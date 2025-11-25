Укр
Под завалами могут быть люди: в Киеве растет число жертв утреннего обстрела РФ

Анна Ярославская
25 ноября 2025, 08:10обновлено 25 ноября, 08:42
В Святошинском районе зафиксированы разрушения в нежилом помещении.
Последствия атаки на Киев
Последствия атаки на Киев / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

  • Утром РФ повторно атаковала Киев
  • Есть разрушения
  • Число жертв ракетного удара РФ выросло

В ночь на 25 ноября и утром во вторник российская армия нанесла ракетно-дроновый удар по Украине. Число погибших атаки возросло до четырех человек.

Глава Киевского городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в результате утренних обстрелов есть жертвы и пострадавшие в Святошинском районе.

"На локации в Святошинском районе, предварительно, 4 погибших, по меньшей мере трое ранены", - сообщил Ткаченко.

"Россияне целенаправленно целятся по гражданской инфраструктуре и жилью. Циничный террор", - добавил он.

В свою очередь, мэр Киева Кличко сообщил, что в Святошинском районе есть разрушения в нежилом помещении.

"По предварительной информации, под завалами могут находиться люди", - написал он в Telegram.

Обновлено. По подтвержденной информации медиков, в результате вражеской атаки на Киев погибли 6 человек. Об этом сообщил в 08:36 мэр Кличко.

По данным медиков, 9 человек пострадали в столице. Среди них – один ребенок. Троих взрослых госпитализировали.

  Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025
    Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025 Фото: t.me/dsns_kyiv
Ракетно-доновый удар по Украине 25 ноября - что известно

Как писал Главред, в вечернем обращении 24 ноября президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможной подготовке Россией нового массированного комбинированного удара по территории Украины в ближайшее время. В он призвал украинцев внимательно реагировать на воздушные тревоги и другие угрозы.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

В ночь на 25 ноября в Украине объявили воздушную тревогу из-за российской атаки. Позже в Киеве зафиксированы взрывы, что подтвердили официальные власти столицы.

В ГосЧС сообщили, что в результате ночной атаки РФ в Киеве два человека погибли, шестеро - пострадали, 18 человек были спасены, трое из них - дети. Спасатели продолжают работать на местах "прилетов".

Киевскую область враг атаковал регион ракетами и дронами. Под комбинированным ударом РФ оказались мирные населенные пункты. В результате падения вражеских целей в Белой Церкви повреждены многоэтажки. В Белой Церкви пострадала девочка 14 лет. Также в области есть один погибший.

Утром во вторник был зафиксирован взлет российского МиГ-31К - носителя аэробалистической ракеты "Кинжал". Сообщалось об угрозе применения вражеских ракет. Россия повторно совершила комбинированную атаку на столицу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева война в Украине новости Украины война России и Украины ракетный удар атака дронов
