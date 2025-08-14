Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Покажет себя равным Трампу: как Путин использует встречу на Аляске в свою пользу

Алёна Воронина
14 августа 2025, 10:10обновлено 14 августа, 10:41
130
РФ уже пытается представить сам факт встречи Трампа и Путина как "победу России", чтобы создать впечатление, что она равноправна со Штатами.
Покажет себя равным Трампу: как Путин использует встречу на Аляске в свою пользу
Как Путин попытается использовать встречу на Аляске в свою пользу/ коллаж: Главред, фото: скрин

Основные тезисы аналитиков ISW:

  • Путин уже пытается использовать запланированную встречу с Трампом в свою пользу
  • В РФ начали выставлять Путина как якобы равного президенту США Трампу
  • В России пытаются представить сам факт встречи Трампа и Путина как "победу России"

Страна-агрессор Россия попытается использовать участие в саммите на Аляске для того, чтобы показать себя мировой державой, которая якобы равна США. При этом Кремль пытается выставить российского диктатора Владимира Путина как равного президенту США Дональду Трампу.

В то же время в России уже пытаются сам факт запланированной встречи Трампа и Путина показать как "победу". Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

видео дня

Аналитики обратили внимание, что ведущий российский переговорщик и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев 13 августа провел параллели между встречей Трампа и Путина на Аляске, которая запланирована на 15 августа, и Ялтинской конференцией 1945 года между США, Великобританией и СССР. Дмитриев отметил, что Ялтинская конференция "выиграла Вторую мировую войну", а теперь, по его словам, якобы встреча Трампа и Путина "поможет предотвратить третью мировую войну".

В то же время заместитель председателя комитета по международным делам госдумы РФ Алексей Чепа также провел параллели между этими двумя событиями и заявил, что США и Россия "должны разговаривать друг с другом как друзья".

"Сравнение России с российско-американским саммитом 15 августа и Ялтинской конференцией 1945 года направлены на то, чтобы скрыть неравенство сил между США и Россией и представить ее имеющей гораздо более сильные дипломатические, военные и экономические позиции, чем она есть на самом деле", - отметили аналитики ISW.

Они обратили внимание, что страна-агрессор Россия уже пытается выставить сам факт встречи президента США Трампа и российского диктатора Путина как "победу России". Таким образом РФ пытается создать впечатление своего равенства с США.

"Сравнение между двумя встречами также некорректны, поскольку Ялтинская конференция 1945 года привела к соглашению о послевоенном устройстве Европы, тогда как Трамп и другие официальные лица США неоднократно заявляли, что саммит 15 августа не приведет к каким-то американо-российским соглашениям по окончанию войны в Украине", - отметили в Институте изучения войны.

Почему встреча с Трампом может разочаровать Путина - мнение главы ЦПИ

Как считает руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, встреча с Трампом может разочаровать Путина. Он отметил, что россияне сейчас пытаются сделать вид, будто только они с Трампом решают судьбу Европы и войны в Украине. Однако, по словам Коваленко, россиян ждет разочарование и разногласия.

Он отметил, что Трамп не считает страну-агрессора РФ равноправным партнером, а главным акцентом для Соединенных Штатов в переговорах с Москвой будет Арктика и роль России как поставщика сырья.

"О Европе и Украине США говорят с Европой и Украиной. Реальность, которая ждет Путина, ему в очередной раз не понравится", - отметил глава ЦПД.

Встреча Трампа и Путина - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Трамп объявил о позиции по территориям Украины - Макрон раскрыл детали. Трамп на встрече с Путиным будет добиваться прекращения огня, сказал Эммануэль Макрон.

Как сообщалось, встреча Трампа с Путиным пройдет на военной базе на Аляске - в CNN раскрыли детали. Подходящих мест для саммита было немного, особенно учитывая ордер на арест Путина по обвинению в военных преступлениях.

Напомним, в Politico узнали детали, какие гарантии получит Украина после прекращения огня. По данным источников, Трамп ясно дал понять, что США не будут продолжать поставлять оружие или военных непосредственно Украине.

Читайте также:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине новости США Дональд Трамп Владимир Путин новости Украины Переговоры на Аляске
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В сентябре возрастет риск для Украины со стороны Беларуси: в чем дело

В сентябре возрастет риск для Украины со стороны Беларуси: в чем дело

11:13Война
РФ активно перебрасывает бронетехнику на Запорожское направление: что задумал враг

РФ активно перебрасывает бронетехнику на Запорожское направление: что задумал враг

11:05Фронт
Покажет себя равным Трампу: как Путин использует встречу на Аляске в свою пользу

Покажет себя равным Трампу: как Путин использует встречу на Аляске в свою пользу

10:10Мир
Реклама

Популярное

Ещё
После подрыва Каховской ГЭС: хищник времен Запорожской Сечи захватывает Украину

После подрыва Каховской ГЭС: хищник времен Запорожской Сечи захватывает Украину

Карта Deep State онлайн за 14 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Резко: Пугачева решилась на странный и неприятный шаг

Резко: Пугачева решилась на странный и неприятный шаг

Раньше уже были на Земле: четыре даты рождения, которые выдают "старую душу"

Раньше уже были на Земле: четыре даты рождения, которые выдают "старую душу"

Рыбак выловил щуку-монстра в украинском озере: фото и видео трофейного улова

Рыбак выловил щуку-монстра в украинском озере: фото и видео трофейного улова

Последние новости

11:22

Британия отменила план ввода 30 тыс. военных в Украину: что предлагают взамен

11:14

Конфликта не избежать: какие ТОП-7 вопросов нельзя задавать своей половинке

11:13

Тяжко: Могилевская рассказала, сколько ей нужно для жизни в Киеве

11:13

В сентябре возрастет риск для Украины со стороны Беларуси: в чем делоВидео

11:05

РФ активно перебрасывает бронетехнику на Запорожское направление: что задумал враг

У России есть запас до конца года, Украине нужно бить в слабое место Кремля - ШапранУ России есть запас до конца года, Украине нужно бить в слабое место Кремля - Шапран
10:45

Китайский гороскоп на завтра 15 августа: Лошадям - оскорбления, Петухам - беспокойство

10:10

Покажет себя равным Трампу: как Путин использует встречу на Аляске в свою пользу

09:59

В Генштабе сделали важное заявление о ситуации в Донецкой области: что сказали

09:37

Что Трамп сказал Европе перед встречей с Путиным: СМИ раскрыли новые подробности

Реклама
09:25

Успение Пресвятой Богородицы: что обязательно нужно сделать в этот праздник

09:16

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 14 августа (обновляется)

08:51

Стало известно, что Трамп предложит Путину для завершения войны

08:46

Был завербован РФ для провокаций: в Польше задержали подростка из Украины

08:39

Карта Deep State онлайн за 14 августа: что происходит на фронте (обновляется)

08:36

"Подбирай слова": Ступка обозвал украинского военного и закатал с ним скандал

08:10

О чем будут договариваться Трамп и Путин на Аляскемнение

07:27

Было слышно до семи взрывов: дроны атаковали Волгоград, на НПЗ - пожарыВидео

07:10

Где три различия между мальчиками: надо быть "гением головоломок", чтобы дать ответ

06:55

Какие гарантии получит Украина после прекращения огня: в Politico узнали детали

06:10

Чего хочет Трамп и как готовит встречу с Путиныммнение

Реклама
05:26

Зачем класть ломтики лимона в чайник: блогерша поразила лайфхаком

04:40

Вселенная подготовила испытания: трех знаков будут преследовать проблемы

04:03

Не в 2004 году: когда был первый "Майдан" в Украине и что стало ужасом для россиянВидео

03:30

Какие формы домов приносят счастье, а какие — проблемы: секреты фэн-шуйВидео

02:52

Все может произойти еще до встречи с Трампом: РФ готовится к испытанию ракеты с ядеркой

02:50

Что вы первым видите на картинке: тест на характер, что раскроет тайные стороны

02:41

"Видели Романа с другой": жена Сасанчина отреагировала на слухи о разводе с певцом

02:10

Напряжение растет на нескольких направлениях: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

02:10

Кому суждено дожить до 100 лет: ученые совершили прорыв в раскрытии секретаВидео

01:30

В присутствии 7 детей: британский боксер Фьюри с женой повторили брачные клятвы

01:04

Запад выставил жесткие условия: заявление "Коалиции решительных" может удивить Кремль

13 августа, среда
23:59

Забудьте о химчистке авто: простой лайфхак убирает пятна за копейки

23:45

США ослабили санкции против РФ: что разрешили России

23:30

Максим Галкин выгулял гипс в Латвии: что вызывает беспокойство

23:03

Территории не на повестке дня: WSJ узнал, какие темы Трамп обсудит с Путиным

22:24

Заплатят по максимуму: украинцам назвали самые высокие тарифы на газ

22:09

Медали и гимн Украины: кто и как заставил "нейтральных" слушать его на пьедестале

22:05

Меган Маркл и принц Гарри решились на отчаянный шаг

21:47

Дочь изможденного Киркорова намеренно доводит его: странное видеоВидео

21:30

Екатерина Бужинская рассказала о своей таинственной дочери - где она живет

Реклама
21:28

Встреча Трампа с Зеленским и Путиным: СМИ узнали вероятное место саммита

21:21

Раньше уже были на Земле: четыре даты рождения, которые выдают "старую душу"

21:06

Почему РФ концентрирует силы возле Доброполья: эксперт раскрыл главную причину

20:45

После подрыва Каховской ГЭС: хищник времен Запорожской Сечи захватывает Украину

20:27

Удерживать ситуацию непросто: в ВСУ раскрыли угрозу окружения Покровска

20:17

ТОП-11 вещей, которые уверенная женщина никогда не попросит в мужчины

20:07

Простое действие в августе: садовод поделилась, как сделать свеклу сладкой и сочнойВидео

19:59

Если Путин разочарует, будут серьезные последствия: Трамп - о подготовке к трехсторонней встречеВидео

19:59

В Украине изменили правила бронирования для граждан - кого затронет нововведение

19:36

Почти +40 градусов: в Украину возвращается мощная жара

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюда
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять