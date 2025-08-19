Зеленский согласился на переговоры по территориям, но выдвинул условие - Axios

Зеленский заявил о готовности обсуждать территориальные вопросы исключительно во время прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

О чем договариваются Трамп, Зеленский и европейские лидеры / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Белый дом

О чем говорится в материале AXIOS:

Зеленский готов к переговорам с Путиным по территориям

Украина может получить гарантии безопасности подобные 5 статье НАТО

Комиссию по гарантиям безопасности для Украины возглавил Марко Рубио

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к обсуждению территориальных вопросов, однако подчеркнул, что делать это нужно непосредственно с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом пишет американское издание AXIOS со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Зеленский согласился на переговоры по территориям, но выдвинул условие

По словам украинского чиновника, во время встречи с Дональдом Трампом Зеленский отметил, что территориальные вопросы должны решаться только в разговоре с Путиным, и Трамп с этим согласился. Впоследствии, во время телефонного разговора с российским президентом, Трамп призвал его встретиться с Зеленским для обсуждения территориальных требований и отметил необходимость быть "реалистичным".

Гарантии безопасности для Украины

Также Axios, со ссылкой на два источника, знакомые с переговорами, сообщает, что в ближайшие дни чиновники США, Украины и нескольких европейских государств планируют подготовить детальный план гарантий безопасности для Украины. Вероятно, он будет включать участие американских военно-воздушных сил.

Гарантии безопасности от США и Европы остаются одним из главных запросов Украины. После длительного отказа обсуждать этот вопрос президент Дональд Трамп в конце концов согласился на привлечение Соединенных Штатов к такой инициативе.

Во время саммита с Трампом Владимир Путин, по данным Axios, выразил готовность обсудить принципы гарантий безопасности, но при этом предложил рассматривать Китай среди возможных гарантов.

Тема гарантий безопасности стала центральной во время встреч Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским и семью европейскими лидерами, состоявшихся в понедельник в Белом доме.

"Трамп и Зеленский говорили в общих чертах о том, что нужно относительно гарантий безопасности, но не вдавались в подробности", - сказал украинский чиновник.

5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Европейский чиновник на правах анонимности отметил, что Трамп согласился с лидерами Европы работать над гарантиями безопасности по принципу, подобному статье 5 НАТО, которая предусматривает взаимную защиту в случае нападения на одного из членов альянса. В то же время, когда речь шла о конкретной роли США, его позиция оставалась нечеткой.

По информации двух источников, знакомых с ситуацией, для подготовки предложения по гарантиям безопасности была создана совместная американо-европейско-украинская комиссия. Возглавляет ее госсекретарь Марко Рубио, а к дискуссиям присоединились советники по национальной безопасности Украины и европейских государств.

"В ближайшие дни все будут работать от рассвета до заката солнца над гарантиями безопасности. Возможно, до конца недели мы будем иметь четкую структуру", - сказал украинский чиновник.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин выдвинул предложение провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве. Это он озвучил 18 августа во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Трамп проинформировал Путина о завершении переговоров в Белом доме с Зеленским и лидерами стран ЕС. В ходе разговора обсуждалась возможность встречи президентов США, Украины и России, а также дальнейшие переговоры на уровне делегаций, сообщают российские пропагандистские медиа.

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией обе стороны неизбежно должны будут пойти на компромиссы.

