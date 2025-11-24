Это критический момент: Зеленский высказался о мирном плане

Украина призывает партнеров усиливать давление на РФ и приблизить мир в Украине.

Украина находится в критическом моменте

О чем говорил Зеленский:

Украина находится в критическом моменте

Украина под сильным политическим влиянием

Зеленский призвал усилить давление на РФ

Украина находится в критическом моменте под сильным политическим давлением. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения к Четвертому парламентскому саммиту Крымской платформы, которое транслировали в эфире телемарафона.

Украина вместе с партнерами работают над шагами, которые могут приблизить завершение войны.

"Сейчас мы находимся в критическом моменте. Мы очень тесно работаем с Соединенными Штатами, европейскими партнерами и многими другими, определяя шаги, которые могут приблизить завершение российской войны против Украины и принести реальную безопасность всем", - сказал Зеленский.

Он добавил, что Россия создает угрозу, выдвигая требования к территориальной целостности Украины и суверенитету.

"Есть много шума в СМИ, много политического давления, и еще больше ответственности лежит в решении, которое Путин (российский диктатор - ред.) хочет навязать - юридическом оформлении того, чего он хочет: чтобы принцип территориальной целостности и суверенитета не был выполнен ... Он хочет этого не только от Украины - он хочет этого от всего мира. И это чрезвычайно опасно", - добавил президент.

Украина делает все возможное для освобождение пленных и возвращения домой похищенных детей. Он также призывает партнеров искать компромиссы для усиления позиции Украины.

Зеленский призвал страны удерживать давление на Россию, замораживать российские активы.

Будет ли подписано мирное соглашение - мнение военного

Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко считает, что Россия не заинтересована в реальном мире и не подпишет ни одного мирного договора.

По его словам, детали мирного плана Трампа до сих пор неизвестны. По его мнению, европейские партнеры приложат максимум усилий, чтобы защитить позицию Киева, однако сейчас продолжается давление со стороны партнеров, которые пытаются найти компромисс между Вашингтоном и Киевом.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Мирный план США и переговоры в Женеве - последние новости

Как писал Главред со ссылкой на The Washington Post, президент США Дональд Трамп не был вовлечен в детали "мирного плана" из 28 пунктов, который разработала его администрация в рамках усилий по урегулированию развязанной РФ войны против Украины. Неназванный американский чиновник сообщил изданию о "хаосе", который царил в американской администрации.

По итогам переговоров в Женеве 23 ноября Украина и США подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по завершению войны России и Украины. Украина и Соединенные Штаты договорились в ближайшие дни продолжить интенсивную работу над совместными предложениями.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что установленный Трампом срок до 27 ноября, в течение которого Украина должна принять мирное предложение США, является гибким. Американская администрация хочет сохранить темп принятия решений и достичь цели в "разумный срок".

По данным Reuters, официальные лица США и Украины обсуждают возможность поездки президента Украины Владимира Зеленского в США. Возможно, визит состоится уже на этой неделе.

