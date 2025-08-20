США прикроют Украину с воздуха: Трамп заинтриговал заявлением

Воздушная поддержка США является "вариантом и возможностью", заявили в Белом доме.

Дональд Трамп сделал заявление о гарантиях безопасности для Украины / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

США могут предоставить авиаподдержку в рамках потенциального мирного соглашения

Штаты не отправят в Украину войска

Вашингтон может оказать авиационную поддержку Киеву в рамках потенциального мирного соглашения с Россией. При этом американские войска не будут отправлены в Украину. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Когда речь идёт о безопасности, [европейцы] готовы разместить людей на земле. Мы готовы помочь им в некоторых вопросах, особенно, вероятно, по воздуху", - цитирует Трампа Sky News.

Трамп не стал давать подробных комментариев, но пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт заявила журналистам, что воздушная поддержка США является "вариантом и возможностью".

"Президент четко заявил, что американские войска не будут в Украине, но мы, безусловно, можем помочь в координации и, возможно, предоставить другие средства гарантий безопасности нашим европейским союзникам", – сказала Левитт.

5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Гарантии безопасности для Украины - последние новости

Как писал Главред, издание Axios со ссылкой на два источника, знакомые с переговорами, сообщает, что в ближайшие дни чиновники США, Украины и нескольких европейских государств планируют подготовить детальный план гарантий безопасности для Украины. Вероятно, он будет включать участие американских военно-воздушных сил.

По данным CNN, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн и его команда участвуют в проработке потенциальных гарантий безопасности для Украины. По его словам, аналогичные обсуждения проходят и в европейских правительствах. Конкретные детали возможного участия США в документе пока не раскрываются.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не все участники "Коалиции решительных" направят в Украину контингент в рамках гарантий безопасности. Взносы стран будут принципиально разными. Об этом заявил на брифинге в Вашингтоне после переговоров в Белом доме.

Эксперт назвал настоящие гарантии безопасности для Украины

Политолог Петр Олещук считает, что реальной гарантией безопасности для Украины могло бы быть размещение на нашей территории иностранных военных контингентов.

"Речь идет о чем-то подобном гарантиям безопасности для Южной Кореи, где, как известно, размещен военный контингент США, и это является одной из наиболее весомых гарантий безопасности", - сказал Олещук в комментарии Главреду.

По его мнению, в противном случае Украину рискует получить очередной Будапештский меморандум.

"Подчеркиваю, реальной гарантией того, что война России против Украины не возобновится в ближайшее время, может быть только присутствие западных военных контингентов на территории Украины. Если этого не будет, новые гарантии безопасности будут очередным "Минском", "Будапештом" или "Стамбулом", то есть просто тактической игрой России", - уверен политолог.

