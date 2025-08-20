Абсолютный мастхэв: пять осенних трендов, без которых в 2025-ом никуда

Собрать модный осенний образ в 2025 году - задача увлекательная и весьма креативная.

Что надеть осенью-2025 - модные тренды 2025 года / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sweet_thangxo, instagram.com/paulina_chmielecka

До официального начала осеннего сезона остались считанные дни, а это значит, что сейчас самое время заняться созданием модного гардероба, подготовиться к холодам с шиком. Дейл Арден Чонг, старший фэшн-редактор американской версии издания Elle, провела исследование на предмет того, что будет модно осенью-2025. Свои выводы она сделала на основе обзора коллекций недель моды в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже.

Главред расскажет, как создать модный осенний образ в этом году.

Энергичные оттенки

Осень часто ассоциируют с постепенным погружением в спячку, когда природа останавливается, а ее краски блекнут. Люди склонны повторять эту тенденцию в выборе своей одежды. Тем не менее в этом сезоне модные дома решили пойти против системы, и советуют, как один: привлекайте к себе внимание яркими цветами - верхняя одежда, аксессуары, обувь, все, на что хватит вашей фантазии.

Что надеть осенью-2025 - модные тренды 2025 года / instagram.com/sweet_thangxo

Вязаный уют

Возможно ли представить себе более осеннюю одежду, чем вязанный свитер? Очевидно, что нет. Поэтому и тренд-сеттеры решили не изобретать велосипед, а дать зеленый свет всему вязаному - уютные свитера под горло, кардиганы, платья, шарфы, однотонные или с причудливыми узорами, гладкие и текстурные. Все, кто умеет держать в руках спицы, осенью-2025 точно окажутся в тренде.

Что надеть осенью-2025 - модные тренды 2025 года / instagram.com/leonie.wangc

Рок-н-ролльные мотивы

Эклектика в моде - давно не новость, а контрасты - едва ли не самый сильный рычаг к ее развитию. Поэтому буквально к любой вашей любимой одежке, в любом оттенке и стиле этой осенью можно смела надевать... косуху. Мотокуртка и от пронзительного ветра вас защитит, и позволить сверкнуть утонченным вкусом.

Что надеть осенью-2025 - модные тренды 2025 года / instagram.com/sin.peri

Выразительный силуэт

Настоящий праздник для тех, кому уже до слез надоел оверсайз. Скульптурные силуэты с акцентом на талии добавят вашему образу этой осенью выразительности.

Что надеть осенью-2025 - модные тренды 2025 года / instagram.com/kylie_morann

Шерстяные изделия и искусственный мех

Тренд, который в отдельном представлении не нуждается. "Искусственный мех и дубленки в винтажном стиле переживают новый ренессанс", - рассказывает Чонг. Нам остается лишь поверить ей, и отнести свою любимую одежду в химчистку перед началом нового модного сезона осени-2025.

Что надеть осенью-2025 - модные тренды 2025 года / instagram.com/paulina_chmielecka

