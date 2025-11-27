До Нового года может и не успеть: политолог сказал, когда закончится война

Дмитрий Орешкин объяснил, зачем Трампу быстрый мир и почему Путин не может уступить.

Почему Трамп стремится быстрее закончить войну в Украине

Почему Путин будет затягивать переговоры

Как долго может продлиться переговорный трек

Стремление президента США Дональда Трампа как можно быстрее объявить о "завершении украинского кризиса" связано не с реальной дипломатией, а с личными политическими амбициями. Об этом в интервью Главреду рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин.

По его словам, одной из ключевых мотиваций Трампа является желание получить Нобелевскую премию мира. Чтобы попасть в список номинантов 2025 года, подать выдвижение необходимо до конца нынешнего года — и американский президент, по мнению эксперта, спешит продемонстрировать миру якобы собственный успех в "урегулировании" войны. Отсюда — громкие заявления о намерении завершить конфликт "к Дню благодарения" или в ближайшие недели.

"Для него [Трампа] всерьез важно, чтобы ему вручили эту медаль лауреата. Видимо, его задевает, что Обама получил, а он – нет. Чтобы попасть в список номинантов за 2025 год, надо, чтобы его выдвинули до конца этого года. Значит, ему важно прокричать на весь мир, что "украинский кризис" завершен благодаря его "гениальной политике" грубо говоря, до 31 декабря. Поэтому он и говорит: "До дня благодарения". Потом – что "мы нащупали правильный трек и дедлайн можно немного сдвинуть" и так далее. Но в любом случае, в представлении Трампа речь идет о неделях", - сказал Орешкин.

Путину не выгодно быстрое завершение войны

Что касается российского президента Путина, то для него быстрый выход из войны – это очень опасно.

"Если Путин выйдет из войны быстро и без каких-то символически важных "достижений", вой патриотического сектора будет до небес: "А за что кровь проливали?" А если он еще и отдаст Купянск – только что как бы захваченный Герасимовым – или Волчанск, то это будет катастрофа. Это же часть несостоявшегося "пояса безопасности" вдоль границы. А если еще и 280 миллиардов заблокированных российских резервов в итоге отберут и направят на восстановление Украины – а это рано или поздно, скорее всего, произойдет – то это тоже удар. Ведь репарации платят проигравшие", - объяснил политолог.

По этой причине Путину нужно до последнего наступать, давить, бить по Украине ракетами – чтобы Украина испугалась и отступила.

"Тогда он сможет выдохнуть и сказать: "Вот, я победил". Для него любое ощущение ничьи или "договорняка" – это поражение. Он это понимает. Поэтому он будет тянуть время. Будет кланяться Трампу, улыбаться, говорить, что "все замечательно, но нужно обсудить, встретиться, провести субстантивные мероприятия", и так далее – будет валять дурака. Трамп будет ему подыгрывать", - считает Орешкин.

Однако политолог подчеркивает: на самом деле Трампа куда больше волнуют промежуточные выборы в США 2026 года. На фоне ухудшения экономических показателей и отсутствия внешнеполитических достижений ему необходимо предъявить избирателю хоть какой-то успех уже к весне 2026 года.

"Над ним тоже висит "молот судьбы": выборы приближаются, а что он предъявит избирателю? Экономика не улучшилась, цены в США растут, обещания о том, что "весь мир оплатит" его реформы с помощью пошлин, оказались пустыми. Побед на украинском направлении нет – если к тому моменту их не будет. Трамп думает уже не о премии, а о сохранении собственной власти. Его коридор возможностей – несколько месяцев. Ему нужно к весне показать, что он "что-то разрулил", потому что осенью выборы", - сказал Орешкин.

В целом, эксперт прогнозирует, что до Нового года Трамп, возможно, и не успеет, но Украине важно продержаться еще несколько месяцев.

"Удастся ли – кто знает. Но трек вырисовывается примерно такой: цена вопроса измеряется кварталами. Не неделями, как думает (или говорит) Трамп, и даже не месяцами – а именно кварталами", - резюмировал политолог.

О персоне: Дмитрий Орешкин Дмитрий Борисович Орешкин — российский политолог, политический географ и публицист, родившийся 27 июня 1953 года в Москве. Окончил географический факультет МГУ в 1975 году и в 1979-м защитил кандидатскую диссертацию в Институте географии РАН. Долгое время работал в этом институте, занимаясь тематикой природных процессов и картографирования. На фоне протестов в России 2011–2012 годов стал одним из самых цитируемых независимых политических аналитиков. В последние годы Дмитрий Орешкин выступает в российских и зарубежных СМИ, комментируя внутреннюю политику, войну против Украины, экономические и социальные процессы. Последовательно и открыто выступает против российской агрессии против Украины.

