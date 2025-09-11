Можно ли каждый день мыть голову: специалист рассказала о распространенной ошибке

Трихолог развеяла популярный миф.

Трихолог рассказала, можно ли ежедневно мыть голову / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pixabay

Споры о том, как часто нужно мыть голову, не утихают уже много лет. Одни считают, что волосы лучше всего мыть два раза в неделю, другие же не представляют, как можно прожить хотя бы 24 часа без шампуня. Главред решил выяснить, можно ли мыть голову каждый день.

Иногда женщины создают собственный календарь и самостоятельно просчитывают дни, когда им лучше всего мыть голову. Некоторые из них убеждены, что пользоваться ежедневно шампунем - вредно для волос и может провоцировать их выпадение. Впрочем, это миф.

Трихолог Оксана Варламова в интервью РБК-Украина рассказала, что частота мытья зависит от типа кожи головы и правильно подобранного шампуня.

Можно ли мыть голову ежедневно

Эксперт подчеркнула, что одного мытья головы в неделю совсем не достаточно.

"Можно мыть и каждый день, но это должен быть качественный, правильный шампунь. Если есть склонность к жирности, тогда нужен себорегулирующий шампунь, который будет домывать и успокаивать сальный секрет", - сказала Варламова.

При этом специалист советует родителям обратить внимание на гигиену подростков: в 13-14 лет мытье головы раз в неделю детским шампунем - неправильная практика.

"Мамы часто приводят детей 13-14 лет с перхотью или неприятным запахом от волос. А они до сих пор моют голову раз в неделю детским шампунем. Когда у ребенка начинается половое созревание, надо менять уход с детского на взрослый", - рекомендует трихолог.

Она объясняет, что детские шампуни слишком легкие и не способны полноценно вымыть сальный секрет.

