Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мода и красота

Почти 7 миллионов долларов: как выглядит самая дорогая сумка в мире

Ангелина Подвысоцкая
20 августа 2025, 17:48
61
Это уникальные сумки, которые украшены настоящими драгоценными металлами и даже бриллиантами.
сумки
Самые дорогие сумки мире / Коллаж: Главред, фото: pexels

Сумочка - неотъемлемая часть женского образа. Они бывают разных размеров, фасонов, стиля, дорогие и дешевые. Но каждая женщина имеет в своем гардеробе хотя бы одну сумочку.

Кто-то покупает бюджетные варианты, а кому-то хочется отхватить аксессуар подороже. Украинский стилист Юлико рассказала о самых дорогих сумках в мире. За эти сумки люди готовы отдавать бешенные деньги - миллионы долларов.

"Это уже не о коже, не о бренде и даже не о статусе. Это о внутренней потребности обладать чем-то, чего нет у других. Люди, которые покупают сумки за миллионы, покупают: чувство исключительности (это не сумки — это артефакты), частичку истории (когда сумка выпущена в 3 экземплярах и ее держала Грейс Келли — это уже не просто аксессуар), тихую, но очень громкую роскошь, которая не нуждается в логотипе 20х20. Для них это как произведение искусства. Как картина Ван Гога. Это об эмоции, не о функции ... Миллион платят не за носить, а за ощущение "я могу". Это о силе, о власти, о внутренней уверенности и отсутствии границ", - считает стилист.

видео дня

Hermes Chaine d`Ancre Dag

Коликционная сумка известного во всем мира бренда Hermes, которая была изготовлена в сотрудничестве с ювелиром Пьером Гарди. Ювелир вдохновился дизайном Роберта Дюма 80-летней давности.

Над сумкой работали целых два года, начиная с 2012 года. В ней 1160 бриллиантов, которые украшают звенья цепочки в форме якоря. Эта сумка стоит целый 1,4 миллиона долларов.

Hermes Birkin Bad by Ginza Tanaka

Роскошній клатч японского дизайнера за 1,9 миллиона долларов. В этом произведении искусства целых две тысячи бриллиантов. Клатч имеет грушевидную центральную часть из 8-каратного камня. Эту часть можно отсоединить и носить как брошь.

В этой сумке также отсоединяется цепочка с инкрустированными бриллиантами. Её можно носить как ожерелье. Клатч изготовлен из платины, что само по себе является драгоценным металлом.

Hermes Kelly Rose Gold

Маленькая сумка за два миллиона долларов, которых в мире всего 12. У одной из самых дорогих сумочек 1160 бриллиантов. Она сама изготовлена из чистого розового золота.

Сумка, которая была названа в честь принцессы Келли, на самом деле неудобная, чтобы полноценно использовать её. В нее даже не помещаются солнцезащитные очки.

Смотрите видео о самых дорогих сумках в мире:

Mouawad 1001 Nights Diamond Purse

3,8 миллиона долларов за сумку? Речь идет об изделии эмиратской компании по производству предметов роскоши, которая владеет пятью мировыми рекордами Гиннес за некоторые из самых дорогих вещей в мире.

На этой сумке 4517 бриллиантов: 105 желтых, 56 розовых и 4356 бесцветных бриллиантов. На создание сумки ушло 8800 часов работы мастеров.

Debbie Wingham

Кошелек ручной работы, за который придется отдать 6,7 миллиона долларов. Он уникален, ведь был сделан из скорлупы яйца страуса эму, переработанного шарфа Hermès. В нем также 8000 сверкающих бриллиантов и сережек Cartier, стоимостью 40 тысяч долларов. Эти сережки используются в качестве застежки.

Яйцо было укреплено эмалью из голубой алмазной пыли. Также оно покрыто асимметричным гнездом из 24-каратного золота, стоимостью 250 тысяч долларов. Шелковый шарф стал основой для внутренней части изделия.

Стоит отметить, что самыми ценными драгоценными камнями являются три чрезвычайно редких розовых бриллианта весом в три карата. Они стоят 1,9 миллиона долларов.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мода сумка сумки стилист Юлико
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украину идет похолодание: названы регионы, где будут лить грозовые дожди

В Украину идет похолодание: названы регионы, где будут лить грозовые дожди

19:43Синоптик
Почему Путин не будет менять конституцию РФ ради безопасности Европы

Почему Путин не будет менять конституцию РФ ради безопасности Европы

19:10Мнения
"Враг месяцами истощал бригады": командир ВСУ заявил о продвижении оккупантов

"Враг месяцами истощал бригады": командир ВСУ заявил о продвижении оккупантов

18:55Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
"Черная полоса" закончится: трех знаков зодиака ждут судьбоносные перемены

"Черная полоса" закончится: трех знаков зодиака ждут судьбоносные перемены

Гороскоп на завтра 21 августа: Ракам - неприятности, Водолеям - неожиданность

Гороскоп на завтра 21 августа: Ракам - неприятности, Водолеям - неожиданность

"Черное золото" под ногами - где в Украине нефть бьет фонтанами, ответ удивит

"Черное золото" под ногами - где в Украине нефть бьет фонтанами, ответ удивит

Изобилие ворвется в жизнь шести знаков зодиака 20 августа: кто среди везунчиков

Изобилие ворвется в жизнь шести знаков зодиака 20 августа: кто среди везунчиков

"Далось не просто": жена Преснякова впервые сделала заявление о разводе

"Далось не просто": жена Преснякова впервые сделала заявление о разводе

Последние новости

19:43

В Украину идет похолодание: названы регионы, где будут лить грозовые дожди

19:26

Над Украиной взойдет "черная Луна" - о чем предупреждает Библия и что говорит наука

19:13

Абсолютный мастхэв: пять осенних трендов, без которых в 2025-ом никуда

19:10

Почему Путин не будет менять конституцию РФ ради безопасности Европымнение

19:09

Унитаз вмиг засияет чистотой: феноменально простой и эффективный способВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

19:07

Польша не будет отправлять войска в Украину, но выполнит другое задание - Минобороны

18:55

"Враг месяцами истощал бригады": командир ВСУ заявил о продвижении оккупантов

18:51

Состоится ли встреча Зеленского и Путина: СМИ выяснили, почему Кремль тянет время

18:32

Звезде сериала "Ворониных" диагностировали рак

Реклама
18:26

Есть два главных страха: у Зеленского раскрыли, что заставит Путина закончить войну

18:13

"Безобидные" напитки могут лишить прав: что лучше не пить водителям перед поездкойВидео

18:09

В Третьей штурмовой назвали единственную гарантию безопасности для Украины

17:58

Большинство готовят неправильно: как пожарить идеально хрустящую картошкуВидео

17:48

Почти 7 миллионов долларов: как выглядит самая дорогая сумка в миреВидео

17:28

"НАТО без НАТО": в чем ловушка анонсированных гарантий безопасности для Украины

17:20

Конец транзиту нефти из РФ наступит после разрушения терминалов в Приморске, Усть-Луге и Новороссийске – Гончар

17:07

Чем отличаются два врача: от такой загадки голова будет идти кругом

17:04

Лорак похвасталась корявым кулинарным умением

16:57

Белье высохнет за считанные минуты: о "золотом правиле" знают лишь единицыВидео

16:45

Цены на одну категорию продуктов взлетят осенью - что и на сколько подорожает

Реклама
16:37

Доллар пошел на взлет, а евро летит в пропасть: в Украине изменился курс валют

16:36

В России заявили о 1,7 миллиона погибших военных ВСУ - в Украине отреагировали

16:20

Порошенко спекулирует темами армии, веры и языка, хотя сам их обесценивал, – военный

16:10

"Мы почувствовали друг друга": Melovin рассказал о кармической встрече со звездойВидео

15:56

В России составили свой список стран-гарантов безопасности Украины - кто туда вошел

15:56

Мыши забудут дорогу к дому: 100%-ное средство найдется на любой кухнеВидео

15:50

Никогда не прогадаете: одесситка назвала три признака спелого арбуза

15:40

Начнется "черная полоса": что нельзя делать 21 августа, приметы

15:27

Почему не стоит застилать кровать по утрам: простой лайфхак приятно удивит

15:24

Каким знакам зодиака чудесно повезет в Новолуние 23 августа: только 2 счастливчика

15:14

Совсем не Русь: историк раскрыл, как иностранцы называли Украину тысячу лет назадВидео

15:03

Что можно сделать со старым диваном: ТОП гениальных идей для каждого домаВидео

14:30

Встреча Зеленского с Путиным: нардеп назвал очень короткие сроки

14:28

Каким будет курс доллара в Украине после завершения войны: прогноз экономиста

14:05

Чем закрыть сетку рабицу: простые и креативные идеи удивят даже соседейВидео

14:03

Потеряла много крови: третьи роды СолоХи прошли с осложнениями

13:55

Константин Грубич показал новое фото старшего сына-воина после тяжелой травмы

13:43

Украинские бойцы тяжело ранили генерала РФ: появилось эксклюзивное видео

12:58

Сын Преснякова жестко прокомментировал развод с женой

12:57

Лондон отправит своих военных в Украину, но на не фронт: СМИ узнали детали

Реклама
12:56

"Я не хочу моргать": возлюбленная Кулебы раскрыла правду об отношениях с политиком

12:52

Украинские фамилии, которым более 1000 лет: имеете ли вы особые корниВидео

12:43

Часть Украины накроет похолодание: в каких регионах резко снизится температура

12:37

Кристина Орбакайте отстранилась от Никиты Преснякова после его развода - детали

12:24

В деле о самоубийстве мужа Седоковой появился новый поворот: что грозит певице

12:11

"Она нездорова": в каком состоянии София Ротару на самом деле

12:06

Найдена в луже крови: певица Брэкстон оказалась в ужасной ситуации

12:01

"Бои очень сложные": в ЦПД сказали, может ли РФ захватить всю Донецкую область

11:59

Как использовать пространство над кухонными шкафами: топ-9 разумных идей

11:49

Гороскоп Таро на завтра 21 августа: Тельцам и Ракам - не разрешайте мешать вам

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Рецепты
Простые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалатыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять