Будут расти не по дням, а по часам: ТОП-10 шагов, как ускорить рост волос

Ускорить рост волос можно с помощью комплексного подхода, включающего правильное питание и специальный уход.

Как отрастить красивые волосы

Главные ответы на вопросы:

Почему ваши волосы не отрастают длинными

Какие привычки делают волосы крепче и длиннее

Реально ли заставить волосы расти быстрее? Издание Real Simple пришло к выводу: да, но волшебных средств не существует. На темп роста, по словам экспертов, влияют наследственность, питание, образ жизни и правильный уход, пишет Главред.

Как быстро растут волосы?

В среднем волосы прибавляют около 1-1,5 см в месяц. Но эта скорость зависит от генетики и общего состояния организма.

Волосы растут в несколько этапов:

анаген - активный рост (длится 2-7 лет),

- активный рост (длится 2-7 лет), катаген - короткая переходная фаза,

- короткая переходная фаза, телоген - ''отдых'', после которого волос выпадает.

''Если ваши волосы никогда не выходят за плечи, скорее всего, у вас более короткий цикл анагена, чем у других'', - говорит дерматолог Франческа Фуско, доктор медицинских наук.

Таким образом, в любой момент до 90% волос находится именно в анагене. Если они никогда не вырастают длинными, то, вероятно, ваш активный цикл просто короче.

Как помочь волосам расти быстрее?

Чтобы волосы росли быстро и красиво, существует несколько шагов:

Уход за кожей головы. Раз в неделю стоит делать легкий пилинг или мыть очищающим шампунем, чтобы не забивались фолликулы.

Раз в неделю стоит делать легкий пилинг или мыть очищающим шампунем, чтобы не забивались фолликулы. Правильный шампунь. Выбирайте безсульфатные формулы с биотином, цинком, экстрактом тыквенных семечек.

Выбирайте безсульфатные формулы с биотином, цинком, экстрактом тыквенных семечек. Кондиционер - обязательно. Он предотвращает ломкость и сухость.

Он предотвращает ломкость и сухость. Несмываемые средства. Масла (аргановое, кокосовое) и кондиционеры защищают от повреждений.

Масла (аргановое, кокосовое) и кондиционеры защищают от повреждений. Ограничение стайлинга. Используйте термозащиту, спите на шелковой наволочке.

Используйте термозащиту, спите на шелковой наволочке. Подрезание кончиков. Раз в 2 месяца удаляйте 1-2 см, чтобы волосы не расслаивались.

Раз в 2 месяца удаляйте 1-2 см, чтобы волосы не расслаивались. Массаж головы. Улучшает кровообращение и питание волосяных луковиц.

Улучшает кровообращение и питание волосяных луковиц. Кофеиновые средства. Есть данные, что шампуни с кофеином могут стимулировать фолликулы.

Есть данные, что шампуни с кофеином могут стимулировать фолликулы. Сбалансированное питание. Волосам нужны белки, витамины группы B, железо, цинк. Ешьте рыбу, яйца, бобовые, орехи, зелень, цельнозерновые продукты.

Волосам нужны белки, витамины группы B, железо, цинк. Ешьте рыбу, яйца, бобовые, орехи, зелень, цельнозерновые продукты. Консультация врача. Если волосы активно выпадают, стоит посетить трихолога или эндокринолога.

Что есть, чтобы волосы росли быстрее?

Продукты для роста волос:

Лизин - рыба, курица, бобовые.

- рыба, курица, бобовые. Пролин - соя, брокколи, авокадо.

- соя, брокколи, авокадо. Цистин - яйца, мясо, цельные злаки.

- яйца, мясо, цельные злаки. Биотин и цинк - орехи, семена, печень.

Стоит четко осознавать, что быстро ''отрастить косу до пояса'' невозможно, ведь это процесс, который подчиняется биологии. Но обеспечив правильный уход и питание, можно сделать так, чтобы волосы росли максимально эффективно, были крепкими и сияющими.

