Абсолютный мастхэв: пять осенних трендов, без которых в 2025-ом никуда

Читайте больше:
- Каким модным трендам 2025 года стоит следовать этой осенью
- Какие элементы создадут модный осенний образ
До официального начала осеннего сезона остались считанные дни, а это значит, что сейчас самое время заняться созданием модного гардероба, подготовиться к холодам с шиком. Дейл Арден Чонг, старший фэшн-редактор американской версии издания Elle, провела исследование на предмет того, что будет модно осенью-2025. Свои выводы она сделала на основе обзора коллекций недель моды в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже.
Главред расскажет, как создать модный осенний образ в этом году.
Энергичные оттенки
Осень часто ассоциируют с постепенным погружением в спячку, когда природа останавливается, а ее краски блекнут. Люди склонны повторять эту тенденцию в выборе своей одежды. Тем не менее в этом сезоне модные дома решили пойти против системы, и советуют, как один: привлекайте к себе внимание яркими цветами - верхняя одежда, аксессуары, обувь, все, на что хватит вашей фантазии.
Вязаный уют
Возможно ли представить себе более осеннюю одежду, чем вязанный свитер? Очевидно, что нет. Поэтому и тренд-сеттеры решили не изобретать велосипед, а дать зеленый свет всему вязаному - уютные свитера под горло, кардиганы, платья, шарфы, однотонные или с причудливыми узорами, гладкие и текстурные. Все, кто умеет держать в руках спицы, осенью-2025 точно окажутся в тренде.
Рок-н-ролльные мотивы
Эклектика в моде - давно не новость, а контрасты - едва ли не самый сильный рычаг к ее развитию. Поэтому буквально к любой вашей любимой одежке, в любом оттенке и стиле этой осенью можно смела надевать... косуху. Мотокуртка и от пронзительного ветра вас защитит, и позволить сверкнуть утонченным вкусом.
Выразительный силуэт
Настоящий праздник для тех, кому уже до слез надоел оверсайз. Скульптурные силуэты с акцентом на талии добавят вашему образу этой осенью выразительности.
Шерстяные изделия и искусственный мех
Тренд, который в отдельном представлении не нуждается. "Искусственный мех и дубленки в винтажном стиле переживают новый ренессанс", - рассказывает Чонг. Нам остается лишь поверить ей, и отнести свою любимую одежду в химчистку перед началом нового модного сезона осени-2025.
Читайте также:
- Самые стильные тренды на каждый день: что носить женщине после 40 лет
- Как легко завязать платок на голове, чтобы выглядеть стильно - лайфхак
- Маникюр на осень-2025: эксперты раскрыли 14 самых модных оттенков этого года
Об источнике: Elle
Elle - французский еженедельный женский журнал о моде, красоте, досуге и здоровье, издающийся с 1945 года. В настоящее время это крупнейшее в мире издание о моде. Оно имеет 43 версии, издающиеся в 60 странах, а также владеет 33 веб-сайтами, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред