Покажет себя равным Трампу: как Путин использует встречу на Аляске в свою пользу

РФ уже пытается представить сам факт встречи Трампа и Путина как "победу России", чтобы создать впечатление, что она равноправна со Штатами.

Как Путин попытается использовать встречу на Аляске в свою пользу/ коллаж: Главред, фото: скрин

Основные тезисы аналитиков ISW:

Путин уже пытается использовать запланированную встречу с Трампом в свою пользу

В РФ начали выставлять Путина как якобы равного президенту США Трампу

В России пытаются представить сам факт встречи Трампа и Путина как "победу России"

Страна-агрессор Россия попытается использовать участие в саммите на Аляске для того, чтобы показать себя мировой державой, которая якобы равна США. При этом Кремль пытается выставить российского диктатора Владимира Путина как равного президенту США Дональду Трампу.

В то же время в России уже пытаются сам факт запланированной встречи Трампа и Путина показать как "победу". Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики обратили внимание, что ведущий российский переговорщик и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев 13 августа провел параллели между встречей Трампа и Путина на Аляске, которая запланирована на 15 августа, и Ялтинской конференцией 1945 года между США, Великобританией и СССР. Дмитриев отметил, что Ялтинская конференция "выиграла Вторую мировую войну", а теперь, по его словам, якобы встреча Трампа и Путина "поможет предотвратить третью мировую войну".

В то же время заместитель председателя комитета по международным делам госдумы РФ Алексей Чепа также провел параллели между этими двумя событиями и заявил, что США и Россия "должны разговаривать друг с другом как друзья".

"Сравнение России с российско-американским саммитом 15 августа и Ялтинской конференцией 1945 года направлены на то, чтобы скрыть неравенство сил между США и Россией и представить ее имеющей гораздо более сильные дипломатические, военные и экономические позиции, чем она есть на самом деле", - отметили аналитики ISW.

Они обратили внимание, что страна-агрессор Россия уже пытается выставить сам факт встречи президента США Трампа и российского диктатора Путина как "победу России". Таким образом РФ пытается создать впечатление своего равенства с США.

"Сравнение между двумя встречами также некорректны, поскольку Ялтинская конференция 1945 года привела к соглашению о послевоенном устройстве Европы, тогда как Трамп и другие официальные лица США неоднократно заявляли, что саммит 15 августа не приведет к каким-то американо-российским соглашениям по окончанию войны в Украине", - отметили в Институте изучения войны.

Почему встреча с Трампом может разочаровать Путина - мнение главы ЦПИ

Как считает руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, встреча с Трампом может разочаровать Путина. Он отметил, что россияне сейчас пытаются сделать вид, будто только они с Трампом решают судьбу Европы и войны в Украине. Однако, по словам Коваленко, россиян ждет разочарование и разногласия.

Он отметил, что Трамп не считает страну-агрессора РФ равноправным партнером, а главным акцентом для Соединенных Штатов в переговорах с Москвой будет Арктика и роль России как поставщика сырья.

"О Европе и Украине США говорят с Европой и Украиной. Реальность, которая ждет Путина, ему в очередной раз не понравится", - отметил глава ЦПД.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

