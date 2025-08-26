В МИД назвали ключ к гарантиям безопасности Украины: о чем идет речь

Киев готов сделать следующие шаги к миру. Затягивание мирного процесса Москвой должно привести к новым санкциям.

Андрей Сибига объяснил позицию Украины по гарантиям безопасности / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главные тезисы:

Гарантии должны охватывать военный, дипломатический и правовой уровни

Главный приоритет – укрепление украинской армии

Украина готова к переговорам "в любом формате и регионе", чтобы достичь мира

Гарантии безопасности для Украины должны быть конкретными, юридически обязательными и эффективными. Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига в телефонном разговоре с госсекретарем США Марком Рубио и европейскими союзниками Киева - главами МИД Франции, Финляндии, Германии, Италии, Польши, Британии, а также главой евродипломатии Кайей Каллас.

По словам Сибиги, беседа базировалась на предыдущих контактах лидеров стран, недавнем визите украинского президента Владимира Зеленского в США, и работе советников по нацбезопасности.

"Они [гарантии безопасности] должны быть многомерными, включая военный, дипломатический, правовой и другие уровни. Мы все разделяем убеждение, что украинская армия является фундаментальным уровнем любых таких гарантий, поэтому ее максимальное укрепление является нашим главным приоритетом", - написал министр в соцсети Х.

Киев готов к мирным переговорам с РФ

Сибига еще раз подтвердил, что Украина готова к следующим шагам, чтобы достичь мира.

"Мы готовы к встречам на уровне лидеров в любом формате и географическом регионе. Мы готовы положить конец убийствам и дать дипломатии шанс. Москва должна знать, что она не может вечно медлить", - сообщил глава МИД.

По его словам, если Россия будет продолжать отвергать содержательные и конструктивные шаги к миру, она должна будет столкнуться с соответствующими последствиями, а именно - со значительным усилением санкций и расширением возможностей для Украины.

"Я благодарен нашим союзникам за их поддержку и единство. Украина по-прежнему привержена своей роли участника трансатлантической безопасности и надежного союзника", - резюмировал глава украинского МИД.

В Госдепартаменте США тоже подтвердили разговор Рубио с Сибигой и европейскими лидерами.

"[Стороны] договорились продолжать координацию дипломатических усилий для прекращения войны между Россией и Украиной путем достижения длительного переговорного урегулирования", - говорится в сообщении Госдепа.

Гарантии безопасности для Украины - последние новости

Как писал Главред, будущие гарантии безопасности для Украины после возможного мирного соглашения должны быть максимально приближенными к членству в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Йоганн Вадефуль.

По его словам, около 30 государств, среди которых и Япония, уже заявили о готовности поддержать Украину.

21 августа главы вооружённых сил США и ряда европейских стран представили своим советникам по национальной безопасности варианты гарантий безопасности для Украины. Как пишут СМИ со ссылкой на источники, окончательные детали еще предстоит проработать, но европейские страны предоставят "львиную долю" гарантий безопасности Украины. Вашингтон все еще "определяет масштаб своей роли".

Источники Reuters сообщили, что одним из вариантов гарантий безопасности была отправка европейских войск в Украину, но при этом Соединенные Штаты взяли на себя командование и управление ими.

Европейские лидеры обсуждают гарантии безопасности для Украины, которые обяжут союзников Киева в течение 24 часов решить, оказывать ли стране военную поддержку в случае повторного нападения России. По данным Bloomberg, автором предложения является премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

Россия заявляет, что готова согласиться на гарантии безопасности для Украины, но только при условии их обеспечения совместно Китаем, США и рядом европейских государств.

Что такое пятая статья НАТО / Инфографика: Главред

Какие гарантии безопасности нужны Украине - мнение военного

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник Максим Жорин считает, что единственной гарантией безопасности могло бы стать присутствие военных НАТО или Соединенных Штатов на линии разграничения. Однако западный мир пока не показывает свою готовность к такому шагу.

"Во всех остальных случаях эта история будет исключительно на желании россиян — стрелять или не стрелять, наступать или не наступать, делать провокации или не делать. Мы будем регистрировать, передавать. ООН снова слепая будет ходить, как в комнате без света, искать доказательства. Весь этот цирк будет снова происходить", - сказал Жорин.

