Путин применит ядерное оружие, когда поймет, что не может иначе выиграть войну - Бондарев

Запад по-прежнему боится действовать в полную силу против РФ, и именно это порождает у Москвы иллюзию безнаказанности, считает дипломат.

https://glavred.info/interview/putin-primenit-yadernoe-oruzhie-kogda-poymet-chto-ne-mozhet-inache-vyigrat-voynu-bondarev-10704323.html Ссылка скопирована

Путин будет шантажировать Европу ядерным оружием ради помощи РФ - Бондарев / Коллаж Главред

Пока российская армия не может достичь весомых результатов на фронте и де-факто провалила летнее наступление, путинский режим не оставляет попыток запугать Запад и заставить его отказаться от помощи Украине.

Во второй части интервью Главреду бывший российский дипломат Борис Бондарев рассказал, готов ли Путин применять ядерное оружие, почему путинский режим может взять пример с Северной Кореи и как долго Кремль готов продолжать войну.

Первую часть интервью о том, зачем Путин на Валдае угрожал Европе, почему Трамп теряет терпение, что будет указывать на смену подхода США к России, можно прочитать по ссылке.

видео дня

Путин неоднократно говорил об Орешнике и о том, что у россиян может появиться какая-то новая ракета. При этом мы слышали и заявление про ЗАЭС — мол, пусть украинцы подумают, ведь у них тоже есть атомная электростанция, и что мешает по ней ударить. Как вы оцениваете такие его высказывания?Очевидно, что это запугивание. Но на что конкретно оно направлено? Ведь подобные угрозы звучат уже не впервые.

Да, это запугивание. Но чтобы оно было более действенным, угрозы нужно конкретизировать до определенной степени. Просто кричать "мы вас разбомбим" — абстрактно и не работает. А фраза "можем ударить по электростанции" уже конкретна и вызывает гораздо больше тревоги. Представьте, к каким последствиям это приведет — это уже реальная угроза.

Путин в этом деле набил руку: язык угроз у него отработан, и он вполне в своей стихии. Ничего нового он не сказал, ведь удары по энергоинфраструктуре – это уже давняя история.

Смотрите видео интервью Бориса Бондарева Главреду о ядерном шантаже Путина:

Про то, что могут разбомбить АЭС — думаю, могут. Если такая идея у кого-нибудь возникнет, могут сказать: "А давайте жмякнем, а потом скажем, что это украинцы сами взорвали". Вполне возможно. У Путина есть в запасе много ходов, которые, как он считает, можно использовать, чтобы склонить Запад к отказу от поддержки Украины. Или, наоборот, заставить Запад надавить на Украину: мол, "заканчивайте уже все, Путин готов устроить атомный апокалипсис". Он ведь фактически готов устроить второй Чернобыль — а Европе это совершенно не нужно. Поэтому, думаю, именно на это он и рассчитывает. И, возможно, уже пытается это потихоньку воплощать.

Купятся ли европейцы на такие угрозы Путина? То есть это же не просто то, что по ним полетят дроны и ракеты, а Чернобыль, который, как мы помним, их пугает еще с советских времен.

Не знаю, купятся они или нет, но то, что там есть люди, которые хотели бы "купиться" — это, конечно, однозначно. И то, что эти люди представлены во власти, имеют авторитет и доступ к прессе — мы прекрасно знаем. Это не секрет.

Мне кажется, проблема в том, что подобные сценарии даже не просчитываются. Просто не просчитываются. Вот я был в прошлом году на одном мероприятии. Там присутствовали некоторые американские эксперты. Они обсуждали ход войны в Украине — как обычную войну, с применением обычного (конвенционного)вооружения. Я тогда спросил: "А есть ли у вас какие-то сценарии на случай, если кто-то все-таки начнет использовать ядерное оружие или хотя бы угрожать им?".

Меня подняли на смех. Прямо при всех сказали: "Это глупость. Путин никогда не будет использовать ядерное оружие. Никогда". Потому, мол, чего об этом думать? И эти эксперты были из весьма уважаемого международного исследовательского центра. А ведь такое развитие событий вполне возможно. Как говорится, если ружье висит на стене — оно должно выстрелить. А ядерное оружие есть. И о нем сейчас говорят все — каждый день. Такого никогда раньше не было.

Я родился в 1980 году, и до 2022 года не помню, чтобы каждый день обсуждали ядерное оружие и в принципе ядерная проблематика. Не было такого. Эта тема всегда существовала где-то на заднем плане — на третьем, пятом, десятом. Мы знали, что оно существует, но никто о нем не думал каждый день. Потому что сама идея — ужасна.

А теперь, пожалуйста: уже три с половиной года все только и думают — "бахнет или не бахнет". И, конечно, Москва сама себя подначивает, да и вся эта риторика про "ядерный пепел" — не просто так. Люди к этому привыкают. И постоянно обсуждая тему ядерного оружия в конце концов у людей возникнет идея и желание посмотреть, как на самом деле растет этот "гриб". "Ну сколько можно об этом говорить? Давайте уже бросим где-нибудь". И это желание опасно, ведь никаких серьезных сдерживающих механизмов, по сути, нет.

Есть ли у западных стран реальные планы противодействия подобным сценариям? Боюсь, что нет. Они даже не задумываются об этом, считая, что "Путин же не сумасшедший, чтобы начать ядерную войну". Но кто им это сказал? Те же люди когда-то утверждали, что он не сумасшедший, чтобы напасть на Украину. Не сумасшедший, чтобы травить людей за границей. А в итоге оказалось, что он готов пойти на такое — потому, что чувствует безнаказанность. А безнаказанность возникает там, где нет адекватного ответа на агрессию.

Сегодня отвечает только Украина — всеми своими силами. Но этого, как мы видим, недостаточно. Запад по-прежнему боится действовать в полную силу, и именно это порождает у Москвы иллюзию безнаказанности, которая будет и дальше провоцировать желание демонстрировать силу.

Тем более, что рычагов воздействия у России становится все меньше. Экономика слабеет (рано или поздно это станет заметно), бюджет регулярно секвестируется. Потом начнутся невыплаты зарплат, проблемы с бюджетниками (а это огромная часть населения РФ).

И тогда Кремлю нужно будет как-то отвлекать внимание, показать хоть какие-то "успехи". И в такой ситуации мысль о ядерном оружии может прийти на ум очень быстро.

А Запад и Европа вдруг окажутся в растерянности: "Опа, а что-то делать надо, он ведь будет нас бомбить ядерным оружием, а мы не хотим. Надо договариваться, значит, надо идти к нему на поклон". Вот такая может быть реакция — потому что никто об этом сейчас всерьез не думает.

Если все-таки дойдет до применения ядерного оружия со стороны России, то при каких условиях это может случиться? Понятно, что это крайняя мера, но как вы считаете — в каких обстоятельствах это возможно?

Я думаю, это может произойти, если Путин поймет, что он никак не может достигнуть тех целей, которые поставил перед началом войны. Ему нужно добиться результатов, потому что ни один диктатор — и Путин не исключение — не является всевластной сущностью: он зависит от людей вокруг себя. Ему необходимо демонстрировать своему окружению, что он ведет их к победе и процветанию. Что с ним им будет лучше, чем без него.

Если окажется, что ничего не получается — страна скукоживается, выиграть не удается, а мир придется принимать не на своих условиях, а на компромиссных — это в глазах его окружения будет означать, что угробили полстраны из-за ерунды. Условно говоря, из-за Крыма или так называемых ЛДНР. Тогда люди из ближайшего круга Путина — бюрократы, олигархи, военные — могут задать вопрос: "Как же так"?

Сейчас многие из них вовсе не в восторге. Они выполняют приказы, но не понимают, зачем они это делают. Очень многие не понимают, почему эта война идет. Очень многие думают, что надо вообще уже всех разбомбить. Таких тоже хватает.

А кого больше?

В массе своей люди просто выполняют свою работу. "Ястребов" там мало — просто они громкие. Сумасшедшего в толпе всегда можно увидеть. А остальные просто сидят и делают свою работу.

Путину нужно демонстрировать, что все эти потери и проблемы — не зря. Объяснения того, зачем угробил 500 тысяч человек, экономику ради того, чтобы Крым никто не отобрал не убедят даже самых ярых сторонников Путина. Потому ему нужно, чтобы Запад "прогнулся" - и тогда он вытащит ядерное оружие и будет им угрожать.

Когда обычные инструменты — беспилотники, террор, провокации, даже биологические или иные атаки — перестанут работать, когда гибридная война не принесет желаемого результата, может начаться ядерный шантаж. Что называется, последний довод королей.

Как в ближайшее время может развиваться ситуация? Что Путин будет делать в ближайшие полгода?

Думаю, они все равно будут пытаться пробить фронт. Будут усиливаться ракетные и беспилотные атаки. Скорее всего, в преддверии зимы снова будут бить по энергоинфраструктуре, чтобы заморозить людей. Наверное, будут и дальше пугать Запад — я не ожидаю чего-то принципиально нового. Будет все то же самое, просто будут количественные изменения. Уровень бреда может зашкаливать. То есть напряженность будет расти.

Потому если мы не могут разгромить противника на поле боя, приходится обойти с тыла и ударить по нему там. Задача России по-прежнему — победить. Это и отличает политику Путина от политики Запада, у которого такой задачи нет: он ее себе не сформулировал и даже боится самого слова "победа". Как это, мы победили Путина?! У Украины есть задача отбиться и тем самым победить, а у России – разгромить Украину, полностью ее ликвидировать и тем самым поставить Запад на место: показать, что вы ничего не смогли сделать. Мол, вы слабаки, сидите и слушайте, что я вам говорю. Поэтому они будут продолжать добиваться этой цели. Тем более, что Россия приспосабливается: ситуация ухудшается, но не так быстро, как кому-то хотелось бы.

Так что я думаю, что Путин довольно уверен в себе и в своей базе. Он будет продолжать пытаться играть на отношениях с Трампом и удерживать его от слишком резких действий, чтобы риторика осталась лишь риторикой. При этом он будет пугать Европу и дальше бомбить Украину.

Какой-то временной промежуток у Путина есть? Или же он намерен это делать, пока не добьется своего?

Пока экономика дает ему возможности воевать, он будет воевать. А когда она перестанет это позволять, мы, возможно, увидим сценарий наподобие Северной Кореи, которая с помощью ядерного шантажа добивалась помощи. Когда у них был голод, они говорили: "Мы сейчас что-нибудь жахнем, если вы нам не поможете", — и ООН спешила с гуманитарной помощью. Вот этот ядерный шантаж, думаю, может возникнуть и у России.

Ведь когда экономика загибается и уже нельзя агрессивно воевать — это, по большому счету, означает поражение. Нужно будет как-то давить на противника и добиваться уступок, поэтому идея ядерного шантажа может всплыть. Возможно, даже раньше – не дожидаясь экономической катастрофы, которая, возможно, и не наступит в обозримой перспективе. Потому придется пугать, давить, потому что война изначально психологическая. Украина в ней держится, потому что иначе куда ей деваться. А Запад в понимании Путина — слабое звено, на которое надо давить.

В случае ядерного шантажа будет ли сохраняться интенсивность боевых действий на фронте? И сможет ли Россия продолжать их вести, ведь мы видели ситуацию на Донбассе с 2014-го по 2022-й, когда Россия могла действовать иными методами — какие варианты возможны сейчас?

Это уже вопрос к военным специалистам. Я лично склоняюсь к мысли, что Путин не хочет применять ядерное оружие. Он счастлив, что все можно решать обычными средствами — ракетами, беспилотниками, танками, самолетами и прочим. Поэтому он, конечно, пугает, и, прежде всего, использует тему ядерного оружия как инструмент шантажа, как пугалку.

Но если говорить о реальном применении — это, конечно, очень искушает, но и страшно, потому что непонятно, как отреагируют другие. Европа, скорее всего, зажмурится и скажет: "Все-все-все, только не трогайте нас". А вот как поведут себя американцы — сложно сказать. Трамп, например, может заявить: "А я тоже хочу".

И Китай вопреки тому, что многие безответственные люди пишут, будто Путин — вассал Китая и без разрешения Си Цзиньпина шагу ступить не может, — это неправда. Никаким вассалом он не является, и Си Цзиньпин ничего ему запретить не может. Более того, сам Си, наверное, уже не в восторге от Путина и его выкрутасов. Сумасшедший ядерный дед у его границ ему точно не нужен — тот, кто сегодня бомбит Украину, а завтра может сказать: "А давайте вернем традиционные российские земли где-нибудь в Маньчжурии". Почему бы и нет?

Как на это отреагируют другие страны — непонятно. Тем более, что многие государства Глобального Юга изначально занимают сильную антиядерную позицию. Это десятилетиями вшито в их политическое мышление, и они вряд ли обрадуются ядерной эскалации.

С другой стороны, те же антиколониальные страны с удовольствием воспринимают колониальную войну России против Украины, потому что считают ее борьбой против Запада. В их логике колонизаторами могут быть только западные державы, а те, кто с ними воюет, — не колонизаторы. Так что все это — неизведанные воды. Потому каждый игрок действует с опаской.

О персоне: Борис Бондарев Борис Анатольевич Бондарев — бывший российский дипломат, который в мае 2022 года публично подал в отставку в знак протеста против вторжения России в Украину. Он стал первым и единственным на тот момент сотрудником Министерства иностранных дел России, решившимся на такой шаг. 23 мая 2022 года Бондарев объявил об уходе с дипломатической службы, назвав войну против Украины "агрессивной" и "преступлением не только против украинского народа, но и против народа России". Он отметил, что российская дипломатия превратилась в инструмент пропаганды и разжигания войны, а не в средство мирного урегулирования конфликтов". После отставки с поста советника в Постоянном представительстве России при ООН в Женеве, Бондарев остался в Швейцарии, где продолжает выступать с критикой российской внешней политики и призывает к более решительным действиям международного сообщества в ответ на агрессию России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред