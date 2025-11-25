Укр
Переговоры о подготовке мирного плана: у Трампа сделали важное заявление

Алексей Тесля
25 ноября 2025, 08:16
Большинство пунктов договора уже согласованы, рассказала Кэролайн Левитт.
воин ВСУ, Трамп
В администрации Дональда Трампа прокомментировали подготовку мирного соглашения / Коллаж: Главред, фото: ОШБ НПУ "Лють", скриншот с видео

Главное:

  • Большинство пунктов договора уже согласованы
  • Пока не запланирована встреча Трампа и Зеленского

В процессе подготовки мирного плана осталось "лишь несколько разногласий", над которыми продолжается работа, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Внутри царит оптимизм после переговоров в Женеве. Секретарь Рубио, спецпосланник Уиткофф и команда работали над планом из 28 пунктов, учитывая замечания как украинской, так и российской сторон", - отметила она в эфире телеканала Fox News.

Подготовка соглашения: что известно

По ее словам, большинство пунктов уже согласованы, украинская делегация принимала активное участие в формулировании текста.

"Есть несколько пунктов, по которым существуют разногласия, над которыми наши команды продолжают работать. Теперь осталось дождаться согласования от российской стороны", - сказала представитель Белого дома.

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы война России против Украины "завершилась как можно скорее", подчеркнула она.

Американский план окончания войны
/ Инфографика: Главред

Есть ли дедлайн в переговорах

Левитт ответила на вопрос о дедлайне принятия мирного плана президентом Украины Зеленским. Ранее глава Белого дома заявил, что Зеленский должен принять решение до 27 ноября.

"В течение последних 10 месяцев президент Трамп многократно общался с обоими лидерами. Наша команда ведет интенсивный диалог как с украинской, так и с российской сторонами. Чувствуется срочность и неотложность, ведь президент стремится к скорейшему завершению войны", - подчеркнула она.

Вероятность встречи Зеленского с Трампом

Также Левитт подтвердила, что на этой неделе не запланирована встреча Трампа и Зеленского. Она добавила, что Трамп "сохраняет надежду и оптимизм" и считает, что можно достичь мирного соглашения.

Работа над мирным планом: мнение эксперта

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок высказал мнение о том, какие положения "мирного плана" Трампа могут быть реализованы в случае его утверждения. По его словам, пункты, связанные с вопросами территорий и сокращением вооружённых сил, скорее всего, будут выполняться. Что касается придания русскому языку официального статуса, эксперт считает, что подобное требование вряд ли появится в финальной версии мирного документа.

Подготовка мирного соглашения: новости по теме

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что установленный Трампом срок, в течение которого Украина должна принять мирное предложение США, является гибким. Американская администрация хочет сохранить темп принятия решений и достичь цели в "разумный срок".

Напомним, ранее сообщалось о том, что официальные лица США и Украины обсуждали возможность поездки президента Украины Владимира Зеленского в США.

Как сообщал Главред, 23 ноября в Женеве состоялась первая встреча украинской делегации с госсекретарем США Марко Рубио и его командой относительно американского плана завершения войны.

Читайте также:

Об источнике: Fox News

Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Дональд Трамп война России и Украины Белый дом Мирный план Трампа
