Залужный рассказал о тотальном дефиците в ВСУ в начале российского вторжения

На конец 2021 года российская армия по численности превышала украинскую в пять раз.

Россия готовилась к вторжению с 2019 года

ВСУ встретили агрессию с дефицитом ресурсов

Преимущество РФ было многократным

Россия начала планомерную подготовку к полномасштабной войне против Украины еще с середины 2019 года, разворачивая войска вдоль границ и наращивая военный бюджет. Об этом в колонке для LIGA.net написал бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

По его словам, на момент вторжения украинская армия имела значительную нехватку ресурсов - от личного состава до вооружения. В 2021 году Минобороны получило меньше половины от запланированных 260 млрд грн, а большинство средств традиционно направлялись на зарплаты военных, а не на закупку техники или разработку новых систем.

Дисбаланс сил накануне вторжения

Россия в 2021 году занимала второе место в мировом рейтинге Global Firepower Index, имея более миллиона военных. Украина была лишь на 25-й позиции с армией в 250 тысяч, из которых 240 тысяч - военнослужащие.

По численности армия РФ превышала украинскую в пять раз; танков и бронемашин имела в четыре раза больше, артиллерии - в 3,4 раза, ударных вертолетов - в 4,5 раза. ВМС Украины не имели авианосцев, эсминцев, корветов или подводных лодок.

На момент назначения Залужного главнокомандующим в составе ВСУ было всего 24 боевые бригады, половина из которых уже выполняла задачи на востоке и юге страны. Остальные могли быть привлечены для сдерживания агрессора.

"Все это давало России возможность применить стратегию разгрома для достижения политических целей. Уже в августе 2021 года было очевидно, с каких направлений может начаться вторжение", - резюмировал генерал.

Почему Россия не согласится на завершение войны - мнение эксперта

Как писал Главред, для российского диктатора и военного преступника Владимира Путина завершение войны станет значительно более сложным испытанием, чем ее продолжение. Отсутствие боевых действий лишает Кремль "наркотического эффекта", который позволял удерживать поддержку населения благодаря милитаристской риторике, отметил российский политолог Дмитрий Орешкин.

Он добавил, что после окончания войны на первый план вернутся проблемы зарплат, цен, рабочих мест, свободы передвижения, доступа к информации и качества медицины и образования.

Таким образом оказывается, что положение дел у Путина после войны будет хуже, чем до ее начала. Санкции остаются в силе, а негативная репутация российского паспорта сохраняется.

Ранее мы рассказывали, что пока у власти остается режим российского диктатора и военного преступника Путина и его окружения, Россия будет продолжать стремиться уничтожить Украину и принудительно присоединить ее территории. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко.

Российский политолог Дмитрий Орешкин считает, что диктатор Путин не имеет ни гибкости, ни достаточных политических возможностей, чтобы согласиться на мирный план, согласованный с США.

Тем временем администрация президента США Дональда Трампа готова пойти на признание Крыма и других оккупированных украинских территорий частью России, чтобы побудить Кремль подписать соглашение о завершении войны. Для этого Трамп направляет в Москву своего спецпосланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, сообщает The Telegraph.

О персоне: Валерий Залужный Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) - украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия. Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины - первый заместитель командующего Объединенных сил (2018), начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012). 23 мая 2022 года вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ. Посол Украины в Великобритании. Заступил на должность 11 июля 2024 года.

