Можно ли ламинировать документы в Украине в 2025 году: важное разъяснение

Вы узнаете:
- Какие документы не следует ламинировать
- Ламинация каких документов разрешена законом
Часто украинцы ламинируют документы, чтобы защитить их от грязи, жидкостей, или случайного уничтожения. Однако иногда с заламинированными документами возникают проблемы.
Главред узнал, что в Центральном межрегиональном управлении Министерства юстиции Украины объяснили, можно ли ламинировать документы в Украине, чтобы впоследствии не возникало проблем с их использованием в госорганах.
Что говорит Закон
Ведомство отмечает, что законодательного запрета на ламинирование документов в Украине нет. В то же время Законом предусмотрено, что государственные органы и регистраторы должны работать только с оригиналами документов.
"Когда документ заламинирован, то не всегда возможно установить его подлинность. Например, нотариус обязан работать с оригиналами документов, а наличие такой плотной пленки-ламинации не дает возможности установить оригинальность документа. Экспертизу подлинности ламинированного документа провести невозможно", - говорится в сообщении.
Можно ли ламинировать документы для выезда за границу
Проблемы с ламинированными документами чаще всего возникают именно на границе и миграционная служба, или пограничники действительно могут иметь обоснованные вопросы к таким бумажкам и требовать представления оригинала.
На ламинированном документе нельзя поставить штамп апостиля, или необходимые отметки при необходимости, или же сделать исправления, внести изменения и дополнения.
"Например, Апостиль ставится на свидетельствах о рождении и регистрации брака, чтобы они имели юридическую силу за рубежом. На ламинированном документе невозможно поставить этот штамп или другие важные отметки", - пояснили в ЦМУ Минюста.
Каким документам не навредит ламинация
Ламинирование некоторых документов все же предусмотрено действующим законодательством. Речь идет о, например, водительском удостоверении, свидетельстве о регистрации Т3, пенсионном удостоверении, или дипломе о получении образования.
Ограничений нет и по документам, которые сразу были изготовлены из полимера, а именно ID-карты, или международного водительского удостоверения.
"Рекомендуем бережно относиться к официальным документам и избегать их ламинирования", - отметили в ведомстве.
Другие новости:
- Где две ошибки на картинках: надо иметь "ум гения", чтобы их заметить за 5 секунд
- Можно ли каждый день мыть голову: специалист рассказала о распространенной ошибке
- Почему в отелях люди быстрее засыпают: раскрыты неожиданные секреты
Об источнике: Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции Украины
Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции Украины - орган, обеспечивающий защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц, способствует в решении проблем, с которыми встречается каждый рядовой человек и активно реализует реформы, которые происходят в Украине во всех сферах общественной жизни.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред