Почти 7 миллионов долларов: как выглядит самая дорогая сумка в мире

Это уникальные сумки, которые украшены настоящими драгоценными металлами и даже бриллиантами.

https://glavred.info/fashion/pochti-8-millionov-dollarov-kak-vyglyadit-samaya-dorogaya-sumka-v-mire-10691333.html Ссылка скопирована

Самые дорогие сумки мире / Коллаж: Главред, фото: pexels

Сумочка - неотъемлемая часть женского образа. Они бывают разных размеров, фасонов, стиля, дорогие и дешевые. Но каждая женщина имеет в своем гардеробе хотя бы одну сумочку.

Кто-то покупает бюджетные варианты, а кому-то хочется отхватить аксессуар подороже. Украинский стилист Юлико рассказала о самых дорогих сумках в мире. За эти сумки люди готовы отдавать бешенные деньги - миллионы долларов.

"Это уже не о коже, не о бренде и даже не о статусе. Это о внутренней потребности обладать чем-то, чего нет у других. Люди, которые покупают сумки за миллионы, покупают: чувство исключительности (это не сумки — это артефакты), частичку истории (когда сумка выпущена в 3 экземплярах и ее держала Грейс Келли — это уже не просто аксессуар), тихую, но очень громкую роскошь, которая не нуждается в логотипе 20х20. Для них это как произведение искусства. Как картина Ван Гога. Это об эмоции, не о функции ... Миллион платят не за носить, а за ощущение "я могу". Это о силе, о власти, о внутренней уверенности и отсутствии границ", - считает стилист.

видео дня

Hermes Chaine d`Ancre Dag

Коликционная сумка известного во всем мира бренда Hermes, которая была изготовлена в сотрудничестве с ювелиром Пьером Гарди. Ювелир вдохновился дизайном Роберта Дюма 80-летней давности.

Над сумкой работали целых два года, начиная с 2012 года. В ней 1160 бриллиантов, которые украшают звенья цепочки в форме якоря. Эта сумка стоит целый 1,4 миллиона долларов.

Hermes Birkin Bad by Ginza Tanaka

Роскошній клатч японского дизайнера за 1,9 миллиона долларов. В этом произведении искусства целых две тысячи бриллиантов. Клатч имеет грушевидную центральную часть из 8-каратного камня. Эту часть можно отсоединить и носить как брошь.

В этой сумке также отсоединяется цепочка с инкрустированными бриллиантами. Её можно носить как ожерелье. Клатч изготовлен из платины, что само по себе является драгоценным металлом.

Hermes Kelly Rose Gold

Маленькая сумка за два миллиона долларов, которых в мире всего 12. У одной из самых дорогих сумочек 1160 бриллиантов. Она сама изготовлена из чистого розового золота.

Сумка, которая была названа в честь принцессы Келли, на самом деле неудобная, чтобы полноценно использовать её. В нее даже не помещаются солнцезащитные очки.

Смотрите видео о самых дорогих сумках в мире:

Mouawad 1001 Nights Diamond Purse

3,8 миллиона долларов за сумку? Речь идет об изделии эмиратской компании по производству предметов роскоши, которая владеет пятью мировыми рекордами Гиннес за некоторые из самых дорогих вещей в мире.

На этой сумке 4517 бриллиантов: 105 желтых, 56 розовых и 4356 бесцветных бриллиантов. На создание сумки ушло 8800 часов работы мастеров.

Debbie Wingham

Кошелек ручной работы, за который придется отдать 6,7 миллиона долларов. Он уникален, ведь был сделан из скорлупы яйца страуса эму, переработанного шарфа Hermès. В нем также 8000 сверкающих бриллиантов и сережек Cartier, стоимостью 40 тысяч долларов. Эти сережки используются в качестве застежки.

Яйцо было укреплено эмалью из голубой алмазной пыли. Также оно покрыто асимметричным гнездом из 24-каратного золота, стоимостью 250 тысяч долларов. Шелковый шарф стал основой для внутренней части изделия.

Стоит отметить, что самыми ценными драгоценными камнями являются три чрезвычайно редких розовых бриллианта весом в три карата. Они стоят 1,9 миллиона долларов.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред