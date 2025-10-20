Две "ловушки смерти": войска РФ застряли под Добропольем - The Economist

Россияне пытаются оккупировать Покровск и Константиновку, но успеха не имеют.

Войска РФ застряли на Донбассе после огромных потерь / Коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, deepstatemap.live

Под Добропольем российская армия потеряла 10 тысяч человек живой силы. Кроме того, образовалось две зоны окружения, из которых не могут выйти оккупанты. Об этом изданию The Economist сообщил подполковник Арсен "Лемко" Димитрик из первого корпуса Нацгвардии.

Димитрик рассказал медиа о массированных механизированных штурмах ВС РФ и об уничтожении около 50 российских бронемашин. По его словам, в точке прорыва под Добропольем сначала было около сотни вражеских солдат, а теперь их "меньше сотни".

"Они оказались в ловушке в двух "кольцах". [Димитрик] не ожидает, что россияне продержатся еще долго", — цитирует издание слова командира.

Под Константиновкой журналисты пообщалось с экипажем дронов, "Тимоном", "Цыганом" и "Пикассо", которые запускали "Вампиры" по позициям противника. Выяснилось, что после выполнения задания они мчатся назад на скорости 120 км/ч, чтобы не попасть под удар вражеских БпЛА. Параллельно на линии фронта работает артиллерия, дороги прикрыты антидроновими сетками, людей не видно, а бойцов сопровождает лай собак.

Падет ли Константиновка?

На основе объяснений военных в статье отмечаются, что россияне пытаются оккупировать Покровск и Константиновку, но успеха не имеют. В то же время под угрозой уже оказалась Дружковка, а также дорога на Изюм.

Подразделения ВС РФ застряли между Покровском и Дружковкой, и дальше продвижение будет затруднено, поскольку упали листья и солдаты не смогут прятаться и двигаться вперед.

По мнению командира экипажа дронов 44-й механизированной бригады майора Вячеслава Шутенко, Константиновка в ближайшее время "не падет", но россияне все же подошли "гораздо ближе".

"Учитывая то, что осенние листья опадают, обнажая обе стороны укрытия, становится понятно, что россияне потерпели неудачу. Но они отбросили украинцев на обоих фронтах, хотя и с огромными потерями. На военном фронте войны кровавая потасовка продолжается вдоль всей линии фронта", —отмечает издание.

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами рассказал об актуальной ситуации на фронте. По его словам, возле Лимана россиян нет, а возле Днепропетровщины есть успехи.

"Ранее российские войска захватили восемь сел на админгранице с Днепропетровщиной. Позже Силы обороны отбили четыре. За остальные продолжается борьба", - отметил президент 20 октября.

Информация о полной оккупации Купянска российскими войсками не соответствует действительности. Даже о частичном контроле города врагом пока говорить рано. Об этом заявил военный обозреватель Богдан Мирошников.

По его словам, "Купянск полностью не оккупирован. И даже наполовину не оккупирован".

"То, что вражеские группы шастают чуть ли не по всему правому берегу города - явление недостаточное для того, чтобы говорить о контроле правого берега со стороны врага", - подчеркнул Мирошников.

Летнее наступление России в Украине оказалось провальным — несмотря на беспрецедентные мобилизационные усилия и ежедневные атаки, территориальные успехи на фронте оказались мизерными, а потери — катастрофическими, пишет The Economist.

Могут ли оккупанты выйти на Днепр: мнение эксперта

Населенные пункты, которые находятся на границе Днепропетровской и Запорожской областей и Донбасса могут стать либо частью линии соприкосновения, либо попасть под оккупацию. Угрозы для города Днепр нет. Об этом во время чата на Главред рассказал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман.

По его словам, российские войска не пытаются захватить что-то стратегически важное в Днепропетровской области. Они просто хотят показать и российскому населению, и миру, что они могут продвигаться в еще одной области Украины.

"Пока нет опасности, что войска РФ выйдут на город Днепр. А что касается переброски войск, то Россия постоянно перебрасывает свои войска вдоль линии фронта, поэтому, на мой взгляд, нет оснований считать, что в связи с этим там возникает какая-то особая опасность - она не больше, чем на других участках фронта", - сказал Гетьман.

О персоне: Алексей Гетьман Алексей Гетьман (родился 19 апреля 1962 года в Киеве) – украинский военный эксперт и аналитик, майор Вооруженных сил Украины в отставке. Ветеран российско-украинской войны.После начала полномасштабного вторжения России в Украину активно комментирует события войны на радио, телевидении и интернет-ресурсах. В 2012 и 2014 годах участвовал в выборах в Верховную Раду, но народным депутатом не стал.

