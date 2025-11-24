Судьба 'мирного плана' Трампа: военный сказал, подпишет ли Россия договор

Главное из заявления военного:
- Россия не подпишет ни одного мирного договора
- Договоренности должны соответствовать принципам справедливости
- Но сейчас продолжается давление со стороны партнеров
Страна-агрессор Россия не заинтересована в реальном мире и не подпишет ни одного мирного договора. Об этом заявил командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире Ранок.LIVE.
Он подчеркнул, что детали мирного плана Трампа до сих пор неизвестны. Украина и союзники уже работают над тем, чтобы любые договоренности соответствовали принципам справедливости.
"Мы не знаем, о чем идет речь в этих пунктах. Мы можем только гипотетически представить", - говорит Федоренко.
По его мнению, европейские партнеры приложат максимум усилий, чтобы защитить позицию Киева, однако сейчас продолжается давление со стороны партнеров, которые пытаются найти компромисс между Вашингтоном и Киевом.
"Я убежден, что Россия не подпишет ни одного документа. Они в этом не заинтересованы на текущий момент", - подчеркнул командир.
Позиция РФ относительно мирного плана
Аналитики Института изучения войны ранее говорили, что российские чиновники и государственные СМИ продолжают создавать информационные условия для отклонения предложенного США мирного плана.
По мнению аналитиков, это свидетельствует о том, что Кремль готовит население РФ к тому, чтобы не принимать другого варианта, кроме полной победы над Украиной.
"Кремль не заинтересован в каких-либо территориальных компромиссах", - говорят они.
Мирный план - что известно
Как сообщал Главред, государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что план урегулирования, разработанный Вашингтоном, насчитывает от 26 до 28 пунктов, в зависимости от версии документа, который постоянно корректируется после консультаций с украинской стороной.
Марко Рубио также сказал, что установленный Дональдом Трампом срок до четверга, в течение которого Украина должна принять мирное предложение США, является гибким.
Кроме того, международный журналист и расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что первоначальная редакция так называемого "мирного плана Трампа" содержала не 28 пунктов, а 30. Еще два пункта плана могли быть вычеркнутыми или засекреченными.
Читайте также:
- "Не инициатива США": Рубио назвал авторов "плана Трампа" по окончанию войны
- Страны ЕС передали США новый мирный план - что в нем изменили и как реагирует Европа
- Стали известны результаты переговоров в Женеве по плану окончания войны
О персоне: Юрий Федоренко
Юрий Федоренко - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный. Депутат Киевского городского совета с 1 декабря 2020 г. Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений.
С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину воевал в составе 112 бригады 128 батальона Теробороны в должности командира 4 роты.
9 февраля 2023 года Федоренко возглавил одну из первых в Украине рот ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон (БУБпАК "Ахиллес"), пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред