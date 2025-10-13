"О чем, черт возьми, вы говорили 5 часов?": Трамп жестко высказался о переговорах с Путиным

Трамп несколько часов не мог дозвониться Стиву Уиткоффу, потому что тот обсуждал с Путиным "интересные вещи".

Переговоры Уиткоффа и Путина продлились пять часов / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, сайт Кремля

Что известно:

Трамп отправлял Стива Уиткоффа на переговоры с Путиным

Трамп не мог дозвониться Уиткоффу, когда он был с Путиным

Переговоры Уиткоффа и Путина продлились пять часов

Президент США Дональд Трамп резко высказался о переговорах его спецпредставителя Стива Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным. Видео с его эмоциональным высказыванием уже разлетелось в Сети.

Трамп был уверен, что разговор продлиться около 20-ти минут, но он затянулся на целых пять часов. Американский президент все время звонил Уиткоффу, чтобы узнать о результатах переговоров, но тот вечно был занят разговором с Путиным.

"Я отправил Уиткоффа на встречу с Путиным, думая, что это будет 15-20-минутная встреча. Я звоню через полчаса, спрашиваю, как там у него дела. Мне отвечают - Уитков еще с Путиным. Я звоню через час, говорю. дайте мне поговорить со Стивом. Мне отвечают, сер, он по сих пор с Путиным. Я говорю, это долгая встреча - целый час. Я звоню еще через час - он до сих пор у Путина. Три часа спустя - он до сих пор с Путиным. Четыре часа спустя - он до сих пор с Путиным! И через пять часов он вышел. Я сказал: "О чем, черт возьми, вы говорили целых 5 часов?" - Трамп.

Тогда Уиткофф ответил Трампу, что он говорил с Путиным об "интересных вещах". Президент Америки не уточнял, о чем именно идет речь.

Смотрите видео с заявлением Дональда Трампа:

Трамп высказался о переговора Уиткоффа и Путина / фото: скриншот

Позиция США по Украине - мнение эксперта

Как писал Главред, в Вашингтоне все чаще говорят о возможном изменении подхода США к войне в Украине. Впрочем, чтобы понять, стоят ли за этими словами реальные планы, необходимо увидеть конкретные шаги. Об этом заявил бывший российский дипломат Борис Бондарев.

"Хотят ли они (США, - ред.) победить в этой войне ради самих себя, или просто пытаются от нее избавиться. Если второе - значит, они ее проиграют. И тогда последствия будут гораздо более печальными. Им нужно ответить для себя на этот главный вопрос. Пока же они пытаются избежать его, уклониться, но он все равно снова и снова появляется", - резюмирует он.

О персоне: Борис Бондарев Борис Анатольевич Бондарев — бывший российский дипломат, который в мае 2022 года публично подал в отставку в знак протеста против вторжения России в Украину. Он стал первым и единственным на тот момент сотрудником Министерства иностранных дел России, решившимся на такой шаг. 23 мая 2022 года Бондарев объявил об уходе с дипломатической службы, назвав войну против Украины "агрессивной" и "преступлением не только против украинского народа, но и против народа России". Он отметил, что российская дипломатия превратилась в инструмент пропаганды и разжигания войны, а не в средство мирного урегулирования конфликтов". После отставки с поста советника в Постоянном представительстве России при ООН в Женеве, Бондарев остался в Швейцарии, где продолжает выступать с критикой российской внешней политики и призывает к более решительным действиям международного сообщества в ответ на агрессию России.

Переговоры о завершении войны в Украине - последние новости

Как писал Главред, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан утверждает, что страна-агрессор Россия больше не настаивает на контроле над всей территорией четырех украинских областей. Однако теперь речь идет об удержании линии фронта на Запорожье и закреплении за РФ 25-30% территории Донецкой области.

Тем временем США засекретили данные о переговорах Украины и России. Обмен дипломатическими и военными данными, не связанными с переговорами, остаётся разрешённым.

Президент США Дональд Трамп выразил нежелание участвовать во встрече между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, отметив, что сначала нужно понять, смогут ли они вообще наладить диалог.

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина готова к следующим шагам, чтобы достичь мира.

"Мы готовы к встречам на уровне лидеров в любом формате и географическом регионе. Мы готовы положить конец убийствам и дать дипломатии шанс. Москва должна знать, что она не может вечно медлить", - сообщил глава МИД.

Другие новости:

О персоне: Стив Уиткофф Стив Уиткофф - американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке. Родился 15 марта 1957 года в Бронксе, получил степень доктора права в Университете Хофстра. Начал карьеру в юридической фирме Dreyer & Traub, специализирующейся на недвижимости, где одним из его клиентов был Дональд Трамп. По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах по перемирию между Израилем и группировкой ХАМАС. Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских служб безопасности. На встрече обсуждались вопросы соглашения по заложникам и прекращения огня в Газе.

