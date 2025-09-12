Надо ли опускать подлокотник в самолете: стюардесса предупредила о важном

Стюардесса объяснила, почему обязательно надо опускать подлокотник в самолете.

Во время полета в самолете пассажиры делятся на две категории - одни оставляют подлокотник между креслами поднятым, а другие его опускают.

Большинство людей делает это для собственного комфорта, даже не подозревая, что положение подлокотника имеет важное значение для их безопасности. Об этом в TikTok рассказала стюардесса Татьяна Иванихина.

Как опущенный подлокотник может улучшить безопасность пассажиров

Первое преимущество опущенного подлокотника - это безопасность. Кресла в самолете спроектированы таким образом, что при опущенном подлокотнике ремень безопасности лучше выполняет свою функцию, то есть держит пассажира.

Второе преимущество заключается в том, что в случае резкого торможения, маневра, или жесткой посадки, пассажир будет зафиксирован на своем месте и не будет мешать другим пассажирам.

Третьим плюсом опущенного подлокотника является ускоренная эвакуация в случае чрезвычайной ситуации. Стюардесса утверждает, что перемещаться ногами между креслами значительно быстрее, чем передвигаться сидя.

О персоне: tanya_ivanikhina_ tanya_ivanikhina_ - TikTok-страница стюардессы международных авиалиний и эксперта по преодолению страха полетов. Татьяна ведет блоги в Instagram, TikTok, где рассказывает об авиации, преодолении страхов и техниках самопомощи.

