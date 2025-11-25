Укр
Трамп и Зеленский на пороге решающих переговоров по мирному плану - СМИ

Марина Фурман
25 ноября 2025, 11:05
Президенты могут встретиться в Вашингтоне на этой неделе.
Трамп и Зеленский могут встретиться в Вашингтоне / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/WhiteHouse

Главное:

  • Украина и США согласовали 19-пунктный мирный план
  • Встреча Трампа и Зеленского может состояться на этой неделе

В Женеве состоялись переговоры между делегациями Украины, США и ведущих европейских стран, где согласовали новый 19-пунктный план по прекращению войны. Впрочем, самые деликатные в политическом смысле вопросы Соединенные Штаты и Украина будут решать уже на уровне прямых переговоров между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Об этом пишет The Telegraph.

Встреча обоих лидеров может состояться уже в течение текущей недели, и по неподтвержденным данным, Зеленский может посетить Вашингтон.

Мирный план из 28 пунктов требовал от Украины отказаться от значительных территорий, включая территории, которые даже не были захвачены российскими войсками. Однако этот вопрос был "вложен в скобки", чтобы Трамп и Зеленский могли договориться позже. Однако ожидается, что президент США до этого проведет переговоры с Владимиром Путиным.

При этом в понедельник страна-агрессор Россия отклонила европейское встречное предложение по американо-российскому плану.

Европейский собеседник, знакомый с ходом последних переговоров, рассказал The Telegraph, что над планом еще предстоит существенно поработать и что, учитывая отсутствие позиционного согласия со стороны России, стоит действовать крайне осторожно.

Премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон созвали встречу "Коалиции желающих" в Женеве для отчета о переговорах, но, как стало известно, их помощники не видели последний план.

При этом маловероятно, что Стармер, Макрон и другие европейские лидеры присоединятся к Зеленскому во время встречи в Белом доме.

"Зато лидеры ЕС, которые провели свой саммит в понедельник, согласились ускорить планы по предоставлению Украине 140 млрд евро за счет замороженных российских активов. Дипломатические источники указали, что это связано с низкой уверенностью в том, что мирные переговоры в Женеве приведут к немедленному прекращению огня", - говорится в сообщении.

Между тем председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорит о "хорошем прогрессе" в Женеве, тогда как канцлер Германии Фридрих Мерц выражает сомнение. Он отмечает, что дальнейшее движение возможно только при условии, что Россия согласится присоединиться к переговорному процессу.

Как писал Главред, 23 ноября в Женеве состоялась первая встреча украинской делегации с госсекретарем США Марко Рубио и его командой относительно американского плана завершения войны. По словам руководителя украинской делегации Андрея Ермака, окончательные решения по мирным предложениям будут принимать президенты.

После переговоров Украина и США подготовили обновленный рамочный документ с возможными путями завершения российско-украинской войны. Стороны договорились продолжить интенсивную работу над согласованием предложений в ближайшие дни.

Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что в процессе подготовки мирного плана осталось "лишь несколько разногласий", над которыми продолжается работа. По ее словам, большинство пунктов уже согласовано, украинская делегация принимала активное участие в формулировке текста.

Об источнике: The Telegraph

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом.

В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

