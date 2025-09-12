'Начинают вылезать': эксперт поделился секретами, где и как искать грибы в лесу

Грибы можно найти только в местах с благоприятными для них условиями.

В каких лесах грибы могут содержать вредные вещества / Колаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Где не стоит собирать грибы

Как искать места, где растут грибы

Сезон сбора грибов в разгаре. Опытные грибники знают богатые грибами места, однако для новичков найти их - тот еще квест. Но существует несколько правил, которые помогут с этим.

Главред узнал, где прячутся грибы в лесу. Об этом в эфире Сніданок з 1+1 рассказал украинский писатель и опытный грибник Сергей Пантюк.

В каких лесах лучше не искать грибы

Грибник отметил, что грибы способны впитывать в себя вредные вещества, такие как тяжелые металлы, или концерогены. Именно поэтому при выборе леса для сбора грибов надо выбирать тот, который находится в радиусе 30 километров вокруг города.

Календарь грибника / Инфографика: Главред

На каких участках леса обычно можно найти грибы

Ходить по лесу с надеждой наткнуться на грибницу довольно бесполезное дело, если не знать нескольких базовых правил. Пантюк советует всегда тщательно осматривать места, где есть влажная трава, листья, или мох. Также грибы любят расти возле кустов и деревьев в светлых местах.

"Грибница любит, когда она под таким ковриком. Из-под этих листьев пригревает солнышко, и они (грибы - Главред) начинают вылезать", - сказал он.

О персоне: Сергей Пантюк Сергей Пантюк - украинский писатель, переводчик, редактор, журналист, общественный деятель и издатель, пишет Википедия. Член Национального союза журналистов Украины (с 1993). Член Национального союза писателей Украины. В свободное время увлекается сбором грибов.

