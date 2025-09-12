Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Можно ли ламинировать документы в Украине в 2025 году: важное разъяснение

Анна Косик
12 сентября 2025, 09:11обновлено 12 сентября, 10:11
65
Украинцам объяснили, можно ли ламинировать документы.
Свидетельство о браке, водительское удостоверение
Какие документы не следует ламинировать / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Главред

Вы узнаете:

  • Какие документы не следует ламинировать
  • Ламинация каких документов разрешена законом

Часто украинцы ламинируют документы, чтобы защитить их от грязи, жидкостей, или случайного уничтожения. Однако иногда с заламинированными документами возникают проблемы.

Главред узнал, что в Центральном межрегиональном управлении Министерства юстиции Украины объяснили, можно ли ламинировать документы в Украине, чтобы впоследствии не возникало проблем с их использованием в госорганах.

видео дня

Что говорит Закон

Ведомство отмечает, что законодательного запрета на ламинирование документов в Украине нет. В то же время Законом предусмотрено, что государственные органы и регистраторы должны работать только с оригиналами документов.

"Когда документ заламинирован, то не всегда возможно установить его подлинность. Например, нотариус обязан работать с оригиналами документов, а наличие такой плотной пленки-ламинации не дает возможности установить оригинальность документа. Экспертизу подлинности ламинированного документа провести невозможно", - говорится в сообщении.

Можно ли ламинировать документы для выезда за границу

Проблемы с ламинированными документами чаще всего возникают именно на границе и миграционная служба, или пограничники действительно могут иметь обоснованные вопросы к таким бумажкам и требовать представления оригинала.

На ламинированном документе нельзя поставить штамп апостиля, или необходимые отметки при необходимости, или же сделать исправления, внести изменения и дополнения.

"Например, Апостиль ставится на свидетельствах о рождении и регистрации брака, чтобы они имели юридическую силу за рубежом. На ламинированном документе невозможно поставить этот штамп или другие важные отметки", - пояснили в ЦМУ Минюста.

Каким документам не навредит ламинация

Ламинирование некоторых документов все же предусмотрено действующим законодательством. Речь идет о, например, водительском удостоверении, свидетельстве о регистрации Т3, пенсионном удостоверении, или дипломе о получении образования.

Ограничений нет и по документам, которые сразу были изготовлены из полимера, а именно ID-карты, или международного водительского удостоверения.

"Рекомендуем бережно относиться к официальным документам и избегать их ламинирования", - отметили в ведомстве.

Другие новости:

Об источнике: Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции Украины

Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции Украины - орган, обеспечивающий защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц, способствует в решении проблем, с которыми встречается каждый рядовой человек и активно реализует реформы, которые происходят в Украине во всех сферах общественной жизни.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Украина
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ ударила ракетами по жилому сектору на Сумщине, есть раненые и погибшие

РФ ударила ракетами по жилому сектору на Сумщине, есть раненые и погибшие

10:42Украина
Температура упадет до +7: где в Украине резко похолодает и пойдут дожди

Температура упадет до +7: где в Украине резко похолодает и пойдут дожди

10:19Синоптик
Штурмы не утихают: РФ подбирается к важному городу в Донецкой области

Штурмы не утихают: РФ подбирается к важному городу в Донецкой области

09:35Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 12 сентября: Обезьянам помогут, Козам - перемены

Китайский гороскоп на завтра 12 сентября: Обезьянам помогут, Козам - перемены

Гороскоп Таро на сегодня 12 сентября: Тельцам - финансовое предупреждение, Девам - новое

Гороскоп Таро на сегодня 12 сентября: Тельцам - финансовое предупреждение, Девам - новое

"Это была последняя капля": из-за чего на самом деле учитель убил школьников на Винничине

"Это была последняя капля": из-за чего на самом деле учитель убил школьников на Винничине

"Я должна успеть": Пугачева заговорила о смерти при детях

"Я должна успеть": Пугачева заговорила о смерти при детях

С ними стоит быть осторожными: рейтинг самых мстительных знаков зодиака

С ними стоит быть осторожными: рейтинг самых мстительных знаков зодиака

Последние новости

10:42

РФ ударила ракетами по жилому сектору на Сумщине, есть раненые и погибшие

10:32

Цена подскочит на 10%: осенью стоимость базового продукта неожиданно возрастет

10:19

Температура упадет до +7: где в Украине резко похолодает и пойдут дожди

10:12

Не пустили за границу: отец убитой в США украинки не смог проститься с дочерью

10:09

Почему американцы ходят по дому в обуви: неожиданный ответ

Подорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца годаПодорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца года
09:35

Штурмы не утихают: РФ подбирается к важному городу в Донецкой области

09:23

Впереди немного: стали известны подробности состояния тяжело больной Симоньян

09:11

Можно ли ламинировать документы в Украине в 2025 году: важное разъяснение

09:10

"Увидим настоящие разрушения войны": принц Гарри неожиданно приехал в Киев

Реклама
09:05

Банки будут знать все: что изменит новый закон о кредитных историях

08:46

Гороскоп Таро на завтра 13 сентября: Ракам - быть свободными, Львам - удача

08:24

Германия хочет увеличить армию на 100 тысяч солдат: к чему готовится Берлин

08:17

Одна из самых массированных атак с начала войны: в РФ - взрывы, вспыхнули пожары

08:10

Как Путин допустил важную ошибку для РФмнение

07:37

В Сумах прогремели взрывы, вспыхнул сильный пожар: что известноВидео

07:10

Где две ошибки на картинках: надо иметь "ум гения", чтобы их заметить за 5 секунд

06:49

Польша закрыла границу с Беларусью: в чем причинаВидео

06:10

Чем Украина будет помогать Польше?мнение

05:50

Необычный ребус: найдите 3 отличия на картинках с женщиной в офисе за 15 секунд

05:26

Зачем класть лимон с зубной пастой в стиральную машину: необычный лайфхак

Реклама
04:30

К пяти знакам зодиака придет большая удача 12 сентября: кто среди счастливчиков

04:21

"Это была последняя капля": из-за чего на самом деле учитель убил школьников на Винничине

04:09

Все вернулось после тысяч лет: то, что скрывалось на дне Днепра, удивит многихВидео

03:40

Важно воспользоваться моментом: четырем знакам зодиака улыбнется удача

02:31

НАТО готовит военный ответ на атаку дронов на Польшу - Bloomberg

02:30

Какие растения нельзя обрезать в сентябре, если хотите увидеть цветы весной: список

01:20

Возможно "ошибка": Трамп сделал неожиданное заявление о вторжении дронов РФ в Польшу

01:03

Пролетел самолет и прогремел взрыв: на Волыни случайно упала ракета, разрушен домВидео

00:48

Как легко удалить мутность фар: простой лайфхак для яркого света без химииВидео

11 сентября, четверг
23:56

"Дальнобойный" ответ на обстрелы: Украина получит доступ к новым ракетам

22:56

Ошибка, которая может стоить роз: чего нельзя делать с цветами в сентябреВидео

22:55

Еще один актер-военный погиб на фронте

22:32

"Он должен понять": в Польше жестко обратились к Трампу после атаки дронов РФ

21:33

"Украинский Месси": как юный украинец принес Барселоне первый титул ЧМВидео

21:09

Зеленский встретился с Келлогом в Киеве - раскрыты ключевые темы переговоров

20:47

Почему в отелях люди быстрее засыпают: раскрыты неожиданные секреты

20:35

Влупит +9 и будут лить грозовые дожди: какие регионы накроет холодина

20:27

Гуляли под одним зонтом: Арестовича и россиянку Собчак "поймали" в ЛондонеВидео

20:02

Украина и МВФ согласовывают новый пакет: что может измениться в финансировании

19:43

Внесли 20 миллионов залога: экс-глава МСЭК Хмельницкой области Крупа вышла из-под стражи

Реклама
19:43

Запад продолжает убеждать себя, что "это еще не война" - так было и с Гитлероммнение

19:35

Можно ли каждый день мыть голову: специалист рассказала о распространенной ошибке

19:12

"РФ набралась смелости": в ЕС назвали окончательную дату завершения войны в Украине

19:10

Военные уроки для НАТО: Украина будет учить поляков сбивать дроны - Reuters

18:53

Назван объект, который РФ хотела уничтожить в Польше: он связан с Украиной

18:34

Польша перебрасывает 40 тысяч военных на границу с РФ и Беларусью - что произошло

18:01

Рекордные изменения: украинцам рассказали, что будет с ценами на хлеб до конца года

18:01

"У нас работает мультисистема": Зеленский раскрыл тактику отражения атаки дронов РФ

17:58

Гора сосисок в тесте за 30 минут: разметают за минуту

17:43

Гривна неожиданно потеряла позиции: курс евро и доллара вырастет уже 12 сентября

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять