"Максимально тяжелая ситуация": Буданов рассказал о реальной обстановке в Покровске

Силы обороны продолжают удерживать Покровск несмотря на напряженную ситуацию и угрозы со стороны противника.

Покровск стал важным элементом российской пропаганды/ Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Суспільне, скриншот

Силы обороны удерживают Покровск, несмотря на обострение ситуации

Бои вокруг города остаются максимально напряженными

Операция десанта помогла укрепить позиции ВСУ в городе

Силы обороны продолжают удерживать позиции в Покровске, несмотря на чрезвычайно напряженную ситуацию. Об этом в интервью 24 Каналу рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

"Максимально тяжелая ситуация с Покровском и вокруг него. Но, вместе с тем, как-то еще держимся", - отметил он.

Операция десанта и ее значение

Буданов объяснил, почему была проведена операция с десантом на вертолетах и высадкой на северный край промышленной зоны города.

"Потому что ситуация была максимально напряженная и обостренная. Я хочу вам напомнить, что все это происходило на фоне уже официальных заявлений Российской Федерации о взятии города, когда Герасимов докладывал Путину о том, что 'город взят'. И вы должны понять, какая ситуация была в тот момент. Ничего другого не сработало бы. То, что мы сделали - мы смогли выиграть драгоценное время для того, чтобы основные подразделения Вооруженных сил смогли спокойно, насколько это возможно, подойти к городу на усиление", - подчеркнул глава ГУР.

Он добавил, что после высадки спецназовцев ГУР в городе россияне перестали заявлять о "взятии Покровска" и вместо этого начали говорить о "продвижении и успехах в боях".

Покровск как элемент пропаганды

Буданов также отметил, что Покровск стал ключевым элементом российской пропаганды.

"Это большая будет для них победа, если так произойдет (захват города - ред.)", - сказал он.

В то же время, по словам Буданова, для Украины возможный захват города будет иметь противоположный дипломатический эффект.

"Однако будем надеяться, что совокупная политико-дипломатическая работа, работа военных, прежде всего, бойца в окопе - даст свое, и мы сможем выйти из этой ситуации правильно", - добавил руководитель ГУР.

Покровск / Инфографика: Главред

Куда могут пойти оккупанты после Покровска - прогноз эксперта

По мнению военного эксперта, полковника запаса ВСУ Романа Свитана, в случае возможного захвата Покровска российскими оккупантами под угрозой окажутся еще пять украинских городов.

"Эти города будут следующими после Покровска. После него захватчики, скорее всего, будут двигаться на Доброполье, а дальше - на Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск", - отмечает эксперт.

Он объясняет, что такое наступление имеет целью отрезать снабжение Славянско-Краматорской агломерации с запада.

Ситуация на фронте - новости по теме

Как писал Главред, в DeepState заявляли, что российские оккупационные войска продолжают оказывать давление на Лиман Донецкой области по всей серой зоне, однако ситуацию удалось относительно стабилизировать.

Кроме того, основная задача, которая стоит перед российскими оккупантами - это захват Донецкой области. Однако для захвата Днепропетровской области этой группировки сил недостаточно.

Напомним, что аналитики американского Института изучения войны говорили, что по-новому начали действовать подразделения РФ, которые находятся на Северском и Славянско-Лиманском направлениях. Там оккупанты пытаются создать условия для дальнейшего продвижения к украинскому фортификационному рубежу.

О персоне: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

