правильно собирать грибы

"Вы же не задумываетесь, как нужно правильно срезать яблоко? Срывать его?Или ждать, когда оно само отпадёт? Так и для гриба - ему абсолютно всё равно, если его срежут, сорвут или он просто сгниёт. Грибницы, так же как и яблони, всегда останутся там, где и были, абсолютно невредимыми и будут ожидать следующих подходящих условий, чтобы заплодоносить", - рассказала эксперт.

"Но все же, давайте посмотрим с точки зрения гриба, чего же все-таки он хочет. Он хочет, чтобы его съели грызуны, олени, погрызли насекомые, черви, чтобы его растаскали белки по деревьям и как можно дальше. Именно поэтому они растут возле звериных тропинок, по обочинам дорог, вокруг кемпингов. Старые грибники замечают, что грибы как бы тянутся к людям и делают это для того, чтобы люди хоть как-то обратили на них своё внимание. Даже если вы сорвёте его, покрутите его в руках, а затем швырнёте в кусты, это именно то, что ему и надо. Он успеет распространить по ветру миллионы невидимых спор. И если вы собираете грибы и таскаете по лесу весь день в корзинке или в сетке, вы делаете и грибу, и лесу неоценимую услугу", - добавила она.

Почему срезать грибы опасно

Ножки грибов очень часто бывают глубоко зарыты в лесной подстилке или мхе. Даже если вы очень опытный грибник, а по статистике самые глупые ошибки отравления очень часто случаются именно с опытными грибниками, вы можете по ошибке подобрать, опасную бледную поганку и положить ее в корзинку вместо зеленой или желтой сыроежки. Дело в том, что веер на ножке, бородавки на шляпке у поганки могут иногда отсутствовать по многим причинам. Но вот вольва на ножке – очень важный признак, который может сохранить жизнь. А срезая гриб, вы можете ее не заметить.

Чтобы правильно определить наличие вольвы, гриб необходимо аккуратно выкручивать из почвы, а не срезать.

Кроме того, срезая гриб, можно потерять значительную часть сбора. Например, у белых грибов, подосиновиков и других грибов, значительная часть ножки может быть спрятана в субстрате листовой подстилки или мхе. Так что срезая, иногда можно оставить гнить до 50, а у крупных белых грибов и до 100 граммов съедобной ножки в земле.

Когда грибы нужно срезать

Использовать нож нужно в том случае, если вы собираете древесные грибы, потому что мясистые жесткие ножки иногда плотно прикреплены к древесине. Нож поможет избежать ситуации, при которой вы захватите лишний древесный мусор, который потом очень тяжело вымывать из густых и широких пластинок, к примеру, вешенок.

Также нож просто необходим при сборе некоторых полипоров, фруктовиков, которые имеют широкую полоску, ножку или шляпку, сросшуюся с деревом.

Также нужен нож и для сбора чаги.

Некоторые полипоры, такие как гриб рейши или ганодерма, очень легко отделяются от древесной поверхности, а ножу не поддаются из-за своей жёсткой лакированной шляпки. Их ножки лучше всего ломать руками. Иногда крупную чагу люди режут даже пилой.

"Я не большой любитель ножа. В основном я использую нож только для чистки собранных уже грибов (...) Грибы собирают кому как удобно.Кто с ножом, а кто просто выкручивает. И так, и так правильно. Ибо звери, которые едят грибы, ножей не имеют. Не все грибы в лесу собираются. Они гниют, и перегной полезен для почвы. К слову, те, кто приходят в лес без ножа, как правило, собирают грибов больше, чем те, кто с ножом. Природа любит руки, а не ножи. Ножами, топорами и пилами мы губим свою природу", - резюмировала эксперт.

Смотрите видео - Как правильно собирать грибы:

Ранее Главред писал, какие самые полезные грибы в Украине.

Также мы писали о польском грибе. Его называют по-разному: панский гриб, моховик каштановый, коричневый гриб. Это один из самых популярных видов съедобных грибов, который радует грибников и гурманов своим нежным вкусом и ароматом.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Youtube-канал Classy Flowers

На Youtube-канал Classy Flowers подписаны 339 тысяч человек.

Автор - флорист из Канады и рассказывает о том, как делать цветочные композиции своими руками, также делится идеями для декорирования и дает советы по садоводству.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

грибы
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Метеочувствительным приготовиться: Украину накрыла жесткая магнитная буря

Метеочувствительным приготовиться: Украину накрыла жесткая магнитная буря

03:05Синоптик
Одессу может затопить снова: названы районы, откуда лучше эвакуироваться во время ливней

Одессу может затопить снова: названы районы, откуда лучше эвакуироваться во время ливней

01:17Украина
ВСУ освободили четыре населенных пункта на Днепропетровщине, - DeepState

ВСУ освободили четыре населенных пункта на Днепропетровщине, - DeepState

00:36Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на сегодня 4 октября: Скорпионам - необычные события, Козерогам - ссора

Гороскоп на сегодня 4 октября: Скорпионам - необычные события, Козерогам - ссора

Новый фактор в пользу Украины может заставить Путина свернуть "СВО" - The Times

Новый фактор в пользу Украины может заставить Путина свернуть "СВО" - The Times

Летит куча Шахедов, в воздухе МиГи: высока угроза массированного обстрела

Летит куча Шахедов, в воздухе МиГи: высока угроза массированного обстрела

Китайский гороскоп на завтра 4 октября: Быкам - ложь, Свиньям - разочарование

Китайский гороскоп на завтра 4 октября: Быкам - ложь, Свиньям - разочарование

Гороскоп Таро на завтра 4 октября: Стрельцам - проявиться, Львам - лидерство

Гороскоп Таро на завтра 4 октября: Стрельцам - проявиться, Львам - лидерство

Последние новости

04:32

Нужна только зубная щетка: лайфхак для невероятного объема волос

03:56

Гороскоп на завтра 5 октября: Девам - особенная встреча, Рыбам - расходы

03:30

Опытные грибники чаще всего ошибаются: как правильно собирать грибыВидео

03:05

Метеочувствительным приготовиться: Украину накрыла жесткая магнитная буря

03:00

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке с женщиной в офисе за 45 секунд

Путин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - ЧаленкоПутин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - Чаленко
02:45

Каких людей надо держать подальше: 6 типов токсичных знакомых, что разрушают жизнь

01:43

Их недооценивают: астролог назвала 3 знака зодиака с самым высоким IQ

01:17

Одессу может затопить снова: названы районы, откуда лучше эвакуироваться во время ливней

00:36

ВСУ освободили четыре населенных пункта на Днепропетровщине, - DeepState

Реклама
00:05

Британцы массово заливают жидкость для мытья посуды раковину: в чем причина

00:01

Сочи массированно атаковали дроны, когда там находился Путин - СМИ

03 октября, пятница
23:51

Путин в отчаянии из-за войны и идет на беспрецедентный шаг: СМИ узнали детали

22:39

Маленькие, но важные: для чего нужны синие таблички с цифрами на дорогахВидео

22:10

Венгры якобы не хотят быть в ЕС с украинцами: Орбан назвал причину

21:42

Когда в октябре нужно переводить стрелки часов: появилось актуальное уточнение

21:26

По газовым объектам Украины было выпущено 35 ракет: где наихудшая ситуация

21:09

Атаки по Украине возрастут зимой: разведка Эстонии назвала самую опасную цель РФ

21:09

"Прогнозы врачей не радуют": путинист Киркоров приготовился к смерти

20:50

Наталья Сумская приняла важное решение - что она сделала

20:48

Летит куча Шахедов, в воздухе МиГи: высока угроза массированного обстрела

Реклама
20:41

Не спасет даже Китай: эксперт рассказал, как прищучить Путина по-крупному

20:24

Еще одна область без света: россияне влупили по объекту энергетики

20:20

Андрей Матюха и деятельность его фонда: цифровые решения, помощь больницам и международные проекты актуально

20:06

В жизни Кита Урбана нашли новую женщину, от Николь Кидман он может получить миллионы

19:55

Цены растут, как на дрожжах: популярный овощ подорожал на 14% за неделю

19:31

Влупит 0 градусов, будет сыпать снег и лить дождь: украинцев предупредили о непогоде

19:10

Терпеть никто не будет: Путин гарантирует своему населению холодную и темную зимумнение

19:05

"Такое делается без предупреждения": ПриватБанк "выносит приговор" пенсионерам

18:57

75 лет и 139 дней: Джокович и Чилич провели самый возрастной матч в ШанхаеВидео

18:48

Староконстантинов с 13 века сменил пять имен: откуда взялось современное название

18:48

Остановка поставок вооружений США Украине из-за шатдауна: важное заявление МИД

18:14

Не выглядят на свои годы: эти три даты рождения дарят вечную молодость

17:55

Терминалы, банкоматы и приложение не будут работать: ПриватБанк остановит все финансовые операции

17:33

Китай "резко включается": неожиданный прогноз завершения войны в УкраинеВидео

17:29

Орбан: Судьба Украины – быть с Россией

17:23

Убийство Парубия заказала Россия - СБУ нашла "неопровержимые доказательства"

17:17

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке, где мальчик гладит рубашку за 85 сек

16:59

ВСУ могут выйти из важного города: известно, есть ли угроза "открытия ворот"

16:55

Будет мощным оберегом: что нужно повесить над дверью, приметы 4 октября

16:52

Обалденная намазка: форшмак по абсолютно новому рецептуВидео

Реклама
16:46

Доллар и евро внезапно полетели вниз: новый курс валют на 6 октября

16:46

Принц Уильям рассказал, как дети отреагировали на рак Кейт Миддлтон

16:25

Газодобыча подверглась самой масштабной атаке: Свириденко раскрыла план РФ на зимуФото

16:24

Только две даты в октябре для хорошего урожая: когда сажать озимый лук

16:21

"Она прям взорвалась": продюсер Дорофеевой назвала конкурентов певицы

16:16

Четыре магнитных бури обрушатся на Украину: названы самые опасные даты

16:15

Время выходить из зоны комфорта: октябрь скоро изменит судьбу ТОП-4 знаков зодиака

16:09

Евро взлетит быстрее, чем доллар: банкир рассказал о курсе валют с понедельника

15:46

Отменяют концерты: путинистка Успенская вынуждено срочно ложится на операцию

15:40

Финансовый магнетизм: нумерологи раскрыли даты рождения истинных миллионеров

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийАни ЛоракПотап
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять