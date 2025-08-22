Укр
Читать на украинском
"НАТО-лайт": Мелони предложила 24-часовой механизм защиты Украины от РФ

Анна Ярославская
22 августа 2025, 07:55
1582
Пока неясно, предусматривает ли план отправку войск в Украину.
Джорджиа Мелони
Европа ищет замену статье 5 для Украины / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Главное:

  • Премьер-министр Италии предложила механизм "НАТО-лайт" для Украины
  • Союзники Киева будут обязаны в течение 24 часов решать, как реагировать на возможное новое нападение РФ
  • Пока неясно, предусматривает ли план отправку войск в Украину.

Европейские лидеры обсуждают гарантии безопасности для Украины, которые обяжут союзников Киева в течение 24 часов решить, оказывать ли стране военную поддержку в случае повторного нападения России. Как пишет агентство Bloomberg автором предложения является премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

По сути, это предложение, которое фактически представляет собой положение о коллективной обороне, аналогичное НАТО, но не подразумевает фактического членства в Альянсе.

По словам людей, знакомых с ходом обсуждений, итальянский план признает, что членство Украины в НАТО не рассматривается, но в качестве следующего оптимального варианта будет предложен механизм коллективной помощи.

Как рассказали источники Bloomberg, хотя вариант "НАТО-лайт" не будет соответствовать обязательствам военного альянса по коллективной обороне, изложенным в статье 5 устава НАТО, он обяжет страны, подписавшие двусторонние соглашения с Украиной, быстро договориться об ответных мерах в случае нападения.

5-я статья НАТО
Что такое пятая статья НАТО / Инфографика: Главред

Варианты действий на агрессию Кремля будут включать предоставление Киеву быстрой и устойчивой оборонной поддержки, экономической помощи, укрепление украинской армии, а также введение санкций против России.

Пока неясно, подразумевает ли план отправку войск отдельными европейскими странами в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил итальянской газете La Repubblica, что идея Мелони "состоит в том, чтобы НАТО как оборонительный альянс могла обеспечить защиту иностранного государства, например Украины".

"В качестве альтернативы отдельные страны могли бы взять на себя такие обязательства. Оптимальный механизм будет выбран со временем. Безусловно, с НАТО будет гарантировано более эффективное сдерживание", - отметил Крозетто.

Правительство Италии не ответило на просьбу прокомментировать ситуацию.

Что не так с гарантиями безопасности в формате "НАТО без НАТО" - мнение эксперта

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач считает, что гарантии безопасности Украине в формате "НАТО без НАТО", которые впервые были предложены премьер-министром Италии, являются привлекательными, однако есть проблема.

"Даже сама статья 5, которая является сердцевиной коллективной обороны, не обязывает всех участников вступать в войну. Она лишь позволяет каждой стране принимать меры в поддержку страны-жертвы агрессии и самостоятельно определять, каким образом оказать помощь: военным, политическим, дипломатическим или даже гуманитарным путем. То есть это не является абсолютной гарантией", - сказал аналитик в комментарии Главреду.

Гарантии безопасности для Украины - последние новости

Как писал Главред, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел первый длительный координационный разговор с советниками по национальной безопасности Германии, Италии, Франции, Великобритании, Финляндии, а также представителями ЕС и НАТО. Детальнее читайте в материале: Новый "Будапешт" невозможен: в ОП раскрыли детали переговоров о гарантиях безопасности.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может оказать авиационную поддержку Киеву в рамках потенциального мирного соглашения с Россией. При этом американские войска не будут отправлены в Украину.

Как пишет The Times, высокопоставленные военные руководители европейских стран обсуждают гарантии безопасности Украине. В частности, они хотят, чтобы президент США Дональд Трамп развернул американские истребители F-35 в Румынии, где НАТО строит свою крупнейшую авиабазу в Европе, чтобы сдержать повторное вторжение России.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не все участники "Коалиции решительных" направят в Украину контингент в рамках гарантий безопасности. Взносы стран будут принципиально разными.

война в Украине НАТО новости Украины и мира война России и Украины мирные переговоры гарантии безопасности Джорджа Мелони
16:46

"Все кончено": принц Филипп сделал уничтожающий комментарий о свадьбе принца Гарри

16:42

Подруга закрутила роман с женатым мужчиной: история вызвала бурю в Сети

16:41

Будет ли референдум о судьбе оккупированных территорий - Ермак сделал заявление

