Залужный готовится покинуть Лондон: что задумал экс-главком ВСУ

В начале января Валерий Залужный готовит заявление об уходе с дипломатической должности.

Валерий Залужный может уйти с поста посла в Британии и вернуться в Украину / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/vzaluzhny

Кратко:

Посол Украины в Британии может покинуть дипломатическую должность в Лондоне

Залужный планирует объявить о своем решении в 4-5 января

Экс-главком ВСУ якобы обсуждал с Зеленским возможные варианты дальнейшей карьеры

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный готовится покинуть дипломатическую должность в Лондоне. О своем решении он может объявить в первую неделю января. Об этом пишет Radio NV со ссылкой на четыре источника в политических и дипломатических кругах.

Как рассказали собеседники, приближенные к Офису президента, Залужный еще несколько недель тому назад во время визита в Киев озвучил свое желание об отставке президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Они с президентом обсуждали разные должности для Залужного - от премьера до главы Офиса президента, но он на тот момент заинтересованности не проявил", — отмечают источники издания.

По словам других собеседников, определенное время Залужный даже задумывался о должности посла в США или главкома ВСУ, но решений пока нет.

Отмечается, что пока не идет речь об изменении посла в США.

"Вероятно, Залужный хочет вернуться в Киев, он может объявить об этом уже 4-5 января следующего года, если ничего не повлияет на его решение", - сказал один из источников.

Radio NV обратилось в пресс-службу посла Украины в Великобритании, но ответа пока не получило.

Отметим, Валерий Залужный, вероятно, приезжал в Украину в начале декабря. Об этом он намекнул в своих соцсетях и показал фотографию с женой Еленой Залужной.

"Дома лучше всего, — подписал фото бывший главнокомандующий ВСУ".

На снимке он запечатлен вместе с супругой на фоне рождественской елки.

Скорее всего, он приезжал в Киев на рождественские праздники.

Валерий Залужный / Главред - инфографика

Валерий Залужный - последние новости

Как писал Главред, 16 декабря Валерий Залужный предупредил о рисках гражданской войны в Украине. По его словам, возвращение украинских защитников домой после вероятного перемирия станет новым вызовом для общества. Недостаточное внимание к потребностям ветеранов может создать угрозы национальной безопасности.

Также Залужный писал, что Россия начала планомерную подготовку к полномасштабной войне против Украины еще с середины 2019 года, разворачивая войска вдоль границ и наращивая военный бюджет. По его словам, на момент вторжения украинская армия имела значительную нехватку ресурсов - от личного состава до вооружения. В 2021 году Минобороны получило меньше половины от запланированных 260 млрд грн, а большинство средств традиционно направлялись на зарплаты военных, а не на закупку техники или разработку новых систем.

В конце ноября Залужный говорил, что выход Украины на границы 1991 года не гарантирует завершения войны, ведь стратегия истощения направлена на дестабилизацию страны.

