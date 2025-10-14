Трамп не сможет завершить войну в Украине, с Путиным надо говорить иначе - CNN

Россия является историческим противником США, которая полагается на своего главного конкурента - Китай.

Что написано в материале CNN:

США могут навязывать свои условия благодаря мощи

"Томагавки" могут постичь судьба "вторичных санкций"

Кремль реагирует только на силу

Президент США Дональд Трамп во время своей речи в израильском Кнессете четко дал понять, что труднодостижимый мир в Украине является его следующим приоритетом. Однако, как пишет главный корреспондент CNN по вопросам международной безопасности Ник Патон Уолш, единственный урок, который Трамп может вынести из достижения мира в Газе это то, что США до сих пор могут навязывать свои условия благодаря мощи.

"Но на этом сходство заканчивается. Первое непреодолимое отличие заключается в том, что в случае с Израилем Трамп убедил союзника, который военно зависит от него, прекратить ужасную войну, которая вызвала почти глобальную критику. Зато Россия является историческим противником США, которая полагается на своего главного конкурента Китай, и когда речь идет о вторжении Москвы, мир несколько неоднозначно относится к его осуждению", - подчеркнул автор материала. видео дня

По словам корреспондента, "карты" Трампа, когда речь идет о российском диктаторе Владимире Путине, скорее всего, были предсказуемыми с самого начала, однако сейчас они ограничены или даже отсутствуют.

"Он уже попробовал красные ковры, межличностный шарм и экономическое убеждение. Было по меньшей мере семь сроков, грозивших дополнительными санкциями, пока Трамп не решил, что хочет, чтобы Европа прекратила покупать российские углеводороды, прежде чем он их введет. Даже Кремль признает, что переговоры находятся в "серьезной паузе" (хотя представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в понедельник, что "контакты через соответствующие каналы продолжаются")", - проанализировал Уолш.

По сравнению с Газой, Трамп не может объявить о заключении соглашения между РФ и Украиной, а затем оставить сложные детали для обсуждения на потом. Корреспондент CNN считает, что Путин с радостью оставил Трампа с пустыми руками после переговоров на Аляске и, скорее всего, сделает это снова, когда будет возможность.

"Команда Трампа, которая еще не оправилась от волны гордости прошлого уикенда, рискует немного растеряться в вопросе Украины. Планы по гарантиям безопасности, которые госсекретарь Марко Рубио должен был разработать для Украины - планы, необходимые только при условии длительного мира - остаются неясными", - добавил автор публикации.

По словам Уолша, риск в отношении Украины очевиден. В частности Трамп мог бы угрожать премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху санкциями, которые было бы политически легко ввести. Однако американский лидер не имеет легких рычагов влияния на Путина, поэтому теперь должен доказать, что его угрозы применения силы, как экономической, так и физической, будут реализованы, подчеркнул корреспондент.

"Это рискует подтолкнуть Трампа в направлении, которое Байден не решался продвигать. "Томагавки" могут постичь судьба "вторичных санкций" - чего-то, что предназначено только как угроза, а не как инструмент. Однако это, пожалуй, единственный полезный урок для Трампа - и это было мантрой его европейских союзников с самого начала. Кремль реагирует только на силу - на что-то, что физически блокирует ему путь. Чтобы одержать еще одну "мирную" победу, Трамп должен найти в себе силу и желание сделать то, чего он, кажется, боится от природы: физически противостоять Путину", - подытожил Уолш.

Для чего в США заговорили о передаче ракет Tomahawk - мнение эксперта

Как писал Главред, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко отметил, что вопрос передачи Украине ракет Tomahawk касается не столько военной помощи Украине, сколько политического давления на страну-агрессора Россию.

Фесенко не исключает, что в случае, если позиция Дональда Трампа станет более критической или он почувствует разочарование, могут возникнуть риски задержки поставок оружия или даже усиления его приверженности Владимиру Путину.

"А вот вопрос дальнобойного оружия остается открытым - его могут предоставить, а могут и нет. То есть главная проблема заключается не в оружии, а в том, как Трамп все воспримет эмоционально. Сейчас он настроен позитивно и в отношении Украины, и в отношении Зеленского - мы это видим. Но ситуация может измениться", - говорит эксперт.

Передача Украине ракет Tomahawk - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что готов предоставить Украине крылатые ракеты Tomahawk, если конфликт с Россией не будет урегулирован.

Как пишет издание Axios со ссылкой на два информированных источника, вопрос передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk Трамп обсуждал с президентом Владимиром Зеленским во время переговоров 11 октября. В то же время окончательное решение по этому шагу пока не принято.

По данным Kyiv Post, президент США уже близок к финализации решения о поставках Киеву ракет Tomahawk. Такой шаг имеет двойной эффект - укрепить обороноспособность Украины и одновременно стимулировать нерешительных европейских союзников, в частности Германию, активнее поддерживать Киев, в частности путем передачи ракет Taurus.

