Судьба 'мирного плана' Трампа: военный сказал, подпишет ли Россия договор

Федоренко считает, что европейские партнеры приложат максимум усилий, чтобы защитить позицию Киева.

Подпишет ли Россия мирный договор / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/DonaldTrump

Главное из заявления военного:

Россия не подпишет ни одного мирного договора

Договоренности должны соответствовать принципам справедливости

Но сейчас продолжается давление со стороны партнеров

Страна-агрессор Россия не заинтересована в реальном мире и не подпишет ни одного мирного договора. Об этом заявил командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире Ранок.LIVE.

Он подчеркнул, что детали мирного плана Трампа до сих пор неизвестны. Украина и союзники уже работают над тем, чтобы любые договоренности соответствовали принципам справедливости.

"Мы не знаем, о чем идет речь в этих пунктах. Мы можем только гипотетически представить", - говорит Федоренко.

По его мнению, европейские партнеры приложат максимум усилий, чтобы защитить позицию Киева, однако сейчас продолжается давление со стороны партнеров, которые пытаются найти компромисс между Вашингтоном и Киевом.

"Я убежден, что Россия не подпишет ни одного документа. Они в этом не заинтересованы на текущий момент", - подчеркнул командир.

Позиция РФ относительно мирного плана

Аналитики Института изучения войны ранее говорили, что российские чиновники и государственные СМИ продолжают создавать информационные условия для отклонения предложенного США мирного плана.

По мнению аналитиков, это свидетельствует о том, что Кремль готовит население РФ к тому, чтобы не принимать другого варианта, кроме полной победы над Украиной.

"Кремль не заинтересован в каких-либо территориальных компромиссах", - говорят они.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Мирный план - что известно

Как сообщал Главред, государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что план урегулирования, разработанный Вашингтоном, насчитывает от 26 до 28 пунктов, в зависимости от версии документа, который постоянно корректируется после консультаций с украинской стороной.

Марко Рубио также сказал, что установленный Дональдом Трампом срок до четверга, в течение которого Украина должна принять мирное предложение США, является гибким.

Кроме того, международный журналист и расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что первоначальная редакция так называемого "мирного плана Трампа" содержала не 28 пунктов, а 30. Еще два пункта плана могли быть вычеркнутыми или засекреченными.

О персоне: Юрий Федоренко Юрий Федоренко - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный. Депутат Киевского городского совета с 1 декабря 2020 г. Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений. С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину воевал в составе 112 бригады 128 батальона Теробороны в должности командира 4 роты. 9 февраля 2023 года Федоренко возглавил одну из первых в Украине рот ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон (БУБпАК "Ахиллес"), пишет Википедия.

