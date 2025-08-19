Зеленский согласился на переговоры по территориям, но выдвинул условие - Axios

О чем говорится в материале AXIOS:
- Зеленский готов к переговорам с Путиным по территориям
- Украина может получить гарантии безопасности подобные 5 статье НАТО
- Комиссию по гарантиям безопасности для Украины возглавил Марко Рубио
Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к обсуждению территориальных вопросов, однако подчеркнул, что делать это нужно непосредственно с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом пишет американское издание AXIOS со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
Зеленский согласился на переговоры по территориям, но выдвинул условие
По словам украинского чиновника, во время встречи с Дональдом Трампом Зеленский отметил, что территориальные вопросы должны решаться только в разговоре с Путиным, и Трамп с этим согласился. Впоследствии, во время телефонного разговора с российским президентом, Трамп призвал его встретиться с Зеленским для обсуждения территориальных требований и отметил необходимость быть "реалистичным".
Гарантии безопасности для Украины
Также Axios, со ссылкой на два источника, знакомые с переговорами, сообщает, что в ближайшие дни чиновники США, Украины и нескольких европейских государств планируют подготовить детальный план гарантий безопасности для Украины. Вероятно, он будет включать участие американских военно-воздушных сил.
Гарантии безопасности от США и Европы остаются одним из главных запросов Украины. После длительного отказа обсуждать этот вопрос президент Дональд Трамп в конце концов согласился на привлечение Соединенных Штатов к такой инициативе.
Во время саммита с Трампом Владимир Путин, по данным Axios, выразил готовность обсудить принципы гарантий безопасности, но при этом предложил рассматривать Китай среди возможных гарантов.
Тема гарантий безопасности стала центральной во время встреч Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским и семью европейскими лидерами, состоявшихся в понедельник в Белом доме.
"Трамп и Зеленский говорили в общих чертах о том, что нужно относительно гарантий безопасности, но не вдавались в подробности", - сказал украинский чиновник.
Европейский чиновник на правах анонимности отметил, что Трамп согласился с лидерами Европы работать над гарантиями безопасности по принципу, подобному статье 5 НАТО, которая предусматривает взаимную защиту в случае нападения на одного из членов альянса. В то же время, когда речь шла о конкретной роли США, его позиция оставалась нечеткой.
По информации двух источников, знакомых с ситуацией, для подготовки предложения по гарантиям безопасности была создана совместная американо-европейско-украинская комиссия. Возглавляет ее госсекретарь Марко Рубио, а к дискуссиям присоединились советники по национальной безопасности Украины и европейских государств.
"В ближайшие дни все будут работать от рассвета до заката солнца над гарантиями безопасности. Возможно, до конца недели мы будем иметь четкую структуру", - сказал украинский чиновник.
Война в Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин выдвинул предложение провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве. Это он озвучил 18 августа во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.
По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Трамп проинформировал Путина о завершении переговоров в Белом доме с Зеленским и лидерами стран ЕС. В ходе разговора обсуждалась возможность встречи президентов США, Украины и России, а также дальнейшие переговоры на уровне делегаций, сообщают российские пропагандистские медиа.
Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией обе стороны неизбежно должны будут пойти на компромиссы.
Другие новости:
- Многодетный папаша молодится: Андрей Джеджула сделал пластическую операцию
- Языковой скандал на футбольном поле: что заставило судью прервать игру и показать желтую
- США депортировали первых украинцев несмотря на обещания Трампа - что известно
Об источнике: Axios
Axios - американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен и Рой Шварц.
Большинство статей - короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред