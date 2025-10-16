Купянск под угрозой: известно, есть ли риск полной оккупации города

Обозреватель также рассказал, к чему может привести тактика врага.

https://glavred.info/front/ochen-slozhno-obozrevatel-skazal-mozhno-li-govorit-o-polnoy-okkupacii-kupyanska-10706825.html Ссылка скопирована

Ситуация в Купянске / коллаж: Главред, фото: 37 отдельная бригада морской пехоты, deepstatemap

Главное из заявления обозревателя:

Купянск полностью не оккупирован

ВСУ уничтожают малые пехотные группы оккупантов

Ситуация в городе очень сложная

Информация о полной оккупации Купянска российскими войсками не соответствует действительности. Даже о частичном контроле города врагом пока говорить рано. Об этом заявил военный обозреватель Богдан Мирошников.

"Купянск полностью не оккупирован. И даже наполовину не оккупирован. То, что вражеские группы шастают чуть ли не по всему правому берегу города - явление недостаточное для того, чтобы говорить о контроле правого берега со стороны врага", - подчеркнул он. видео дня

По его словам, малые пехотные группы оккупантов регулярно обнаруживаются и уничтожаются силами обороны.

"Да и можно ли назвать контролем, когда полтора оккупанта ведут круговую оборону частного дома?", - отметил обозреватель.

По его мнению, подобная тактика врага может либо привести к закреплению позиций в случае подхода подкрепления, либо завершиться ликвидацией группы захватчиков.

"Ситуация в городе очень сложная. Но до полной оккупации города еще далеко. ВСУ надо поддерживать, а не критиковать. Ребята, которые привлечены к обороне города, делают это на морально-волевых", - подытожил Мирошников.

Имеют ли оккупанты успехи в Купянске

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХI Павел Лакийчук заявлял, что сейчас украинские военные работают над локализацией и ликвидацией российских группировок, которые попали на север Купянска.

По его мнению, россияне и в дальнейшем будут пытаться прорвать украинскую оборону, но Купянск, по меньшей мере в краткосрочной перспективе, им не по зубам.

Купянск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, военный аналитик Павел Лакийчук сказал, что стратегическое наступление армии страны-агрессора России на Донбассе продолжается. Самые тяжелые бои происходят вокруг Покровска, но наиболее горячо на севере от города.

В DeepState говорили, что российская армия захватила три населенных пункта в Донецкой области. Речь идет о Перестройке, Комаре и Мирном, расположенных на Новопавловском направлении.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ и экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев заявил, что район Купянска Харьковской области сейчас является одним из самых сложных для Сил обороны Украины.

Читайте также:

О персоне: Богдан Мирошников Блогер, военный корреспондент. Мирошников родом из Горловки. Окончил Мариупольский государственный университет. Изучал международные отношения. Сейчас живет в Киеве.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред