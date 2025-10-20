Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Две "ловушки смерти": войска РФ застряли под Добропольем - The Economist

Анна Ярославская
20 октября 2025, 11:42
106
Россияне пытаются оккупировать Покровск и Константиновку, но успеха не имеют.
Доброполье, ВСУ
Войска РФ застряли на Донбассе после огромных потерь / Коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, deepstatemap.live

Кратко:

  • Под Добропольем армия РФ потеряла около 10 тыс. военнослужащих и 50 единиц бронетехники
  • Оккупанты оказались в двух зонах окружения
  • Россия пытается захватить Покровск и Константиновку, но безуспешно
  • Константиновка не падет в ближайшее время

Под Добропольем российская армия потеряла 10 тысяч человек живой силы. Кроме того, образовалось две зоны окружения, из которых не могут выйти оккупанты. Об этом изданию The Economist сообщил подполковник Арсен "Лемко" Димитрик из первого корпуса Нацгвардии.

Димитрик рассказал медиа о массированных механизированных штурмах ВС РФ и об уничтожении около 50 российских бронемашин. По его словам, в точке прорыва под Добропольем сначала было около сотни вражеских солдат, а теперь их "меньше сотни".

видео дня

"Они оказались в ловушке в двух "кольцах". [Димитрик] не ожидает, что россияне продержатся еще долго", — цитирует издание слова командира.

Под Константиновкой журналисты пообщалось с экипажем дронов, "Тимоном", "Цыганом" и "Пикассо", которые запускали "Вампиры" по позициям противника. Выяснилось, что после выполнения задания они мчатся назад на скорости 120 км/ч, чтобы не попасть под удар вражеских БпЛА. Параллельно на линии фронта работает артиллерия, дороги прикрыты антидроновими сетками, людей не видно, а бойцов сопровождает лай собак.

Падет ли Константиновка?

На основе объяснений военных в статье отмечаются, что россияне пытаются оккупировать Покровск и Константиновку, но успеха не имеют. В то же время под угрозой уже оказалась Дружковка, а также дорога на Изюм.

Подразделения ВС РФ застряли между Покровском и Дружковкой, и дальше продвижение будет затруднено, поскольку упали листья и солдаты не смогут прятаться и двигаться вперед.

По мнению командира экипажа дронов 44-й механизированной бригады майора Вячеслава Шутенко, Константиновка в ближайшее время "не падет", но россияне все же подошли "гораздо ближе".

"Учитывая то, что осенние листья опадают, обнажая обе стороны укрытия, становится понятно, что россияне потерпели неудачу. Но они отбросили украинцев на обоих фронтах, хотя и с огромными потерями. На военном фронте войны кровавая потасовка продолжается вдоль всей линии фронта", —отмечает издание.

Покровск Инфографика
Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами рассказал об актуальной ситуации на фронте. По его словам, возле Лимана россиян нет, а возле Днепропетровщины есть успехи.

"Ранее российские войска захватили восемь сел на админгранице с Днепропетровщиной. Позже Силы обороны отбили четыре. За остальные продолжается борьба", - отметил президент 20 октября.

Информация о полной оккупации Купянска российскими войсками не соответствует действительности. Даже о частичном контроле города врагом пока говорить рано. Об этом заявил военный обозреватель Богдан Мирошников.

По его словам, "Купянск полностью не оккупирован. И даже наполовину не оккупирован".

"То, что вражеские группы шастают чуть ли не по всему правому берегу города - явление недостаточное для того, чтобы говорить о контроле правого берега со стороны врага", - подчеркнул Мирошников.

Летнее наступление России в Украине оказалось провальным — несмотря на беспрецедентные мобилизационные усилия и ежедневные атаки, территориальные успехи на фронте оказались мизерными, а потери — катастрофическими, пишет The Economist.

Могут ли оккупанты выйти на Днепр: мнение эксперта

Населенные пункты, которые находятся на границе Днепропетровской и Запорожской областей и Донбасса могут стать либо частью линии соприкосновения, либо попасть под оккупацию. Угрозы для города Днепр нет. Об этом во время чата на Главред рассказал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман.

По его словам, российские войска не пытаются захватить что-то стратегически важное в Днепропетровской области. Они просто хотят показать и российскому населению, и миру, что они могут продвигаться в еще одной области Украины.

"Пока нет опасности, что войска РФ выйдут на город Днепр. А что касается переброски войск, то Россия постоянно перебрасывает свои войска вдоль линии фронта, поэтому, на мой взгляд, нет оснований считать, что в связи с этим там возникает какая-то особая опасность - она не больше, чем на других участках фронта", - сказал Гетьман.

Другие новости:

О персоне: Алексей Гетьман

Алексей Гетьман (родился 19 апреля 1962 года в Киеве) – украинский военный эксперт и аналитик, майор Вооруженных сил Украины в отставке. Ветеран российско-украинской войны.После начала полномасштабного вторжения России в Украину активно комментирует события войны на радио, телевидении и интернет-ресурсах. В 2012 и 2014 годах участвовал в выборах в Верховную Раду, но народным депутатом не стал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Доброполье новости Украины война России и Украины Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Трамп нащупал слабую точку Путина": назван аргумент для давления на Россию

"Трамп нащупал слабую точку Путина": назван аргумент для давления на Россию

13:03Война
Россияне начали запускать реактивные КАБы: бомбы впервые упали под Полтавой

Россияне начали запускать реактивные КАБы: бомбы впервые упали под Полтавой

12:19Война
Встреча с Путиным, завершение войны и территориальные уступки - важные заявления Зеленского

Встреча с Путиным, завершение войны и территориальные уступки - важные заявления Зеленского

12:00Политика
Реклама

Популярное

Ещё
На каких оборотах двигатель авто "самоочищается" - эксперты раскрыли секрет

На каких оборотах двигатель авто "самоочищается" - эксперты раскрыли секрет

Виталий Кличко признался, как сложились его отношения с бывшей женой

Виталий Кличко признался, как сложились его отношения с бывшей женой

"Фактическое окружение" после прорыва: как ВСУ остановили самое быстрое наступление РФ

"Фактическое окружение" после прорыва: как ВСУ остановили самое быстрое наступление РФ

Карта Deep State онлайн за 20 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 20 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Гордая мама: Леся Никитюк впервые показала личико крошки-сына

Гордая мама: Леся Никитюк впервые показала личико крошки-сына

Последние новости

13:03

"Трамп нащупал слабую точку Путина": назван аргумент для давления на Россию

13:00

Погода на завтра 21 октября - прогноз для каждой области и Киева (обновляется)

12:51

Цены на овощи рванули вверх: в Украине дорожают популярные продукты

12:36

Не нужно менять правила: СолоХа заявила об участии в Национальном отборе

12:33

Погода готовит сюрприз: в Украину идет ощутимое потепление, но есть нюанс

Наступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-мНаступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-м
12:26

"Вызвали скорую": что случилось с Натальей Могилевской

12:19

Россияне начали запускать реактивные КАБы: бомбы впервые упали под Полтавой

12:01

Не "безіменний": как на самом деле называется палец, на котором носят кольцоВидео

12:00

Встреча с Путиным, завершение войны и территориальные уступки - важные заявления Зеленского

Реклама
12:00

Трамп хочет остановить Китай, власть Си Цзиньпина может ослабнуть - Кулик

11:58

"Себе не принадлежишь": Сергей Жадан рассказал о службе в ВСУ

11:42

Две "ловушки смерти": войска РФ застряли под Добропольем - The Economist

11:38

"Осталась одна с детьми": предательница Тодоренко на стадии развода

11:32

"Больше не пара": Даша Трегубова заявила о переменах в личной жизни

11:30

Батарее придет конец: 3 ошибки при зарядке телефона, которые совершают почти все

11:19

В Украине продлят военное положение и мобилизацию: названы сроки

10:56

Patriot и Tomahawk: Зеленский рассказал о новых поставках оружия в Украину

10:47

ВСУ отбили четыре села на админгранице: известно, где ситуация улучшилась

10:45

Китайский гороскоп на завтра 21 октября: Змеям - несчастный случай, собакам - печаль

10:38

"Волновалась за ребенка": предательница Лорак раскрыла свой главный страх

Реклама
10:35

Мы приблизились к возможному окончанию войны - Зеленский

10:31

Жесткий геомагнитный шторм пойдет на спад: когда закончится магнитная буря

10:24

РФ била по Украине дронами и ракетами: есть "прилеты" и раненые, задерживаются поездаФото

10:04

Почему 21 октября женщинам нельзя стирать белье: какой церковный праздник

09:50

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 20 октября (обновляется)

09:40

Трамп обсуждал с Зеленским гарантии для Москвы: в Reuters раскрыли детали

09:27

"Тревоги бесконечные": что сейчас происходит с Софией Ротару

09:17

Возобновит наступление: в ISW сказали, почему Путин стремится получить Донбасс

09:08

Трампу плевать на поствоенное будущее: почему Путин и дальше будет "петлять"мнение

09:00

У Украины есть ракеты лучше Tomahawk: Гетьман – об ударах по Кремлю, Останкино и Керченскому мостуВидео

08:34

Приходят и уходят: 5 знаков зодиака, которые плохо умеют распоряжаться деньгами

08:23

Евросоюз хочет изменить правила членства ради Украины – Politico

08:22

Решение по "Томагавкам" для Украины еще открыто - вице-президент США

08:12

Карта Deep State онлайн за 20 октября: что происходит на фронте (обновляется)

07:25

РФ ударила по энергосистеме Черниговщины: без света 2,7 тыс. человек

06:58

Разговор был далек от дипломатического: Трамп призвал Зеленского пойти на уступки РФ

06:02

Унижение Европы: этот визит в Будапешт должен стать символом бессилиямнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с меломаном в наушниках за 45 секунд

04:00

Забарный попал под критику: почему эксперт жестко раскритиковал защитника

03:24

Гороскоп на завтра 21 октября: Близнецам - внезапная прибыль, Рыбам - конфликт

Реклама
02:30

Прорыв в медицине: простой анализ крови выявляет десятки видов опасных болезней

02:26

В полном составе: как сейчас выглядят дети Иглесиаса и Курниковой

01:30

Дженнифер Лопес пожаловалась, что мужья ее не любили - в ответ ее обвинили в неверности

00:34

"Фактическое окружение" после прорыва: как ВСУ остановили самое быстрое наступление РФ

00:19

Виталий Кличко признался, как сложились его отношения с бывшей женой

19 октября, воскресенье
22:59

Сергей Притула вывел семью в свет: сын - копия, принцессы и очаровательная жена

22:47

"Постоянно ругался" и игнорировал карту: FT раскрыли, что Трамп требовал от Зеленского

22:35

Как по-украински сказать "капюшон" - правильный вариант слышали единицыВидео

21:36

Влупит мороз, а потом придет потепление: в Украине будет резко меняться погода

21:32

Нельзя одалживать и не только: что скрывают древние суеверия и приметы о яйцах

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять