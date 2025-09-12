Можно ли ламинировать документы в Украине в 2025 году: важное разъяснение

Украинцам объяснили, можно ли ламинировать документы.

Часто украинцы ламинируют документы, чтобы защитить их от грязи, жидкостей, или случайного уничтожения. Однако иногда с заламинированными документами возникают проблемы.

Главред узнал, что в Центральном межрегиональном управлении Министерства юстиции Украины объяснили, можно ли ламинировать документы в Украине, чтобы впоследствии не возникало проблем с их использованием в госорганах.

Что говорит Закон

Ведомство отмечает, что законодательного запрета на ламинирование документов в Украине нет. В то же время Законом предусмотрено, что государственные органы и регистраторы должны работать только с оригиналами документов.

"Когда документ заламинирован, то не всегда возможно установить его подлинность. Например, нотариус обязан работать с оригиналами документов, а наличие такой плотной пленки-ламинации не дает возможности установить оригинальность документа. Экспертизу подлинности ламинированного документа провести невозможно", - говорится в сообщении.

Можно ли ламинировать документы для выезда за границу

Проблемы с ламинированными документами чаще всего возникают именно на границе и миграционная служба, или пограничники действительно могут иметь обоснованные вопросы к таким бумажкам и требовать представления оригинала.

На ламинированном документе нельзя поставить штамп апостиля, или необходимые отметки при необходимости, или же сделать исправления, внести изменения и дополнения.

"Например, Апостиль ставится на свидетельствах о рождении и регистрации брака, чтобы они имели юридическую силу за рубежом. На ламинированном документе невозможно поставить этот штамп или другие важные отметки", - пояснили в ЦМУ Минюста.

Каким документам не навредит ламинация

Ламинирование некоторых документов все же предусмотрено действующим законодательством. Речь идет о, например, водительском удостоверении, свидетельстве о регистрации Т3, пенсионном удостоверении, или дипломе о получении образования.

Ограничений нет и по документам, которые сразу были изготовлены из полимера, а именно ID-карты, или международного водительского удостоверения.

"Рекомендуем бережно относиться к официальным документам и избегать их ламинирования", - отметили в ведомстве.

