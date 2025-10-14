Укр
Трамп сделал стратегический шаг и начал давить на Мерца - Kyiv Post

Мария Николишин
14 октября 2025, 13:40
1623
Решение по Tomahawk касается не только иностранной помощи.
Трамп давит на Мерца / коллаж: Главред, фото: Офис президента

Ключевые тезисы:

  • Трамп может начать поставки Украине крылатых ракет Tomahawk
  • Он надеется, что союзники будут следовать его примеру

Президент США Дональд Трамп приближается к принятию решения о поставках Киеву крылатых ракет Tomahawk. Об этом пишет Kyiv Post со ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что такой шаг Трампа стратегически рассчитан не только на усиление обороны Украины, но и на то, чтобы поощрить последовать этому примеру нерешительных европейских союзников. В частности, речь идет о Германии и ее ракетах Taurus.

видео дня

Известно, что это давление уже приводит к определенным дипломатическим сдвигам, ведь канцлер Германии Фридрих Мерц объявил в понедельник, что поговорит с Трампом о "совместных усилиях, направленных также на то, чтобы помочь прекратить войну в Украине".

"Кульминацией этого стратегического маневра станет встреча на высшем уровне в Вашингтоне. Президент Украины Владимир Зеленский должен посетить Трампа в Белом доме в пятницу в рамках поездки, сосредоточенной на обеспечении критически важных возможностей", - говорится в статье.

Стоит добавить, что один из источников рассказал, что визит Зеленского в США будет посвящен еще и обсуждению потенциальной роли Украины во внутренней стратегии противоракетной обороны Соединенных Штатов.

"Эта связь является частью видения Трампа по инициативе противоракетной обороны "Золотой купол для Америки", программы, разработанной для модернизации обороны США от всех видов воздушных угроз, включая гиперзвуковые ракеты, на фоне растущих угроз со стороны ядерных противников, таких как Россия, Китай и Северная Корея", - отметило издание.

Там подчеркнули, что решение по Tomahawk касается не только иностранной помощи, "но и интеграции военной борьбы Украины в более широкую, перспективную американскую стратегию безопасности".

Ракета Tomahawk / Инфографика: Главред

Предоставление Украине ракет Tomahawk

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар убежден, что Украине не предоставят ракеты Tomahawk.

По его словам, Tomahawk - это крылатая ракета морского базирования, и никто не предоставит их вместе с боевыми кораблями.

"Эта химера с Tomahawk выдает намерения США о создании дополнительного давления на Россию. Конечно, на самом деле речь может идти не о Tomahawk, а о каких-то других видах вооружения - мол, отвлекается внимание РФ ракетами Tomahawk, а на самом деле Украина получает другие ракеты. И вряд ли американцы могут предоставить нам что-то другое, кроме хорошо известных нам ATACMS", - подчеркнул он.

ATACMS / Инфографика: Главред

Ракеты Tomahawk - что известно

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что готов отправить Украине крылатые ракеты Tomahawk, если война с Россией не будет урегулирована.

Спикер МИД Украины Георгий Тихий рассказал, что Украина приветствует со стороны США позитивные сигналы о предоставлении ракет Tomahawk. Сейчас команды двух стран согласовывают детали использования этих ракет.

В то же время, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко сказал, что история с ракетами Tomahawk скорее, не о помощи Украине, а больше о давлении на агрессора - Россию.

Об источнике: Kyiv Post

KyivPost - старейшая украинская англоязычная еженедельная газета. Американец Джед Санден основал ее 18 октября 1995 года в Киеве, а позже создал KP Media для своих холдингов. Газета, которая вышла в Интернете в 2002 году, направлена на украинских и иностранных читателей, которые интересуются общим вопросами в политической, деловой и развлекательной сферах, пишет Википедия.

23:44

"Зависим от Камалии": Захур сделал громкое признание о (не)расставании с певицей

23:20

"Трамп заставляет их прогибаться": раскрыто, почему США помогают Украине

23:03

Планы РФ были мастерски сорваны: Силы обороны "покрошили" кучу оккупантов с техникой

