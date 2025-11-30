Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Залужный рассказал о тотальном дефиците в ВСУ в начале российского вторжения

Дарья Пшеничник
30 ноября 2025, 17:22обновлено 30 ноября, 18:05
1599
На конец 2021 года российская армия по численности превышала украинскую в пять раз.
Залужный о войне в Украине
Залужный рассказал о проблемах в ВСУ перед войной / Коллаж: Главред, фото: 33 отдельный штурмовой полк Сухопутных войск, Офис президента

Ключевое:

  • Россия готовилась к вторжению с 2019 года
  • ВСУ встретили агрессию с дефицитом ресурсов
  • Преимущество РФ было многократным

Россия начала планомерную подготовку к полномасштабной войне против Украины еще с середины 2019 года, разворачивая войска вдоль границ и наращивая военный бюджет. Об этом в колонке для LIGA.net написал бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

По его словам, на момент вторжения украинская армия имела значительную нехватку ресурсов - от личного состава до вооружения. В 2021 году Минобороны получило меньше половины от запланированных 260 млрд грн, а большинство средств традиционно направлялись на зарплаты военных, а не на закупку техники или разработку новых систем.

видео дня

Дисбаланс сил накануне вторжения

Россия в 2021 году занимала второе место в мировом рейтинге Global Firepower Index, имея более миллиона военных. Украина была лишь на 25-й позиции с армией в 250 тысяч, из которых 240 тысяч - военнослужащие.

По численности армия РФ превышала украинскую в пять раз; танков и бронемашин имела в четыре раза больше, артиллерии - в 3,4 раза, ударных вертолетов - в 4,5 раза. ВМС Украины не имели авианосцев, эсминцев, корветов или подводных лодок.

На момент назначения Залужного главнокомандующим в составе ВСУ было всего 24 боевые бригады, половина из которых уже выполняла задачи на востоке и юге страны. Остальные могли быть привлечены для сдерживания агрессора.

"Все это давало России возможность применить стратегию разгрома для достижения политических целей. Уже в августе 2021 года было очевидно, с каких направлений может начаться вторжение", - резюмировал генерал.

Валерий Залужный
Валерий Залужный / Главред - инфографика

Почему Россия не согласится на завершение войны - мнение эксперта

Как писал Главред, для российского диктатора и военного преступника Владимира Путина завершение войны станет значительно более сложным испытанием, чем ее продолжение. Отсутствие боевых действий лишает Кремль "наркотического эффекта", который позволял удерживать поддержку населения благодаря милитаристской риторике, отметил российский политолог Дмитрий Орешкин.

Он добавил, что после окончания войны на первый план вернутся проблемы зарплат, цен, рабочих мест, свободы передвижения, доступа к информации и качества медицины и образования.

Таким образом оказывается, что положение дел у Путина после войны будет хуже, чем до ее начала. Санкции остаются в силе, а негативная репутация российского паспорта сохраняется.

Война России против Украины - последние новости по теме

Ранее мы рассказывали, что пока у власти остается режим российского диктатора и военного преступника Путина и его окружения, Россия будет продолжать стремиться уничтожить Украину и принудительно присоединить ее территории. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко.

Российский политолог Дмитрий Орешкин считает, что диктатор Путин не имеет ни гибкости, ни достаточных политических возможностей, чтобы согласиться на мирный план, согласованный с США.

Тем временем администрация президента США Дональда Трампа готова пойти на признание Крыма и других оккупированных украинских территорий частью России, чтобы побудить Кремль подписать соглашение о завершении войны. Для этого Трамп направляет в Москву своего спецпосланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, сообщает The Telegraph.

Стоит также ознакомиться:

О персоне: Валерий Залужный

Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) - украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия.

Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины - первый заместитель командующего Объединенных сил (2018), начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012).

23 мая 2022 года вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ.

Посол Украины в Великобритании. Заступил на должность 11 июля 2024 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ Валерий Залужный
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В США перед переговорами с Украиной сделали прогноз об окончании войны - чего ждать

В США перед переговорами с Украиной сделали прогноз об окончании войны - чего ждать

17:56Война
"В ангарах самое интересное": появились новые детали удара по Таганрогу, по чему попали

"В ангарах самое интересное": появились новые детали удара по Таганрогу, по чему попали

17:41Война
Залужный рассказал о тотальном дефиците в ВСУ в начале российского вторжения

Залужный рассказал о тотальном дефиците в ВСУ в начале российского вторжения

17:22Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 1 декабря: Весам - предательство, Водолеям - интересное сообщение

Гороскоп на завтра 1 декабря: Весам - предательство, Водолеям - интересное сообщение

Богатство уже на пороге: трем знакам зодиака деньги будут "идти" в руки в 2026 году

Богатство уже на пороге: трем знакам зодиака деньги будут "идти" в руки в 2026 году

Стал пажем короля в 15 лет: какой украинский гетман служил при дворе

Стал пажем короля в 15 лет: какой украинский гетман служил при дворе

"Цель номер один для России": Залужный сказал, что стоит за быстрым миром

"Цель номер один для России": Залужный сказал, что стоит за быстрым миром

Погода перейдет в календарную зиму: синоптики дали новый прогноз

Погода перейдет в календарную зиму: синоптики дали новый прогноз

Последние новости

17:56

В США перед переговорами с Украиной сделали прогноз об окончании войны - чего ждать

17:41

"В ангарах самое интересное": появились новые детали удара по Таганрогу, по чему попали

17:35

Многодетная мама стала стильной красоткой: удивительное перевоплощение днепрянки

17:26

Как по-украински сказать "кладовка" - правильные варианты знают не всеВидео

17:22

Залужный рассказал о тотальном дефиците в ВСУ в начале российского вторжения

Дороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабряДороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабря
17:21

Силы обороны зачистили от россиян Ивановку на Днепропетровщине – DeepState

17:05

Китайский гороскоп на завтра 1 декабря: Обезьянам - ревность, Свиньям - ссоры

16:48

Почти 90 лет назывался в честь Ленина - что это за город Украины

16:44

Замужняя Екатерина Тышкевич заговорила о новой свадьбе

Реклама
16:28

РФ лишилась возможности выводить людей в космос: детали катастрофы на Байконуре

16:24

Тариф на газ с января 2026: какую сумму увидят украинцы в платежках

16:19

Эксперты предупредили о скрытой опасности от новогодних елок - что произошлоВидео

15:43

Одна ошибка может ухудшить контроль над авто: специалисты предупредили водителей

15:33

Сотни людей их сейчас носят: какие украинские фамилии имеют еврейские корни

15:24

Мощные взрывы под Бердянском: ГУР уничтожило кадыровцев из "Ахмата"Видео

15:17

Не оставляет Галкина: новые фото юмориста "спровоцировали" Лободу

15:13

Кто встретит свою судьбу в начале декабря: астрологи назвали ТОП-5 знаков

15:06

Возвращение к 2021 году невозможно: в СНБО рассказали, к чему готовиться украинцам

14:28

Холода уже мчатся в Украину: синоптик сказала, когда изменится погода

14:08

Кремль принял новую стратегию по оккупированным территориям Украины - чего ожидать

Реклама
13:59

Ежемесячно дополнительно 870 грн: кто из украинских пенсионеров получит доплату

13:27

"Просто разбивает все в пух и прах": названо лучшее авто 2025 года

13:23

"Подняли флаг РФ": командующий ДШВ сделал жесткое заявление о "потере Покровска"

13:12

Выдержит даже -20 градусов: как сделать дешевый омыватель стекла для авто домаВидео

12:59

Не прошел "кастинг вер": какая комичная причина помешала Владимиру принять ислам

12:50

Гороскоп Таро на завтра 1 декабря: Овнам - хороший день, Девам - доверять

12:44

"Трамп готовит ловушку для Украины": раскрыт замысел россиян относительно переговоров

12:31

Украинские силы оттеснили РФ на ключевом направлении и пошли вперед – ISW

12:18

Украинцев ждет новая стоимость доллара и евро: каким будет курс с понедельника

11:58

"Война не закончится": Залужный предупредил о решающем ударе, который готовит Россия

11:45

Можно ли гадать и вредить на Андрея: священник дал однозначный ответВидео

11:43

В РФ жестко взялись за Долину и отменяют везде, где только можно

11:32

Неспокойная ночь в России: дроны атаковали несколько объектов, начался пожарВидео

11:26

Китай должен склонить Россию к прекращению войны: на кону важный визит и решение

10:27

Тысячи дронов и бомб против украинцев: Зеленский ответил на удар по ВышгородуВидео

10:16

Гороскоп на завтра 1 декабря: Весам - предательство, Водолеям - интересное сообщение

09:55

Температура упадет до -5 градусов: какой будет погода в первые дни декабря

09:55

Все движется к завершению, нам нужно продержаться три месяцамнение

09:50

Действительно ли крах линии фронта в Украине неизбежен: в ISW дали четкий прогноз

09:30

Прошел через настоящий ад: погиб сержант разведки "Кинг"Эксклюзив

Реклама
09:08

"Цель номер один для России": Залужный сказал, что стоит за быстрым миром

08:55

РФ жестоко атаковала Киевщину: горит многоэтажка, есть погибшие и пострадавшие

08:13

У Путина не осталось шансов не пойти на мир: РФ поставили жесткий ультиматум

05:37

Скорлупа слетит сама: повар рассказал, как быстро почистить вареные яйца

04:47

"Две сильные любви": Ольга Мартыновская сделала заявление об отношениях

03:41

Богатство уже на пороге: трем знакам зодиака деньги будут "идти" в руки в 2026 году

02:21

Больше вреда чем пользы: какие продукты эксперты не советуют мыть перед приготовлением

01:33

Поймают волну удачи: какие знаки зодиака будут самыми счастливыми в сезон Стрельца

29 ноября, суббота
23:48

Как правильно прогревать дизельные и бензиновые двигатели - названо точное время

23:09

Украина проведет "решающие" переговоры с США: в СМИ раскрыли дату и место

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять