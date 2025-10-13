Укр
"Трамп заставляет их прогибаться": раскрыто, почему США помогают Украине

Руслана Заклинская
13 октября 2025, 23:20
Олег Жданов утверждает, что американцы исторически воспринимают Россию как врага, опасаясь ядерной угрозы.
США поддерживают Украину из-за неприязни к России / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse, скриншот из видео

Ключевые тезисы Жданова:

  • США поддерживают Украину в основном из-за неприязни к России
  • Риторика Трампа о дружбе с Москвой противоречит Пентагону
  • Американские военные воспринимают политику Трампа как "красную тряпку"

Американцы поддерживают Украину в основном из-за неприязни к России, а не только из симпатии к Киеву. Риторика президента США Дональда Трампа, выступающего за дружбу с Москвой, противоречит позиции Пентагона и части общества. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

Президент США недавно заявил, что Украина способна вернуться к границам 1991 года и даже пойти дальше, что стало темой активных обсуждений в международных кругах. Как пояснил военный эксперт, такая риторика связана со спецификой американского общества и настроениями в стране.

видео дня

"Дело в том, что американское общество и американский народ очень положительно относятся к Украине. К тому же все время после Второй мировой войны у американцев образ врага ассоциировался с Советским Союзом и Россией. Представляете, сколько поколений американцев выросло на том, что СССР - потенциальный враг!" - пояснил Жданов.

По его словам, американцы боялись ядерной войны и верили, что Советский Союз может нанести удар по территории США. Даже были инциденты, когда ракеты приводились в готовность из-за ошибок или недоработки. И только в последний момент ситуацию удавалось стабилизировать

"А при Трампе все наоборот: проводится политика, которая предполагает, что Путин классный и очень хороший, что США с Россией надо дружить, а Украина непонятно зачем ввязалась в войну, видя, что РФ сильнее", - рассказал эксперт.

Жданов отметил, что американцы на самом деле не столько поддерживают Украину, сколько выступают против России. По его мнению, подход Трампа, который ранее подчеркивал необходимость дружественных отношений с РФ, является "красной тряпкой" для Пентагона.

"Американские боевые генералы, например, тот же Келлог, всю жизнь надеялись, что наконец-то надерут задницу Советскому Союзу, в данном случае России. А Трамп заставляет их прогибаться под то, что Путин - друг, что Россия классная, что с ней нужно торговать и заключать сделки", - добавил полковник запаса ВСУ.

Реально ли возвращение к границам 1991 года - мнение эксперта

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач считает, что сейчас возвращение Украины к границам 1991 года является нереалистичным, но не исключает возможности такого сценария в будущем. По словам эксперта, это возможно только в случае серьезного внутреннего краха России - падения политического руководства и распада системы управления.

"То есть когда будет что-то аналогичное распаду СССР или даже краху Российской империи 1917 года. Внутренние беспорядки, внутренний беспорядок и отсутствие воли удерживать эти территории или защищать их - именно такие условия должны сложиться. Тогда солдаты, которые находятся на оккупированной части Украины, заберут оружие и вернутся домой, чтобы там решать проблемы, например, бороться за собственность, власть, престиж, еду и так далее", - отметил Горбач во время чата на Главреде.

Изменение риторик Трампа - что известно

Напомним, 23 сентября президент США Дональд Трамп после переговоров с российским диктатором заявил, что Украина при поддержке ЕС и НАТО может вернуть все оккупированные Россией территории. Он назвал войну РФ бесцельной, подчеркнул высокий боевой дух украинцев и отметил, что сейчас самое время для Киева действовать.

Впоследствии вице-президент США Джей Ди Вэнс объяснил изменение позиции администрации Трампа тем, что на месте событий все выглядит иначе, ведь россияне теряют много людей и не могут продемонстрировать никаких достижений. Он подчеркнул, что США остаются сторонниками мира, но для его достижения нужны двое.

Как сообщал Главред, Трамп резко изменил риторику в отношении Украины. По версии Sky News, такие изменения объясняются военными и экономическими реалиями, влиянием союзников, внутренней политикой и переговорной тактикой Трампа.

О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

Какой рейтинг у Зеленского и сколько украинцев ему доверяют – опрос

13:12

Родственница Нины Матвиенко: кто победил в Нацотборе на Детское Евровидение-2025

13:03

Как будет по-украински "пододеяльник": мало кто знает правильный ответВидео

