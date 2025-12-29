Залужный готовится покинуть Лондон: что задумал экс-главком ВСУ

Кратко:
- Посол Украины в Британии может покинуть дипломатическую должность в Лондоне
- Залужный планирует объявить о своем решении в 4-5 января
- Экс-главком ВСУ якобы обсуждал с Зеленским возможные варианты дальнейшей карьеры
Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный готовится покинуть дипломатическую должность в Лондоне. О своем решении он может объявить в первую неделю января. Об этом пишет Radio NV со ссылкой на четыре источника в политических и дипломатических кругах.
Как рассказали собеседники, приближенные к Офису президента, Залужный еще несколько недель тому назад во время визита в Киев озвучил свое желание об отставке президенту Украины Владимиру Зеленскому.
"Они с президентом обсуждали разные должности для Залужного - от премьера до главы Офиса президента, но он на тот момент заинтересованности не проявил", — отмечают источники издания.
По словам других собеседников, определенное время Залужный даже задумывался о должности посла в США или главкома ВСУ, но решений пока нет.
Отмечается, что пока не идет речь об изменении посла в США.
"Вероятно, Залужный хочет вернуться в Киев, он может объявить об этом уже 4-5 января следующего года, если ничего не повлияет на его решение", - сказал один из источников.
Radio NV обратилось в пресс-службу посла Украины в Великобритании, но ответа пока не получило.
Отметим, Валерий Залужный, вероятно, приезжал в Украину в начале декабря. Об этом он намекнул в своих соцсетях и показал фотографию с женой Еленой Залужной.
"Дома лучше всего, — подписал фото бывший главнокомандующий ВСУ".
На снимке он запечатлен вместе с супругой на фоне рождественской елки.
Скорее всего, он приезжал в Киев на рождественские праздники.
Валерий Залужный - последние новости
Как писал Главред, 16 декабря Валерий Залужный предупредил о рисках гражданской войны в Украине. По его словам, возвращение украинских защитников домой после вероятного перемирия станет новым вызовом для общества. Недостаточное внимание к потребностям ветеранов может создать угрозы национальной безопасности.
Также Залужный писал, что Россия начала планомерную подготовку к полномасштабной войне против Украины еще с середины 2019 года, разворачивая войска вдоль границ и наращивая военный бюджет. По его словам, на момент вторжения украинская армия имела значительную нехватку ресурсов - от личного состава до вооружения. В 2021 году Минобороны получило меньше половины от запланированных 260 млрд грн, а большинство средств традиционно направлялись на зарплаты военных, а не на закупку техники или разработку новых систем.
В конце ноября Залужный говорил, что выход Украины на границы 1991 года не гарантирует завершения войны, ведь стратегия истощения направлена на дестабилизацию страны.
