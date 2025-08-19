Переговоры Трампа с Зеленским и Путиным: в Кремле сделали заявление

Главное:
- Трамп проинформировал Путина о завершении в Белом доме переговоров
- Обсуждались встречи на уровне президентов трех стран
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что президент США Дональд Трамп проинформировал российского диктатора Владимира Путина о завершении в Белом доме переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и главами стран ЕС.
Во время разговора обсуждались перспективы встречи на уровне президентов США, Украины и РФ, а также речь шла о продолжении переговоров на уровне делегаций, сообщают российские пропагандистские ресурсы.
"Обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон, то есть тех представителей, которые участвуют в упомянутых прямых переговорах", - заявил Ушаков.
Помощник Путина отметил, что диктатор поблагодарил американского лидера "за гостеприимство и хорошую организацию встречи на Аляске, а также за достигнутый в ее ходе прогресс".
Переговоры о прекращении войны: мнение эксперта
Переговоры между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным играют на руку России. Такое мнение выразил кандидат политических наук и руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития Игорь Рейтерович.
По его словам, Москва придерживается собственного стратегического подхода к конфликту в Украине. Первоначальные ожидания относительно быстрого завершения боевых действий не оправдались, поэтому сейчас Кремль всё больше акцентирует внимание на возможных переговорах и временном перемирии.
Встреча Зеленского с Путиным - новости по теме
Ранее Фридрих Мерц назвал сроки встречи Зеленского и Путина. Канцлер Германии сомневается, что у Путина хватит смелости прийти на двусторонний саммит.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Зеленский, Трамп и Путин могут встретиться уже на неделе. Европа получила сигнал от США по поводу возможной встречи.
Как сообщал Главред, Зеленский заявил, что тема оккупированных территорий станет предметом его потенциального разговора с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он сказал во время брифинга после встречи с Дональдом Трампом в США, которую назвал лучшей из всех предыдущих.
О персоне: Юрий Ушаков
Юрий Ушаков – российский дипломат, государственный деятель. С мая 2012 года занимает должность помощника президента РФ. В зоне ответственности Ушакова – внешняя политика.
В период с 1996 по 1998 год был постоянным представителем России при ОБСЕ, позже, с 1998 по 1999, занимал пост заместителя министра иностранных дел. А с 2008 по 2012 год Ушаков был заместителем руководителя аппарата правительства России, пишет Википедия.
