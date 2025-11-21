Штурмовики РФ массово умирают: военный рассказал о ситуации в Покровске

Те оккупанты, которым удается просочиться в Покровск, в основном, остаются живыми там недолго.

Враг применяет технику для проникновения оккупантов в город, но ВСУ их там уничтожают / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

Что сообщил военный:

Оккупанты продолжают проникать в Покровск

Многие подразделения РФ в городе уничтожают украинские военные

Среди всех оккупантов в Покровске только часть все еще боеспособна

Оккупационные войска страны-агрессора России постоянно осуществляют попытки инфильтроваться в город Покровск. Россияне заводят свои подразделения через систему точек накопления.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал начальник отделения коммуникаций 14 бригады оперативного назначения "Красная Калина" 1 корпуса НГУ "Азов" Максим Бакулин.

Как россиян уничтожают в Покровске

Оккупационная армия начала использовать тяжелую технику и специальные машины для того, чтобы доставлять свои подразделения в тыл, те расходятся дальше по районам города.

Покровск / Инфографика: Главред

Однако у врага есть две проблемы. Первая - это украинские военные, которые уничтожают и 300-тят личный состав РФ в городе с помощью дронов. Вторая - отсутствие медиков и элементарных средств спасения.

Те оккупанты, которым посчастливилось не умереть, а получить ранения, часто скрываются в подвалах. Но через некоторое время там же умирают из-за отсутствия необходимой помощи.

Поэтому из того количества оккупантов, которые смогли накопиться в Покровске, только часть может быть частично боеспособной.

Сколько еще продержится Покровск - мнение эксперта

Главред писал, что военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан предположил, сколько еще продержится Покровск. По его мнению, все будет зависеть от того, как быстро украинские войска смогут разблокировать Мирноград, Добропольское направление.

"Раньше мы дали возможность россиянам развить успех на Добропольском направлении, но сейчас мы в силах его купировать. Такая возможность действительно есть, ведь уже идут накаты наших войск на Красный Лиман, а со стороны Родинского идет подчистка направления в районе Мирнограда", - пояснил он.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Покровске Донецкой области продолжаются городские бои. Сейчас главная задача украинского командования в городе - удержать его северную часть.

Ранее глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов заверил, что Силы обороны продолжают удерживать позиции в Покровске, несмотря на чрезвычайно напряженную ситуацию.

Накануне стало известно, что в Покровске растет количество стрелковых боев и увеличиваются потери врага от прямого огня. Всего с начала месяца Силы обороны ликвидировали в Покровске 314 россиян, еще 71 - ранены.

О персоне: Максим Бакулин Максим Бакулин - представитель 14-й бригады оперативного назначения имени Ивана Богуна, также известной как бригада "Червона Калина".

