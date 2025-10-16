Купянск под угрозой: известно, есть ли риск полной оккупации города

Главное из заявления обозревателя:
- Купянск полностью не оккупирован
- ВСУ уничтожают малые пехотные группы оккупантов
- Ситуация в городе очень сложная
Информация о полной оккупации Купянска российскими войсками не соответствует действительности. Даже о частичном контроле города врагом пока говорить рано. Об этом заявил военный обозреватель Богдан Мирошников.
"Купянск полностью не оккупирован. И даже наполовину не оккупирован. То, что вражеские группы шастают чуть ли не по всему правому берегу города - явление недостаточное для того, чтобы говорить о контроле правого берега со стороны врага", - подчеркнул он.
По его словам, малые пехотные группы оккупантов регулярно обнаруживаются и уничтожаются силами обороны.
"Да и можно ли назвать контролем, когда полтора оккупанта ведут круговую оборону частного дома?", - отметил обозреватель.
По его мнению, подобная тактика врага может либо привести к закреплению позиций в случае подхода подкрепления, либо завершиться ликвидацией группы захватчиков.
"Ситуация в городе очень сложная. Но до полной оккупации города еще далеко. ВСУ надо поддерживать, а не критиковать. Ребята, которые привлечены к обороне города, делают это на морально-волевых", - подытожил Мирошников.
Имеют ли оккупанты успехи в Купянске
Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХI Павел Лакийчук заявлял, что сейчас украинские военные работают над локализацией и ликвидацией российских группировок, которые попали на север Купянска.
По его мнению, россияне и в дальнейшем будут пытаться прорвать украинскую оборону, но Купянск, по меньшей мере в краткосрочной перспективе, им не по зубам.
Ситуация на фронте - последние новости
Как сообщал Главред, военный аналитик Павел Лакийчук сказал, что стратегическое наступление армии страны-агрессора России на Донбассе продолжается. Самые тяжелые бои происходят вокруг Покровска, но наиболее горячо на севере от города.
В DeepState говорили, что российская армия захватила три населенных пункта в Донецкой области. Речь идет о Перестройке, Комаре и Мирном, расположенных на Новопавловском направлении.
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ и экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев заявил, что район Купянска Харьковской области сейчас является одним из самых сложных для Сил обороны Украины.
О персоне: Богдан Мирошников
Блогер, военный корреспондент.
Мирошников родом из Горловки. Окончил Мариупольский государственный университет. Изучал международные отношения.
Сейчас живет в Киеве.
