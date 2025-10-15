Укр
"Как до войны больше не будет": известно, какая новая реальность ждет украинцев

Мария Николишин
15 октября 2025, 19:30
Эксперт подчеркнул, что Украина должна стать своеобразной "Швейцарией в центре Европы".
Какой будет ситуация после прекращения войны / коллаж: Главред, фото: Офис президента, 22 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

Главное из заявления эксперта:

  • Украинцев может ждать ситуация, подобная АТО или ООС
  • Россияне будут искать новые способы ведения войны
  • Украинцам нужно принять новую реальность

Если у страны-агрессора России будет достаточно рычагов влияния при введении прекращения огня, украинцев может ждать ситуация, подобная АТО или ООС в 2014-2022 годах. Об этом в интервью Главреду рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

По его словам, если же будут созданы эффективные механизмы мониторинга, а на Россию постоянно будет оказываться давление - со стороны Вашингтона, Европы, возможно даже Индии, - тогда можно будет достичь определенной стабильности на линии боевого соприкосновения.

"И именно с этого момента начнется большая гонка мозгов. Россияне будут искать новые способы ведения войны - тактики, технологии, демонстрировать показательные учения, доказывая, что якобы нашли выход из нынешней ситуации и смогут победить в будущем конфликте. С нашей стороны гонка тоже не прекратится: будет продолжаться мобилизация, армию будут пытаться постепенно перевести на контрактную основу, а главное - укреплять обороноспособность, чтобы показать, что Украина способна себя защитить", - подчеркнул он.

Эксперт считает, что Украина должна стать своеобразной "Швейцарией в центре Европы", о которую Россия просто сломает зубы.

"И дальше ситуация будет развиваться именно таким образом. Глобально нужно всем - и украинцам, и международным партнерам - осознать: так, как до войны, больше никогда не будет. Нужно просто принять новую реальность и научиться в ней жить", - подытожил Жмайло.

Сколько еще может воевать Путин

Бывший российский дипломат Борис Бондарев считает, что пока экономика дает возможности воевать, российский диктатор Владимир Путин будет воевать.

Он не исключает, что Россия также может прибегнуть к ядерному шантажу.

"Когда экономика перестанет это (воевать, - ред.) позволять, мы, возможно, увидим сценарий вроде Северной Кореи, которая с помощью ядерного шантажа добивалась помощи", - подчеркнул эксперт.

Ядерное оружие / Инфографика: Главред

Война - последние новости Украины

Как сообщал Главред, начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов заявил, что война России против Украины уже могла бы завершиться победой и возвращением всех оккупированных территорий, если бы не поддержка Москвы со стороны Северной Кореи.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что для окончания войны в Украине "достаточно одного звонка Владимира Путина генералу армии Валерию Герасимову с приказом вывести войска".

В то же время, председатель Николаевской ОВА Виталий Ким говорил, что война в Украине может завершиться уже через два месяца. Он убежден, что завершение войны будет дипломатическим.

О персоне: Дмитрий Жмайло

Дмитрий Жмайло - украинский военно-политический эксперт, соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества (УЦБС). Он активно комментирует вопросы национальной безопасности, оборонной политики и международных отношений, в частности в контексте войны России против Украины. Жмайло является автором многочисленных аналитических статей и интервью, где освещает актуальные вызовы для Украины и предлагает стратегические подходы к их решению.

В своих публикациях акцентирует внимание на необходимости усиления обороноспособности Украины. Регулярно выступает в украинских медиа, где анализирует текущую ситуацию на фронте, оценивает действия противника и предоставляет прогнозы по развитию событий.

