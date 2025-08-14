Путин применит "КГБшные штучки" на переговорах: чего он на самом деле хочет от Трампа

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина может быть трудной, считает экс-советник Трампа.

https://glavred.info/world/putin-primenit-kgbshnye-shtuchki-na-peregovorah-chego-on-na-samom-dele-hochet-ot-trampa-10689869.html Ссылка скопирована

Путин будет пытаться применять навыки КГБ против Трампа / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

О чем говорит Болтон:

Путин будет пытаться надавить на Трампа с помощью навыков агента КГБ

Путин хочет переубедить Трампа не вводить санкции против РФ

Российский диктатор Владимир Путин будет пытаться применять навыки агента КГБ на переговорах с президентом США Дональдом Трампом. Так считает бывший советник по нацбезопасности США Джон Болтон, пишет The Hill.

Путин будет пытаться убедить Трампа в своей готовности к миру. Он хочет переманить американского лидера на свою сторону. Диктатор будет пытаться убедить Трампа в наличии мирного плана, несмотря на то, что он не будет искренним.

видео дня

Болтон считает, что переговоры Трампа и Путина могут быть трудными для диктатора. То, что Путин делает в Украине, злит американского лидера. Конкретным может стать вопрос о территориях.

Главной целью российского диктатора является убеждение Трампа в том, что ему не нужно вводить дальнейшие санкции.

Переговоры на Аляске - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, помощник российского диктатора Юрий Ушаков сказал, что встреча Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом запланирована на 15 августа в 22:30 по московскому и киевскому времени.

Что известно об Аляске / Инфографика: Главред

Также 14 августа, Путин провел совещание перед саммитом на Аляске, отмечают росСМИ.

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), Россия стремится использовать этот саммит, чтобы подать себя как мировую державу на уровне с США и представить Путина равнозначным партнером Трампа. В Кремле же сам факт предстоящей встречи уже пытаются подать как "победу".

Другие новости:

Кто такой Джон Болтон Джон Роберт Болтон – американский политик-республиканец и дипломат. Был заместителем госсекретаря США по контролю за вооружениями (2001-2005 г.), послом США в Организации Объединенных Наций (с 2005 по 2006 год), советником президента США по национальной безопасности (2018-2019 г.), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред