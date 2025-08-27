Будут расти не по дням, а по часам: ТОП-10 шагов, как ускорить рост волос

Главные ответы на вопросы:
- Почему ваши волосы не отрастают длинными
- Какие привычки делают волосы крепче и длиннее
Реально ли заставить волосы расти быстрее? Издание Real Simple пришло к выводу: да, но волшебных средств не существует. На темп роста, по словам экспертов, влияют наследственность, питание, образ жизни и правильный уход, пишет Главред.
Как быстро растут волосы?
В среднем волосы прибавляют около 1-1,5 см в месяц. Но эта скорость зависит от генетики и общего состояния организма.
Волосы растут в несколько этапов:
- анаген - активный рост (длится 2-7 лет),
- катаген - короткая переходная фаза,
- телоген - ''отдых'', после которого волос выпадает.
''Если ваши волосы никогда не выходят за плечи, скорее всего, у вас более короткий цикл анагена, чем у других'', - говорит дерматолог Франческа Фуско, доктор медицинских наук.
Таким образом, в любой момент до 90% волос находится именно в анагене. Если они никогда не вырастают длинными, то, вероятно, ваш активный цикл просто короче.
Как помочь волосам расти быстрее?
Чтобы волосы росли быстро и красиво, существует несколько шагов:
- Уход за кожей головы. Раз в неделю стоит делать легкий пилинг или мыть очищающим шампунем, чтобы не забивались фолликулы.
- Правильный шампунь. Выбирайте безсульфатные формулы с биотином, цинком, экстрактом тыквенных семечек.
- Кондиционер - обязательно. Он предотвращает ломкость и сухость.
- Несмываемые средства. Масла (аргановое, кокосовое) и кондиционеры защищают от повреждений.
- Ограничение стайлинга. Используйте термозащиту, спите на шелковой наволочке.
- Подрезание кончиков. Раз в 2 месяца удаляйте 1-2 см, чтобы волосы не расслаивались.
- Массаж головы. Улучшает кровообращение и питание волосяных луковиц.
- Кофеиновые средства. Есть данные, что шампуни с кофеином могут стимулировать фолликулы.
- Сбалансированное питание. Волосам нужны белки, витамины группы B, железо, цинк. Ешьте рыбу, яйца, бобовые, орехи, зелень, цельнозерновые продукты.
- Консультация врача. Если волосы активно выпадают, стоит посетить трихолога или эндокринолога.
Что есть, чтобы волосы росли быстрее?
Продукты для роста волос:
- Лизин - рыба, курица, бобовые.
- Пролин - соя, брокколи, авокадо.
- Цистин - яйца, мясо, цельные злаки.
- Биотин и цинк - орехи, семена, печень.
Стоит четко осознавать, что быстро ''отрастить косу до пояса'' невозможно, ведь это процесс, который подчиняется биологии. Но обеспечив правильный уход и питание, можно сделать так, чтобы волосы росли максимально эффективно, были крепкими и сияющими.
Кстати, для тех, кто думает экспериментировать со стилем, эксперты делились модными оттенками для волос на осень-2025.
Об источнике: Real Simple
Real Simple - американский ежемесячный журнал, который издает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.
