Министр армии США привез в Киев мрачный прогноз для ВСУ: в NBC раскрыли детали

Встреча Дрисколла с украинской стороной была частью усилий некоторых чиновников администрации Трампа оказать давление на Киев.

Дэн Дрисколл прогнозирует, что ситуация для ВСУ будет ухудшаться / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Офис президента

Главные тезисы:

Дрисколл предрек Украине поражение, если война продолжится

Лагерь Вэнса/Уиткоффа требует давить на Киев и вынуждать к уступкам

Лагерь Рубио обвиняет РФ и настаивает на давлении на Москву

Трамп не определился, какую линию поддерживать

На встрече с украинскими официальными лицами в Киеве на прошлой неделе министр армии США Дэн Дрисколл дал мрачную оценку ситуации на фронте. По его словам, ВСУ столкнулись с тяжелой ситуацией на поле боя и потерпят неминуемое поражение от российских войск. Об этом пишет NBC News со ссылкой на источники.

Дрисколл предупредил украинских коллег, что РФ способна вести боевые действия бесконечно. По его словам, россияне наращивают масштаб и темп своих воздушных атак.

Как утверждал министр, со временем ситуация в Украине будет только ухудшаться, поэтому договориться о мирном урегулировании лучше сейчас, чем оказаться в будущем в еще более слабом положении.

Кроме того, делегация США заявила, что американская оборонная промышленность не сможет продолжать поставлять Украине оружие и средства ПВО в объемах, необходимых для защиты инфраструктуры и населения страны.

По словам двух источников, предупреждение Дрисколла прозвучало после того, как тот представил поддержанный США мирный план, который официальные лица Киева расценили как капитуляцию перед Москвой.

"Посыл был в основном следующим: вы проигрываете и вам нужно принять сделку", - сказал один из источников.

NBC News отмечает, что встреча Дрисколла с украинской стороной была частью усилий некоторых чиновников администрации Трампа оказать давление на Киев, чтобы заставить ее безотлагательно принять новое мирное предложение, даже несмотря на то, что документ включает максималистские требования России и потребует болезненных уступок со стороны правительства Киева.

В то же время NBC отмечает, что Украина вежливо отказалась подписать мирный план в том виде, в котором он был представлен, и предложение было существенно пересмотрено с момента переговоров с Дрисколлом.

В команде Трампа раскол из-за Украины

Как пишет NBC News, эта встреча стала лишь очередным примерном давнего разногласия внутри команды Трампа насчет того, как закончить войну в Украине.

Этот раскол связан с надвигающимся политическим соперничеством между двумя бывшими сенаторами и потенциальными кандидатами в президенты, которые готовятся к борьбе за пост президента в 2028 году. Речь идет о вице-президенте США Джей Ди Вэнсе и госсекретаре США Марко Рубио.

По словам ряда действующих и бывших чиновников, один лагерь, куда входят Вэнс, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф другие официальные лица - считает Украину главным препятствием на пути к миру и выступает за использование рычагов давления США, чтобы заставить Киев пойти на серьезные компромиссы.

Другой лагерь, представленный Рубио и другими официальными лицами, считает Россию виновной в начале вторжения и заявляет, что Москва отступит только в том случае, если ей придется заплатить за свою агрессию санкциями и другими видами давления.

Сам Трамп колеблется в своих суждениях о том, как разрешить конфликт.

Мирный план США - последние новости

Как писал Главред, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что в течение прошлой недели США достигли огромного прогресса на пути к мирному соглашению. Необходимо урегулировать "несколько деликатных, но не непреодолимых деталей", из-за которых нужно продолжать переговоры.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не существует жестких временных рамок для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией. По его словам, главная цель – прекращение убийств, а не соблюдение календарных дат.

23 ноября в Женеве состоялись переговоры между украинской и американской делегацией. Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что в самом начале переговоры "висели на волоске". Американская сторона "была очень взбешена".

Был согласован новый 19-пунктный план по прекращению войны. Впрочем, самые деликатные в политическом смысле вопросы Соединенные Штаты и Украина будут решать уже на уровне прямых переговоров между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Будет ли РФ соблюдать мирные соглашения: мнение эксперта

Блогер Александр Невзоров считает, что не существует в природе ни одного международного договора, который был бы соблюден Россией.

"Стиль России - "дебил с огромными кулаками", который диктует "очкарикам" (...) "Мирный план" Уиткоффа-Дмитриева - стандартный продукт Кремлевской "дипломатии": наглый, лживый и бессмысленный. Евросоюз это мгновенно раскусил и забраковал "план". В формулировках пока нет нужного категоризма, но в ближайшее время появится и он", - заявил он.

