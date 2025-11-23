Страны ЕС передали США новый мирный план - что в нем изменили и как реагирует Европа

Лидеры стран ЕС резко раскритиковали американский план окончания войны и готовят исправленную версию с учетом пожеланий Европы и Украины.

Мирный план США - в ЕС исправили мирный план Трампа, что изменили / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Макрон раскритиковал мирный план США - что предлагает

При каком условии закончится война России против Украины

Какие страны примут участие в переговорах в Женеве и что изменят в плане Трампа

Европейские лидеры сдержанно отнеслись к обнародованному Дональдом Трампом 28-пунктовому мирному плану окончания войны России против Украины в "агрессивные сроки", признавая его потенциальную роль, но решительно требуя доработки. Кроме того, Европа направила Вашингтону собственное контрпредложение, подчеркивая, что мир должен быть справедливым, а не платой за безопасность.

Главред собрал реакцию лидеров Европы на мирную инициативу Трампа и собрал основные изменения к нему, которые готовят страны ЕС.

О чем договорились лидеры Европы на переговорах с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский 21 ноября провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцом относительно американского "мирного плана". Об этом сообщили на официальном сайте Федерального правительства Германии.

В сообщении указано, что европейские лидеры подтвердили неизменную и полную поддержку Украины на пути к длительному и справедливому миру и намерены и в дальнейшем тесно согласовывать действия между собой, с другими партнерами в Европе и с Соединенными Штатами. Также они положительно оценили инициативы США, направленные на завершение войны, включая положения о подтверждении украинского суверенитета и предоставлении надежных гарантий безопасности.

"Они договорились продолжать стремиться к цели по защите жизненно важных европейских и украинских интересов в долгосрочной перспективе. Это включает, среди прочего, обеспечение того, чтобы линия соприкосновения оставалась отправной точкой для любого понимания, а украинские Вооруженные силы оставались способными эффективно защищать суверенитет Украины", - говорится в сообщении.

Зеленский, Стармер, Мерц и Макрон согласились, что любые решения или договоренности, которые будут касаться европейских стран, ЕС или НАТО, должны получить поддержку европейских партнеров или быть одобрены союзниками совместно.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Макрон раскритиковал мирный план США - что предлагает

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что американский "мирный план" по Украине нуждается в доработке и согласовании с европейскими странами, поскольку отдельные его положения противоречат принципам украинского суверенитета и европейской безопасности.

"Этот план хорош тем, что предлагает мир и признает важные элементы по вопросам суверенитета и безопасности. Любая инициатива, которая ведет к миру, является хорошей, но теперь мы знаем, при каких условиях она является приемлемой", - сказал президент Франции.

Как сообщает Укринформ, во время саммита G20 в Йоханнесбурге Макрон подчеркнул, что этот документ может быть отправной точкой для дальнейшей работы, но он не был предварительно согласован с европейскими партнерами, хотя содержит много пунктов, которые непосредственно их касаются - от управления замороженными активами до вопросов евроинтеграции Украины и решений НАТО.

Макрон и Трамп / Фото: скриншот

По его мнению, ряд положений плана фактически ограничивает возможности украинской армии и затрагивает вопросы государственного суверенитета. Кроме того, в документе отсутствуют механизмы сдерживания, что создает риск повторной агрессии со стороны России.

"Мы видели это уже неоднократно, и в частности в отношении Украины в феврале 2022 года. Поэтому мы хотим мира. Я считаю, что он должен начаться с прекращения огня", - заявил Макрон.

По его словам, в переговорах в Женеве будет участвовать команда переговорщиков ЕС и Великобритании. Страны так называемой Коалиции желающих, которые уже зафиксировали определенные решения по гарантиям безопасности Украины, также организуют обсуждение своих позиций.

При каком условии закончится война России против Украины - Мерц

Развязанная Россией война может завершиться только тогда, когда условия мира будут отвечать интересам Украины и Европы. Об этом канцлер Германии Фридрих Мерц заявил во время общения с журналистами на саммите G20 в Йоханнесбурге, передает Укринформ.

"Войны не могут быть прекращены великими державами из-за глав стран, которых это касается. Это война, которая может быть прекращена только с согласия Украины, а также с нашего согласия, согласия Европы. Потому что это война на европейском континенте", - сказал он.

Мерц отметил, что результат этой войны непосредственно повлияет на безопасность Европы. Если Украина потерпит поражение или окажется на грани краха, последствия почувствует вся европейская политика и весь континент. Именно поэтому европейские страны так активно приобщены к поиску мирного урегулирования, понимая масштабы ответственности.

Он также напомнил, что накануне провел длительный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, во время которого подробно объяснил эту позицию. Мерц в очередной раз обратил внимание Трампа на нарушение Россией Будапештского меморандума, в котором она обязывалась уважать территориальную целостность Украины, но не выполнила обещания.

Зеленский и Мерц / Фото: Офис президента Украины

По словам канцлера, сейчас действительно появился шанс остановить войну, однако участники процесса пока далеки от решения, которое бы удовлетворило всех.

"Поэтому сейчас должны быть предоставлены другие гарантии безопасности. Нужно достичь других, более надежных соглашений", - подчеркнул канцлер.

"Надо выяснить, где и кем создан этот мирный план", - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в соцсети X, что переданный Украине американский "мирный план" нуждается в доработке, а Россия не имеет права диктовать условия ни Киеву, ни Европе. Он подчеркнул, что все вопросы, которые касаются Польши, должны согласовываться с польским правительством.

Позже Туск уточнил, что Варшава готова присоединиться к проработке американского предложения по урегулированию российско-украинской войны. По его словам, вместе с лидерами Франции, Италии, Германии, Великобритании, Канады и Японии Польша выразила готовность работать над планом, сразу обозначив свои предостережения к отдельным его положениям. Он добавил, что на следующий день европейские лидеры проведут встречу в Луанде перед саммитом Африка - ЕС, где он представит позицию Польши.

"Перед тем, как начать работу, было бы хорошо узнать, кто автор [мирного, - ред.] плана, и где он был создан", - заинтриговал заявлением он.

Туск и Зеленский / Фото: Офис президента Украины

Совместное заявление ЕС

Европейские лидеры из ЕС и НАТО выступили с совместным заявлением относительно американского "мирного плана" для Украины, отметив, что он может служить отправной точкой, но требует серьезных доработок. Об этом сообщила пресс-служба Европейского Совета.

В заявлении указано, что США демонстрируют важные усилия для достижения мира, а представленный проект из 28 пунктов содержит ключевые позиции, которые понадобятся для установления справедливого и прочного мира. В то же время подчеркивается, что этот документ является лишь начальной основой и должен быть существенно дополнен.

"Мы готовы присоединиться к обеспечению устойчивого мира в будущем. Мы четко придерживаемся принципа, что границы не должны меняться силой. Мы также обеспокоены предложенными ограничениями вооруженных сил Украины, которые сделают Украину уязвимой к будущим нападениям", - говорится в заявлении.

Лидеры также напомнили, что любые положения плана, касающиеся Европейского Союза или НАТО, могут быть приняты исключительно с согласия стран-членов этих организаций, а не только по договоренности США, России или Украины.

Под заявлением поставили подписи:

президент Европейского совета Антониу Кошта;

глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен;

премьер Канады Марк Карни;

президент Финляндии Александер Стубб;

президент Франции Эммануэль Макрон;

премьер Ирландии Михал Мартин;

глава правительства Италии Джорджа Мелони;

премьер Японии Санаэ Такаичи;

премьер Нидерландов Дик Схоф;

премьер Испании Педро Санчес;

премьер Великобритании Кир Стармер;

канцлер Германии Фридрих Мерц;

премьер Норвегии Йонас Стере.

Какие страны примут участие в переговорах в Женеве

Представители трех стран ЕС - Франции, Германии и Великобритании - присоединятся к переговорам по американскому "мирному плану" для Украины, которые состоятся в воскресенье, 23 ноября, в Женеве. Цель их участия - сформировать совместный документ, который будет учитывать интересы Европейского Союза. Об этом 22 ноября сообщил президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита G20 в Южной Африке, отметив, что именно эти государства будут представлять ЕС в женевском процессе. Об этом сообщает Европейская правда.

Макрон отметил, что любые шаги, направленные на установление мира, являются положительными, но их приемлемость зависит от соответствия условиям справедливого и длительного урегулирования для Украины и гарантий безопасности для всей Европы.

Он повторил свою позицию о недопустимости предложений, которые уменьшают возможности украинской армии и ограничивают ее суверенные права.

"Мы знаем, что если не будет элементов сдерживания, россияне вернутся и предадут свое обещание. Мы видели это неоднократно, в частности по Украине в феврале 2022 года", - напомнил Макрон.

Отдельно французский лидер подчеркнул, что путь к миру в Украине должен начинаться с прекращения огня, и именно этого, по его словам, можно пытаться достичь в ближайшее время.

Что изменят в плане Трампа

Европейские лидеры подготовили собственные предложения по мирному урегулированию войны в Украине, которые предусматривают возвращение Киевом контроля над ключевыми стратегическими объектами без ограничений для Вооруженных сил Украины, сообщает The Washington Post. Согласно копии европейского плана, украинским военным не накладываются никакие ограничения. План предусматривает возвращение под контроль Украины Запорожской АЭС и Каховской дамбы, обеспечение свободных проходов по Днепру и контроля над Кинбурнской косой.

Как говорится в материале, остальные территориальные споры должны решаться после прекращения огня.

Запорожская АЭС / Инфографика: Главред

Кроме того, по данным Bild, европейские страны планируют обсудить и пересмотреть еще по меньшей мере три пункта американского мирного плана Дональда Трампа, в частности:

предложение по разделу территорий

"Мы ясно придерживаемся принципа, что границы не должны меняться силой", - говорится в заявлении союзников Украины.

гарантии безопасности для Украины (в ЕС не верят в то, что Москва будет придерживаться своих обязательств).

вопрос замороженных российских активов, чтобы предотвратить их использование Кремлем для собственной выгоды.

Как сообщает Der Spiegel, Соединенным Штатам передали обновленную, существенно измененную редакцию их 28-пунктного мирного плана. Какие именно коррективы были внесены в документ, пока не раскрывается.

Кроме того, по данным Bloomberg, Украина и ее европейские союзники будут настаивать, чтобы любые переговоры с Россией о территориальных обменах происходили только после прекращения войны вдоль действующей линии фронта. Об этом сообщили источники, ознакомленные с контрпредложением, которое сегодня представят США в Швейцарии.

Страны Европы требуют от американцев гарантий безопасности по аналогии с 5 статьей НАТО о взаимной обороне и настаивают, чтобы замороженные российские активы использовались для восстановления Украины и компенсации убытков.

5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

В то же время требования Москвы об уступках в отношении территорий на востоке Украины, которые контролируют украинские войска, отвергаются.

Кроме того, источники издания указывают, что можно договориться о высшей численности армии, которую Украина сможет иметь после окончания войны.

Многие другие положения, включая возвращение всех заложников, в частности детей, были бы приемлемыми, и план должен включать программы воссоединения семей и помощь жертвам войны.

Почему не может быть компромисса в вопросе окончания войны - мнение эксперта

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и глава фонда "Новая дорога" Валерий Клочок подчеркнул, что невозможно создать план завершения войны, который устроил бы одновременно Украину и Россию. План может быть приемлемым для нас только в случае полного выхода России с оккупированных территорий, выплаты репараций и наказания военных преступников, но это пока нереально.

По его словам, Россия не покинет Крым, Донбасс и даже часть Запорожской и Херсонской областей, а Бердянск и Мариуполь вернуть вряд ли возможно. Замораживание фронта может произойти только в Запорожской области, а небольшие отступления возможны в Харьковской или Днепропетровской областях, но не более.

"Будет демилитаризованная зона - о которой президент очень не любит слушать, но к этому все идет. Но это отнюдь не компромисс, это грабеж среди белого дня. Никакого компромисса нет, потому что речь идет об исключительных интересах Украины", - указал он в интервью Главреду.

Клочок добавил, что речь не идет об обмене территориями, как Курская область за Донецкую - фактически речь идет о заморозке конфликта, и вопрос лишь в том, на каких условиях это произойдет.

"Я этот план, как и предыдущие, вообще не расцениваю ни как компромисс, ни как нечто приемлемое. Мы его просто примем - и все. По факту это для того, чтобы война не продолжалась дальше, потому что на фронте есть определенное движение в сторону Украины - небольшое, но есть. Для России сейчас тоже очень важно заморозить войну, чтобы перегруппироваться, "залатать раны" и потом снова продолжать кошмарить мир. Это будет - у меня в этом нет никакого сомнения", - резюмирует он.

О персоне: Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2020 до 2022 года сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Башня", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

