Путин уже при "козыре": эксперт раскрыл риски переговоров и выгоду для Кремля

Путин выходит из международной изоляции благодаря переговорам с Трампом на Аляске.

Трамп рискует политическим рейтингом, соглашаясь на встречу с Путиным / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump/, скриншот из видео

Даже если переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным 15 августа не принесут результата, сам факт встречи уже является успехом для РФ. Такое мнение в интервью УНИАН высказал руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития, кандидат политических наук Игорь Рейтерович.

"Как бы эта встреча не закончилась, для него (Путина, - ред.) это уже плюс. Он не просто вышел из изоляции, а вышел сразу на уровень Соединенных Штатов... То есть, он уже не президент-изгнанник, который выбирает страны, куда ему вообще можно поехать, а он летит в США. И делает это в такое себе критическое для себя время, когда, казалось бы, перспектив у него никаких нет", - пояснил Рейтерович. видео дня

Риски для Трампа

В то же время, по словам эксперта, для Трампа встреча несет значительные риски: "Если это будет тотальный провал, его свои же республиканцы, свои же медиа просто смешают с грязью. Кстати, как это уже было в 2018 году, когда он также встречался с Путиным и это была очень слабая встреча с его стороны, его тогда разбили в пух и прах. Однако с другой стороны, Трамп, если сможет о чем-то договориться... реально сможет рассчитывать на Нобелевскую премию мира. По крайней мере, он имеет на это надежду. И это, кстати, играет нам на руку. Ведь эти его надежды означают, что Трамп ради них должен постараться убедить Путина в том, что надо заканчивать войну".

Стратегия России

Эксперт также отметил, что у России есть собственное стратегическое видение развития конфликта в Украине. Планы Москвы относительно быстрого завершения войны не оправдались, и теперь тема перемирия выходит на первый план.

"Нет. Придется все же принимать какой-то вариант перемирия, а потом уже каких-то переговоров. И они, на всякий случай, действительно готовят себе возможности для того, чтобы очень быстро это перемирие сорвать, обвинив, конечно, Украину. К примеру, мы знаем, насколько сейчас критическая ситуация во временно оккупированном Донецке с водой. И россияне говорят, что эти проблемы они смогут решить только тогда, когда "освободят" Славянск. После гипотетического перемирия они могут подать эту ситуацию как некий 'геноцид' со стороны Украины", - пояснил Рейтерович.

Он добавил, что сейчас такие месседжи направлены на "внутреннего пользователя", но впоследствии их могут вывести на международный уровень, и Украине к этому стоит готовиться.

Аляска / Инфографика: Главред

Оценка Джона Болтона

По оценке Джона Болтона, переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным могут оказаться сложными для российского лидера. По мнению эксперта, действия Путина в Украине вызывают раздражение у американского президента, а ключевым вопросом встречи может стать обсуждение территориальных аспектов конфликта.

Болтон отмечает, что главная цель Путина - убедить Трампа отказаться от введения новых санкций, используя любые возможные дипломатические аргументы.

Напомним, как ранее сообщал Главред, помощник российского диктатора Юрий Ушаков сказал, что встреча Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом запланирована на 15 августа в 22:30 по московскому и киевскому времени.

Также 14 августа, Путин провел совещание перед саммитом на Аляске, отмечают росСМИ.

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), Россия стремится использовать этот саммит, чтобы подать себя как мировую державу на уровне с США и представить Путина равнозначным партнером Трампа. В Кремле же сам факт предстоящей встречи уже пытаются подать как "победу".

