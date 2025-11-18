Укр
"Хотят создать большие "клешни"": эксперт объяснил угрозу для двух городов

Руслан Иваненко
18 ноября 2025, 00:02
Россия бросает большие группы пехоты в лобовые штурмы, пытаясь закрепиться несмотря на высокие потери.
Оккупанты активизируют штурмы возле Гуляйполя / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

  • Россия давит под Гуляйполем, применяя 2 тыс. снарядов в сутки
  • Украина удерживает оборону: вокруг Запорожья три линии укреплений
  • РФ перебросила 120 тыс. бойцов и сотни единиц техники

Оккупационные войска фиксируют продвижение в направлении Гуляйполя, однако прогнозы некоторых западных медиа о возможной потере Запорожья слишком пессимистичны. Об этом в эфире 24 Канала заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

По его словам, Россия сосредоточила значительные силы на отдельных участках фронта, в частности возле Гуляйполя - "120 тысяч и сотни единиц техники".

видео дня

Жмайло отметил, что РФ имеет значительную поддержку со стороны Китая, КНДР и Ирана, тогда как Украина рассчитывает на ограниченные объемы западной помощи и ожидает выполнения новых многолетних контрактов.

Артиллерийское давление

Эксперт отметил, что РФ ежегодно производит около "3 миллиона снарядов", тогда как США и Европа могут предоставить Украине чуть больше одного миллиона.

Несмотря на сложности, ситуация вокруг Запорожья контролируемая. Жмайло объяснил, что вокруг города существуют еще три линии обороны. В то же время он признал, что прорыв с востока усложняет работу защитников и создает риски для укрепрайона возле Гуляйполя.

"Есть большая проблема возможности окружения укрепрайона возле Гуляйполя... взяв (Покровское - ред.), россияне хотят создать большие "клешни", чтобы обходить наш важный узел обороны", - отметил он.

Маневр обороны и условия на местности

По словам Жмайло, враг переориентировался с Новопавловского направления после того, как Силы обороны удержали Александрополь, и продолжает искать слабые места. Туман помогает штурмовым группам РФ подбираться ближе, однако "большая часть из них погибает", а те, кто выживает, пытаются закрепиться.

На этом направлении оккупанты применяют "беспрецедентное количество артиллерии, 2 тысячи снарядов за сутки, не считая КАБы, которые сравняли наши позиции с землей". Именно поэтому украинские защитники вынуждены были отвести личный состав, чтобы избежать чрезмерных потерь.

Гуляйполе
Гуляйполе / Инфографика: Главред

Несмотря на интенсивные атаки, угроза захвата Запорожья пока является отдаленной.

"Ситуация очень тяжелая, но до взятия Запорожья или продвижения к нему еще очень далеко... россияне уже не раз после оперативно-тактических успехов исчерпывались", - подчеркнул Жмайло.

Подытоживая, он отметил, что РФ активно бросает в бой большое количество мобилизованных, однако речь о физическом захвате Запорожья не идет. Риски касаются прежде всего возможных ударов КАБами по городу.

Наступление РФ на Запорожье - мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду отметил, что российские войска пытаются создать плацдарм в районе между Покровским и Гуляйполем. По его оценке, это должно расширить возможности для дальнейшего давления на направление Запорожья.

Эксперт объясняет, что такой плацдарм необходим россиянам для размещения значительной группировки, способной обеспечить работу "нескольких общевойсковых армий", что может усилить их наступательную активность в регионе.

Ситуация на Запорожском направлении

Как писал Главред, 10 ноября аналитическая группа DeepState 10 ноября сообщила об ухудшении ситуации в Запорожской области.

Кроме того, армия страны-агрессора РФ продолжают продвигаться к Гуляйполю и автомагистрали Т-0401 Покровское-Гуляйполе, которая является одним из основных украинских путей снабжения города. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 16 ноября.

Напомним, что 14 ноября в ISW заявили, что ситуация на Гуляйпольском направлении в последнее время ухудшилась, потому что оккупационные войска страны-агрессора России воспользовались плохой погодой и проникли между украинскими позициями в три населенных пункта. Аналитики утверждают, что российские войска, вероятно, попытаются изолировать и окружить Гуляйполе с северо-востока в соответствии с новым планом кампании, целью которой является ослабление обороны Украины.

Читайте также:

О персоне: Дмитрий Жмайло

Дмитрий Жмайло - украинский военно-политический эксперт, соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества (УЦБС). Он активно комментирует вопросы национальной безопасности, оборонной политики и международных отношений, в частности в контексте войны России против Украины. Жмайло является автором многочисленных аналитических статей и интервью, где освещает актуальные вызовы для Украины и предлагает стратегические подходы к их решению.

В своих публикациях акцентирует внимание на необходимости усиления обороноспособности Украины. Регулярно выступает в украинских медиа, где анализирует текущую ситуацию на фронте, оценивает действия противника и предоставляет прогнозы по развитию событий.

