Ничем не хуже белого, а то и вкуснее: как найти и приготовить известный польский гриб

Польський гриб, говорят, довольно редко растет в лесу, но в этом году его находят повсеместно.

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Польский гриб фото/ Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Offroad Mushrooms, Гриби України)

Польский гриб называют по-разному: панский гриб, моховик каштановый, коричневый гриб. Это один из самых популярных видов съедобных грибов, который радует грибников и гурманов своим нежным вкусом и ароматом.

Как найти польский гриб и отличить

Польский гриб характеризуется коричневой шляпкой диаметром от 10 до 12 см, которая имеет пористый нижний слой, обладающий бледно-желтым или зеленоватым оттенком. После дождя шляпка этого гриба становится скользкой и приобретает темно-коричневую окраску. Одной из характерных особенностей польского гриба является его нижний слой, который при нажатии становится синеватым или бурого цвета. Отличительной чертой ножки является то, что она синеет при срезе, затем становится бурой и в конечном итоге приобретает свой характерный желтоватый оттенок.

Польский гриб предпочитает кислую почву и обычно его можно найти у подножия деревьев или на мхом покрытых пеньках в хвойных и лиственных лесах. Эти грибы процветают под соснами, елями, буками, дубами или каштанами. Сезон сбора польских грибов длится с июля до октября, иногда даже до ноября.

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Польский гриб фото/ Фото скриншот YouTube (Гриби України)

Польський гриб ложный: как отличить

Среди ложных грибов, похожих на польский гриб, существуют как съедобные, так и несъедобные виды. Один из таких несъедобных видов называется желчным грибом из-за его горького вкуса. Его можно отличить по розовому оттенку нижней части шляпки и характерному сетчатому узору на ножке. Этот гриб выделяет вещество смолянистой консистенции, которое может перейти на другие экземпляры грибов при их соприкосновении и сделать их несъедобными.

Желчный гриб (горчак) / Фото скриншот YouTube (@denis-tishay-oshota-gribi)

Сатанинский гриб является самым опасным среди двойников польского гриба, характеризуясь повышенной степенью ядовитости. Даже употребление небольшого количества его мякоти может привести к серьезным последствиям, таким как поражение верхних дыхательных путей и последующий паралич. Сатанинский гриб относится к категории ядовитых и несъедобных грибов и имеет следующие характерные черты:

Шляпка небольшая, диаметром до 8 см, серо-зеленого цвета.

Нижняя сторона гриба представляет собой трубчатый слой.

Ножка гриба имеет клубневидную форму с сетчатым узором красноватого цвета, переходящим в оранжевый кверху.

При нажатии или повреждении мякоть сатанинского гриба меняет цвет с красного на синий.

Сатанинский (чертов) гриб / Фото скриншот YouTube (@ bushmaster)

Как чистить польский гриб

Очистка польского гриба не представляет большого труда, однако этот процесс следует начать незамедлительно после того, как вы вернулись домой. Для начала, отрезайте нижнюю часть ножки, удалите прилипший мусор, грязь и поврежденные участки. Необязательно снимать кожицу со шляпки. Старые экземпляры лучше вообще не использовать в приготовлении пищи. Затем грибы следует замочить в рассоле и оставить на 20 минут, после чего их нужно тщательно промыть холодной чистой водой и подвергнуть тепловой обработке.

Сколько варить польский гриб

Чтобы приготовить польские грибы, нужно промыть и тщательно очистить их, а затем варить их небольшими порциями. Следует учитывать, что в процессе варки может образовываться пена, которую необходимо аккуратно удалять. По этой причине рекомендуется использовать вместительную посуду.

Крупные экземпляры грибов можно нарезать на несколько частей, а мелкие оставить целыми перед тем, как поместить их в посуду. Грибы помещают в кипящую воду и варят от 10 до 20 минут после начала закипания. Этого времени достаточно, чтобы грибы приготовились. Затем воду следует слить. Важно помнить, что при сливании жидкости грибы могут быстро темнеть, поэтому перед началом приготовления блюд из них рекомендуется оставить их ненадолго в варочной воде.

Польський гриб: как готовить

После тщательной термообработки польский гриб можно обрабатывать различными способами, включая маринование, замораживание, сушку и жарку. Своими вкусовыми характеристиками он напоминает белые грибы, что делает его особенно популярным в приготовлении разнообразных блюд.

Если вы планируете жарить моховик, то варение польского гриба не требует много времени - всего 10-15 минут в кипящей воде, поскольку он завершит свою приготовление на сковороде. Несмотря на утверждения некоторых грибников, что предварительное варение моховика перед жаркой не обязательно, рекомендуется придерживаться безопасного подхода и не рисковать.

Однако, когда дело касается замороженных или сушеных польских грибов, вам потребуется больше времени - около 25-30 минут при варке в кастрюле. Прежде чем начать готовить грибной суп, вам нужно будет предварительно вымочить их в воде или молоке в течение 1 до 5 часов, в зависимости от степени сушки.

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