ВСУ сорвали планы оккупантов, проведены зачистки в Покровске - ДШВ

Ангелина Подвысоцкая
23 ноября 2025, 12:11
Украинские защитники не позволяют оккупантам закрепиться в центральной части Покровска.
ВСУ зачистили центр Покровска / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Что известно:

  • РФ пытается продвигаться в Покровске
  • ВСУ провели зачистки в центре города
  • Военные уничтожили российских оккупантов и технику

Россияне пытаются продвигаться в Покровске. В то же время украинские защитники смогли отбить атаки и уберечь собственные позиции в центральной части города. Об этом заявляет 7 корпус ДШВ.

"Силы обороны сдерживают врага и проводят поисково-ударные действия для ликвидации россиян в Покровске. В центре города сохраняются наши позиции, продолжаются стрелковые бои, а противнику не удается закрепиться", - говорится в сообщении.

Штурмовые группы и другие подразделения уничтожают оккупантов в центре города. В районе железнодорожного вокзала, Покровского педагогического училища и сквера Соборный провели зачистку от врага бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала".

"Это позволило заблокировать попытки россиян накопить силы, который безуспешно пытается усилить давление на северную часть города. При любых попытках перейти в северную часть города через железную дорогу враг несет максимальные потери", - говорится в сообщении.

Покровск Инфографика
Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

С начала ноября украинские военные уничтожили 388 оккупантов и еще 87 россияне были ранены. Также был уничтожен российский танк, который оккупанты пытались переместить на южные окраины Покровска и замаскировать технику для дальнейших штурмов.

Смотрите видео о ситуации в Покровске:

Покровские бои
Что происходит в Покровске / фото: скриншот

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" также подтвердил, что Силы обороны продвигаются в Покровске. Нашим защитникам удалось зачистить определенные территории и дома в городе.

"Однако я бы не сказал, что это может сильно изменить ситуацию в оперативном масштабе, возможно, для тактической обстановки это даст определенные преимущества/облегчения", - отметил военный.

Что происходит в Покровске: данные военных

Российские оккупационные силы регулярно пытаются проникнуть в Покровск, используя различные маршруты и точки скрытого сосредоточения. Об этом сообщил Максим Бакулин, начальник отделения коммуникаций 14-й бригады оперативного назначения "Червона Калина" 1-го корпуса НГУ "Азов".

По его словам, армия страны-агрессора начала задействовать тяжелую технику и специальные транспортные машины, чтобы перебрасывать свои подразделения в тыловые районы, откуда они затем рассредоточиваются по разным частям города.

Ситуация в Покровске - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что возле Покровска оккупанты устраивают "сафари" на людей. Захватчики продолжают свое так называемое "сафари" на людей - атакуют FPV-дронами.

Напомним, представитель Украинской добровольческой армии (УДА) Сергей Братчук заявлял, что россияне сосредоточили более 150 тысяч личного состава в районе Покровско-Мирноградской агломерации.

Как сообщал Главред, старший сержант Рон (разведка 42-й бригады) сообщил, что на Покровском направлении россияне сосредоточили около 170 тыс. личного состава. Оккупанты действуют малыми группами, пытаясь загнать город в тактическое кольцо.

Читайте также:

Об источнике: Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины

Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.

