Медведев впал в истерику из-за Томагавков для Украины и "накинулся" на Трампа

Медведев назвал Трампа "бизнес-миротворцем" и "звездно-полосатым" дяденькой, и даже вспомнил об американских подлодках вблизи России.

Медведев "надеется", что Трамп не даст Украине ракеты Tomahawk / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Главное:

Медведев "угрожает" Трампу ядерным оружием из-за ракет Tomahawk

Медведев открыто оскорбил Трампа

Медведев "упрекнул" Трампа в пустых угрозах России

Заместитель президента страны-оккупанта России Владимира Путина в Совбезе Дмитрий Медведев разразился угрозами в адрес президента США Дональда Трампа. Он "предупредил" главу Белого дома, что поставки Украине ракет Tomahawk, дескать, могут "кончиться плохо для всех", и самого Трампа. Поскольку ядерный пуск Томагавков, мол, нельзя отличить от обычного. В рамках риторики Медведев использовал оскорбления.

"Угрожает в сто первый раз, короче"

В своем Telegram-канале он решил "проанализировать" заявление Трампа в адрес Путина о том, что если кремлевский руководитель не пойдет на урегулирование российско-украинской войны, то для него это закончится плохо.

Медведев разразился оскорблениями в адрес Трампа и "пригрозил", что это, дескать, прежде всего, для американского президента "может кончиться плохо".

"Трамп сказал, что если Президент России не урегулирует украинский конфликт, то для "него это плохо кончится". Угрожает в сто первый раз, короче. Если "бизнес-миротворец" про "Томагавки", то фраза неверна. Поставка этих ракет может кончиться плохо для всех. И прежде всего – для самого Трампа. Сто раз было сказано в понятной даже для звёздно-полосатого дяденьки форме, что отличить ядерное исполнение "Томагавков" от обычного в полёте невозможно. Пуск их будет осуществлять не Киев, а именно США. Читай: Трамп. Как отвечать России? Вот именно!" – добавил Медведев.

Что известно о ракете Tomahawk / Инфографика: Главред

"Остаётся надеяться, что это очередная пустая угроза"

Кроме того, российский чиновник "упрекнул" Трампа, что тот допускает неоднократно "пустые угрозы" в адрес РФ.

"Остаётся надеяться, что это очередная пустая угроза, вызванная затяжными переговорами (с Зеленским, - реж.). Вроде отправки атомных подлодок поближе к России. Ну вы знаете, как это бывает: подводная лодка всплыла в степях Украины", - нафантазировал Дмитрий Медведев.

Мнение эксперта

Путин может применить ядерное оружие, если поймет, что не способен обычным оружием добиться своих "целей" в Украине, предположил в интервью Главреду бывший российский дипломат Борис Бондарев.

"Я думаю, это может произойти, если Путин поймет, что он никак не может достигнуть тех целей, которые поставил перед началом войны. Ему нужно добиться результатов, потому что ни один диктатор — и Путин не исключение — не является всевластной сущностью: он зависит от людей вокруг себя. Ему необходимо демонстрировать своему окружению, что он ведет их к победе и процветанию. Что с ним им будет лучше, чем без него.

Если окажется, что ничего не получается — страна скукоживается, выиграть не удается, а мир придется принимать не на своих условиях, а на компромиссных — это в глазах его окружения будет означать, что угробили полстраны из-за ерунды. Условно говоря, из-за Крыма или так называемых ЛДНР. Тогда люди из ближайшего круга Путина — бюрократы, олигархи, военные — могут задать вопрос: "Как же так?" – считает дипломат.

По его мнению, в такой ситуации Путину нужно будет показать, почему РФ понесла такие потери в войне.

"Путину нужно демонстрировать, что все эти потери и проблемы — не зря. Объяснения того, зачем угробил 500 тысяч человек, экономику ради того, чтобы Крым никто не отобрал не убедят даже самых ярых сторонников Путина. Потому ему нужно, чтобы Запад "прогнулся" - и тогда он вытащит ядерное оружие и будет им угрожать.

Когда обычные инструменты — беспилотники, террор, провокации, даже биологические или иные атаки — перестанут работать, когда гибридная война не принесет желаемого результата, может начаться ядерный шантаж. Что называется, последний довод королей", - добавил Бондарев.

"Угрозы" Медведева и ответ Трампа – кратко:

Как сообщал Главред, в конце июля Медведев резко отреагировал на слова Трампа о сокращении срока ультиматума Путину по войне против Украины с 50 до 10-12 дней. Тогда Медведев "пригрозил" США "войной".

После этого Трамп посоветовал Медведеву "следить за словами". Однако Медведев не уследил и решил "пригрозить" Трампу ядерным оружием РФ.

В ответ Трамп отправил две атомные подлодки США ближе к берегам России.

"Я приказал разместить две ядерные подводные лодки в соответствующих регионах на всякий случай, если эти глупые и подстрекательские заявления окажутся чем-то большим, чем просто словами", - сказал Трамп.

Впоследствии у Путина "спрятали" Медведева и отмежевались от его риторики. Дескать, это слова Медведева, а Путин думает по-другому. Так на Кремль повлияло решение Трампа об отправке ядерных подлодок поближе к России.

"В каждой стране члены руководства страны имеют разные точки зрения на происходящие события. Есть люди, очень жестко настроенные в США и европейских странах, поэтому так бывает всегда", - говорил кремлевский рупор Дмитрий Песков.

Другие новости:

О персоне: Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев – президент России 2008-2012 годов, с 2020 года – заместитель председателя Совета Безопасности РФ, пишет Википедия. Фигурант базы данных центра "Миротворец" как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности Украины и международному правопорядку. Под санкционными списками Евросоюза, США, Канады, Новой Зеландии и Японии. С октября 2022 находится в розыске СБУ по обвинениям в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

